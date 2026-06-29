L’opportunità di effettuare il pagamento a rate con carta di debito è reale grazie a BBVA, che ha introdotto il servizio Pay&Plan per i clienti del proprio conto corrente.

BBVA consente di trasformare gli acquisti idonei in rate mensili direttamente dall’app, abbinando questa soluzione a una carta di debito gratuita, cashback e remunerazione sul saldo. L’offerta di BBVA è disponibile per chi apre il conto ed è perfetta per chi vuole rendere più flessibile la gestione delle spese quotidiane.

Pagamento a rate con carta di debito: come funziona Pay&Plan di BBVA

La funzionalità Pay&Plan di BBVA permette di rateizzare gli acquisti effettuati con la carta di debito messa a disposizione senza richiedere una carta di credito.

Gli acquisti devono rispettare alcuni requisiti:

importo compreso tra 50 e 1.500 euro;

operazione effettuata negli ultimi 90 giorni;

transazione contrassegnata come “rateizzabile” nell’app;

valutazione positiva del merito creditizio da parte della banca.

Il cliente può scegliere se suddividere la spesa in:

3 rate;

5 rate;

10 rate.

L’attivazione avviene interamente tramite app, selezionando la transazione e confermando il piano di rimborso. È possibile gestire fino a cinque rateizzazioni contemporaneamente.

Quanto costa utilizzare Pay&Plan di BBVA

BBVA applica una commissione trasparente che varia in base all’importo finanziato e al numero di rate selezionate.

Ecco un esempio riportato dalla banca:

Importo rateizzato Numero rate TAN TAEG Commissione totale Totale da restituire 1.000 € 3 6% 12,06% 10 € 1.010 €

Le rate vengono addebitate il 5 di ogni mese direttamente sul conto corrente. Il piano può essere estinto anticipatamente in qualsiasi momento.

I vantaggi dell’offerta BBVA

L’offerta non si limita alla possibilità di effettuare il pagamento a rate con carta di debito. L’apertura del Conto BBVA include anche diversi incentivi.

Tra i principali:

conto corrente a zero spese per sempre;

3% di remunerazione lorda sul saldo per i primi sei mesi;

remunerazione successiva garantita fino al 31 dicembre 2027, aggiornata trimestralmente;

interessi accreditati ogni mese;

cashback del 3% sui primi 280 euro di acquisti mensili per sei mesi;

bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti;

prelievi nell’area euro da almeno 100 euro senza commissioni;

Salvadanaio Digitale e servizio Cambio Facile per trasferire il conto.

Inoltre, BBVA premia i nuovi correntisti con la Promo Gran Cashback. L’iniziativa riconosce il 3% di cashback sui primi 500 euro di acquisti effettuati nel primo mese dal primo utilizzo della carta di debito, per chi apre il Conto BBVA entro il 30 giugno 2026.

Quali acquisti possono essere rateizzati

Pay&Plan è utilizzabile per molti acquisti effettuati presso negozi fisici e online, inclusi vitto e alloggio.

Restano invece esclusi:

prelievi ATM;

acquisti di criptovalute;

giochi e scommesse;

pagamenti verso istituti finanziari;

operazioni con società di recupero crediti.

Tutte le informazioni sullo stato delle rate, sul limite disponibile e sulle prossime scadenze sono consultabili direttamente dall’app BBVA.