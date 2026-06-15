Fisco digitale, guida agli strumenti: fatturazione, ricevute e pagamenti

Nel 2026 il sistema della fiscalità digitale italiana entra in una fase di piena maturità operativa. La fatturazione elettronica, i corrispettivi telematici e i pagamenti digitali non sono più soltanto strumenti di adempimento, ma componenti integrate di un’infrastruttura che abilita il controllo, l’interoperabilità e servizi evoluti. Questa guida analizza strumenti, processi e novità del 2026 con un taglio operativo rivolto a professionisti e imprese.