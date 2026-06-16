Il mercato degli audiolibri di saggistica tecnologica e geopolitica ha registrato una crescita esponenziale, trainato dalla necessità di comprendere l’evoluzione delle tecnologie emergenti durante i tempi morti della quotidianità. Per i professionisti dell’innovazione, i manager e i policy maker che seguono le trasformazioni della transizione digitale, l’ascolto strutturato rappresenta uno strumento di formazione continua essenziale.
Indice degli argomenti
I migliori audiolibri sull’intelligenza artificiale da ascoltare
Di seguito si propone una selezione dei migliori audiolibri sull’intelligenza artificiale capaci di coniugare rigore scientifico, analisi macroeconomica e accessibilità divulgativa da ascoltare con la prova gratuita di Amazon Music Unlimited grazie all’integrazione nell’App degli audiolibri Audible.
Francesca Rossi: Intelligenza Artificiale, come funziona e dove ci porta la tecnologia che sta trasformando il mondo
L’opera di Francesca Rossi, Intelligenza Artificiale, offre una delle introduzioni più complete al tema. La ricercatrice ed esperta di etica dell’intelligenza artificiale spiega in modo accessibile il funzionamento delle tecnologie IA e analizza le implicazioni sociali, economiche e normative della loro diffusione.
Si tratta di un ascolto particolarmente utile per chi desidera comprendere le basi dell’IA senza rinunciare a una prospettiva autorevole.
Kai-Fu Lee , AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order
Kai-Fu Lee, nell’audiolibro Ai Superpowers, affronta uno dei temi più rilevanti dell’economia digitale: la competizione tra Stati Uniti e Cina per la leadership nell’intelligenza artificiale.
L’autore analizza gli effetti dell’automazione sul lavoro, evidenziando quali professioni potrebbero essere sostituite dagli algoritmi e quali manterranno un forte valore umano. Un audiolibro particolarmente interessante per imprenditori, investitori e professionisti del settore tecnologico.
Max Tegmark, Vita 3.0. essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale
Il fisico del MIT Max Tegmark nell’audiolibro Vita 3.0. Essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale propone una riflessione sul futuro dell’umanità in un mondo dominato dall’intelligenza artificiale avanzata.
Il libro esplora diversi scenari possibili, dalle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica fino ai rischi associati allo sviluppo di sistemi superintelligenti. Un’opera che amplia la prospettiva oltre gli aspetti tecnici e invita a riflettere sulle conseguenze di lungo periodo.
L’offerta Amazon per ascoltare gli audiolibri gratis
Per chi desidera ascoltare gli audiolibri sull’intelligenza artificiale, segnaliamo che fino al 25 luglio 2026, Amazon Music Unlimited propone una promozione a tempo limitato che permette di ottenere tre mesi di abbonamento a 5,50 euro al mese, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo standard.
Tra i principali vantaggi dell’offerta di Amazon Music figura l’integrazione degli audiolibri Audible direttamente nell’app, con la possibilità di ascoltare un titolo al mese scegliendo tra oltre 350.000 opere disponibili.
Amazon Music Unlimited: come funziona l’offerta con Audible incluso
La promozione di Amazon Music è riservata agli utenti idonei che si iscrivono nuovamente al servizio. Per i primi tre mesi il costo è pari a 5,50 euro al mese, mentre dal quarto mese il prezzo torna a 10,99 euro mensili fino a eventuale disdetta.
Oltre al catalogo musicale da oltre 100 milioni di brani, gli utenti possono accedere a podcast senza pubblicità e a un audiolibro Audible ogni mese.
Tra le funzionalità incluse figurano:
- ascolto on demand senza pubblicità;
- download offline;
- skip illimitati;
- audio HD e audio spaziale;
- accesso agli audiolibri Audible dall’app Amazon Music.
|Voce
|Dettaglio
|Prezzo promozionale
|5,50 euro al mese
|Durata sconto
|3 mesi
|Prezzo successivo
|10,99 euro al mese
|Scadenza promozione
|25 luglio 2026
|Audiolibri inclusi
|1 al mese
|Catalogo Audible
|Oltre 350.000 titoli
|Rinnovo
|Automatico fino a cancellazione
Come funzionano gli audiolibri inclusi nell’abbonamento Amazon Music
I clienti dell’abbonamento Individuale Amazon Music Unlimited e i titolari principali dell’abbonamento Family possono selezionare un audiolibro al mese.
Il meccanismo è semplice: ogni mese è possibile continuare ad ascoltare il titolo già scelto oppure selezionarne uno nuovo. Nel caso degli abbonamenti mensili, il cambio avviene a partire dalla data di rinnovo.
L’integrazione tra musica, podcast e audiolibri in un’unica piattaforma rappresenta uno degli elementi distintivi dell’offerta di Amazon Music, soprattutto per chi utilizza contenuti audio per aggiornamento professionale e formazione continua.
Partecipa alla community