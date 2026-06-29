Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

oltre i silos

Information Governance, la chiave per la resilienza digitale italiana

Home Documenti digitali
Indirizzo copiato

E-mail, dati non strutturati e archivi digitali sono diventati una passività crescente per molte organizzazioni italiane. L’Information Governance consente di superare silos aziendali, rischi GDPR e gestione emergenziale, trasformando l’informazione in un patrimonio governato, tracciabile e resiliente

Pubblicato il 29 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Business,Professional,Presenting,A,Digital,Lock,Symbol,Representing,Cybersecurity,,Data

Avete presente la scena? Un tubo perde in bagno e chi ci abita tenta una serie di riparazioni improvvisate. Quando il tubo esplode e l’acqua arriva alle caviglie, viene finalmente chiamato l’idraulico. L’idraulico osserva il disastro, va all’ingresso, chiude il rubinetto centrale e dice con la sicurezza di chi sa dove intervenire: “Potevi iniziare da qui, no?”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

M
Aldo Maugeri
DPO

Aldo Maugeri, DPO e Records Manager con esperienza internazionale nell’Information Governance, è membro del Comitato Tecnico-Scientifico di ANORC Professioni. Esperto di standard internazionali per la gestione documentale, ricopre il ruolo di Convenor del gruppo di lavoro ISO TC 46/SC 11/WG21 sulla Records Disposition.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • marca da bollo; imposta di bollo

  • Il vademecum

    Marca da bollo o imposta di bollo (virtuale o cartacea) nelle fatture, la guida per tutte le situazioni

    13 Mag 2026

    di Tiziano D'Angelo e Daniele Tumietto

    Condividi
  • space economy (2) (1); procurement pubblico legge spaziale italiana; fatturazione elettronica europa EU Space Act guerra spaziale USA Cina space economy italiana

  • SPONSORED STORY

    Fatturazione elettronica in Europa e nel mondo, come essere compliant

    30 Lug 2025

    di Veronica Balocco

    Condividi
  • spese mediche veterinarie

  • vademecum

    Spese mediche e veterinarie, così l'Agenzia delle entrate accede ai dati

    13 Nov 2025

    di Salvatore De Benedictis

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x