Analizzando l’evoluzione del mercato LegalTech negli ultimi mesi, appare evidente come il settore stia vivendo una dicotomia affascinante: da un lato una spinta inarrestabile verso l’adozione di soluzioni di Generative AI, dall’altro una crescente e necessaria cautela legata all’affidabilità dei risultati.
Investimenti record nel LegalTech: la sfida del 2026 è nei dataset
Dopo pilota e sperimentazioni, il LegalTech passa all’operatività. I modelli generalisti sono sempre più accessibili via API e diventano una commodity: il vero vantaggio competitivo si sposta su dati puliti, aggiornati e specifici per giurisdizione, spesso via RAG
