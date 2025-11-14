L’Il ruolo dell’esperto forense digitale è diventato cruciale nell’ecosistema iperconnesso contemporaneo, dove ogni crimine lascia tracce elettroniche analizzabili.
Dati, legge e indagini: perché serve l’esperto forense digitale
Le indagini forensi digitali richiedono professionisti specializzati che sappiano gestire strumenti complessi, rispettare procedure legali e ricostruire sequenze di eventi. La validità delle prove dipende dall’integrità della catena di custodia e dal rispetto delle normative vigenti
