Legge DAC8, fine della finanza invisibile: cosa cambia per le cripto

L’attualità normativa delle cripto-attività è in fermento: l’8 ottobre 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato (in esame preliminare) uno importante e atteso schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2023/2226 (nota come DAC8), che introduce obblighi di comunicazione, adeguata verifica e scambio automatico di informazioni sulle cripto‑attività.