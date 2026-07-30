Private asset digitali: come blockchain e norme cambiano il mercato

Il mondo della finanza privata sta attraversando una fase di trasformazione profonda. Negli ultimi anni è cresciuto in modo significativo l’interesse verso i private asset, cioè strumenti finanziari non quotati come private equity, private debt, e prodotti strutturati. Una crescita trainata sia dagli investitori istituzionali sia dalla clientela HNWI (High Net Worth Individuals), sempre più orientata alla ricerca di diversificazione e rendimento in un contesto di mercati tradizionali più complessi e competitivi.

Per lungo tempo i mercati privati sono stati caratterizzati da elevata frammentazione, processi operativi lenti e burocratici e moderata liquidità. Oggi, però, l’incontro tra regolamentazione e nuove tecnologie digitali sta cambiando radicalmente questo scenario. In particolare il DLT Pilot Regime europeo e il Decreto Fintech italiano hanno creato le basi per una nuova infrastruttura finanziaria basata su blockchain, che grazie anche al Regolamento ECSP cambierà totalmente l’accesso ai private asset.

Tokenizzazione private asset e finanza regolamentata

Il primo grande elemento di cambiamento è la tokenizzazione degli strumenti finanziari. Con il DLT Pilot Regime, l’Unione Europea ha introdotto un quadro sperimentale che consente l’utilizzo della blockchain e delle Distributed Ledger Technologies (DLT) nei mercati finanziari regolamentati. Questo significa che strumenti come azioni, obbligazioni, minibond, note strutturate, cartolarizzazione di NPL e altro possono essere emessi, trasferiti e regolati tramite registri DLT. L’Italia ha localizzato questo approccio attraverso il Decreto Fintech (D.L. 25/2023), che disciplina la circolazione digitale degli strumenti finanziari e introduce la figura del Responsabile del Registro per la Circolazione Digitale, autorizzato da Consob.

Il principio è molto importante: il token digitale non rappresenta una semplice copia del titolo tradizionale, ma il titolo stesso nella sua forma nativamente digitale. La tokenizzazione porta numerosi vantaggi operativi. Innanzitutto consente una forte riduzione dei tempi di settlement e dei costi amministrativi. Le operazioni possono essere automatizzate e gestite praticamente in tempo reale, eliminando molte inefficienze tipiche dei processi tradizionali. La blockchain garantisce inoltre maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni, migliorando controlli e audit. Infine, con il tempo la tokenizzazione può contribuire ad aumentare la liquidità dei mercati privati, storicamente caratterizzati da tempi lunghi di disinvestimento e bassa circolazione degli strumenti.

Regolamento ECSP e collocamento digitale

Questa trasformazione potrà anche contare sul Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers), introdotto ormai da tempo per armonizzare a livello europeo il mercato del crowdfunding finanziario. Il regolamento consente alle piattaforme autorizzate di collocare strumenti finanziari e operazioni di lending anche verso investitori retail, operando tramite un unico passaporto europeo.

Questo modello ha ampliato in modo significativo le possibilità di raccolta per startup, PMI e operatori della finanza alternativa. Gli emittenti possono accedere più facilmente a nuovi capitali attraverso processi completamente digitali, mentre gli investitori possono entrare in mercati che in passato erano spesso riservati ai soli operatori professionali.

Private asset e infrastrutture digitali

La vera innovazione potrà nascere dall’integrazione tra ECSP e tokenizzazione DLT. Da una parte, il regolamento ECSP consente il collocamento digitale di strumenti finanziari verso una platea più ampia di investitori. Dall’altra, il DLT Pilot Regime e il Decreto Fintech permettono di gestire questi strumenti in forma digitale tramite registri blockchain regolamentati.

Il risultato è una nuova architettura dei mercati privati: strumenti finanziari emessi, collocati, trasferiti e gestiti in modo completamente digitale, con processi più efficienti e maggiore automazione. Questo approccio apre la strada a una finanza privata più accessibile, interoperabile e scalabile.

Una nuova infrastruttura per la finanza privata

La trasformazione in corso non riguarda soltanto l’adozione della blockchain o la digitalizzazione dei documenti. Sta cambiando il modo stesso in cui il capitale viene raccolto, amministrato e fatto circolare all’interno dei mercati privati. L’evoluzione dei private asset richiede infatti un cambio di paradigma che coinvolge tecnologia, regolamentazione e organizzazione dei processi.

Per consentire a questo mercato di crescere, sarà necessario superare l’attuale frammentazione operativa, ancora basata in molti casi su procedure manuali, documentazione cartacea, fogli di calcolo e una molteplicità di soggetti che intervengono nelle diverse fasi dell’investimento. Un modello che può risultare sostenibile per operazioni occasionali, ma che difficilmente è in grado di supportare un mercato destinato ad aumentare per dimensioni, numero di investitori e complessità delle operazioni.

L’adozione istituzionale dei private asset richiede quindi infrastrutture digitali integrate, capaci di gestire l’intero ciclo di vita degli strumenti finanziari: dall’emissione al collocamento, dall’identificazione degli investitori agli adempimenti antiriciclaggio, dalla governance societaria alla custodia, fino alla fiscalità e all’eventuale trasferimento delle partecipazioni sul mercato secondario.

Tecnologia e regolamentazione nei mercati privati

Per raggiungere un tale obiettivo, la tecnologia da sola non è sufficiente. Perché queste soluzioni possano essere adottate da banche, intermediari finanziari, fondi di investimento e operatori professionali, devono essere sviluppate all’interno di un quadro pienamente conforme alla normativa italiana ed europea.

La regolamentazione rappresenta infatti il presupposto per garantire tutela degli investitori, certezza giuridica, tracciabilità delle operazioni e interoperabilità tra i diversi attori del mercato. In questa prospettiva, il futuro dei private asset dipenderà sempre meno dalla disponibilità di nuove tecnologie e sempre più dalla capacità di costruire infrastrutture regolamentate che integrino in un unico ecosistema digitale compliance, gestione operativa, fiscalità e servizi finanziari. Solo attraverso questo approccio sarà possibile trasformare un mercato ancora fortemente artigianale in un’infrastruttura moderna, scalabile e in grado di convogliare una quota crescente del risparmio privato verso l’economia reale.