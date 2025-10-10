Deepfake, così le cyber mafie fanno affari con AI e pedopornografia

Ci si abbona a servizi offerti in modo strutturato sul dark web e si paga in criptovalute: la pedopornografia online sintetica, cioè realizzata con deepfake o altre forme di AI gen, è un business redditizio su cui la criminalità organizzata transnazionale ha messo le mani. Commettendo reati, anche alla luce dell’entrata in vigore proprio oggi 10 ottobre della nuova Legge sull’AI e del reato che punisce la diffusione e detenzione di deepfake illeciti. Contenuti che sono alla base di numerose attività cyber criminali, come la sextorsion, cioè il ricatto sessuale, ai danni di minorenni.