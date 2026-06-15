Al centro della trasformazione del design dei servizi digitali c’è l’user-centered design (UCD), affiancato da un approccio partecipativo noto come co-design partecipativo, che non vede più l’utente come un mero consumatore passivo, ma come un co-creatore attivo che coinvolge direttamente gli utenti come cittadini, imprenditori e stakeholder aziendali nella definizione delle funzionalità core, della logica dei flussi di lavoro e dell’interfaccia grafica (User Interface).
approfondimento
Co-design e servizi digitali: il caso dell’app Impresa Italia
Il design dei servizi digitali si sposta verso modelli partecipativi fondati su user-centered design, co-design e feedback continui. Il caso dell’app ‘impresa italia’, sviluppata con InfoCamere per il sistema camerale, mostra come l’ascolto degli imprenditori possa trasformare accesso, usabilità e interazione con la PA
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