Avete presente la scena? Un tubo perde in bagno e chi ci abita tenta una serie di riparazioni improvvisate. Quando il tubo esplode e l’acqua arriva alle caviglie, viene finalmente chiamato l’idraulico. L’idraulico osserva il disastro, va all’ingresso, chiude il rubinetto centrale e dice con la sicurezza di chi sa dove intervenire: “Potevi iniziare da qui, no?”.
oltre i silos
Information Governance, la chiave per la resilienza digitale italiana
E-mail, dati non strutturati e archivi digitali sono diventati una passività crescente per molte organizzazioni italiane. L’Information Governance consente di superare silos aziendali, rischi GDPR e gestione emergenziale, trasformando l’informazione in un patrimonio governato, tracciabile e resiliente
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