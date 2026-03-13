Trasparenza fiscale sulle criptoattività: tutti gli obblighi e i controlli

l 2026 segna un passaggio decisivo nel processo di integrazione delle criptoattività nei sistemi internazionali di trasparenza fiscale. Con l’attuazione della direttiva europea DAC 8 e l’avvio operativo dello standard internazionale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) elaborato dall’OCSE, le operazioni effettuate tramite cripto-asset entrano stabilmente nel perimetro dello scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali.

Per la prima volta, gli operatori che offrono servizi relativi alle cripto-attività entrano in modo strutturato nel perimetro dello scambio automatico di informazioni fiscali.

A partire dal 2027, nell’Unione europea entrerà a regime il primo ciclo di reporting e di scambio automatico dei dati raccolti dal 2026 ai sensi della DAC8; sul piano internazionale, flussi analoghi potranno avviarsi tra le giurisdizioni che avranno implementato il CARF secondo il calendario OCSE. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza fiscale e ridurre le aree di opacità che hanno caratterizzato le prime fasi di sviluppo del mercato delle cripto-attività.

Dalla cooperazione bancaria alle cripto-attività

Il nuovo sistema di reporting ricalca in larga parte l’impostazione già adottata per lo scambio automatico delle informazioni relative ai conti finanziari previsto dal Common Reporting Standard (CRS). Tuttavia, l’applicazione di questo modello alle cripto-attività comporta complessità operative molto più elevate.

A differenza dei conti bancari tradizionali, infatti, le cripto-attività possono essere detenute su piattaforme situate in diverse giurisdizioni, trasferite direttamente tra wallet privati o convertite rapidamente tra diversi token o blockchain.

Queste caratteristiche rendono più complesso ricostruire la reale disponibilità patrimoniale dei contribuenti e richiedono nuovi strumenti di raccolta e analisi dei dati da parte delle amministrazioni fiscali.

I rischi della trasparenza fiscale sulle criptoattività

Uno dei rischi operativi del nuovo sistema è la possibile generazione di anomalie informative o di segnalazioni prive di effettiva rilevanza fiscale, soprattutto nei casi di trasferimenti tra wallet riconducibili al medesimo soggetto o di movimentazioni infragruppo tra piattaforme.

L’incrocio automatico dei dati tra le amministrazioni fiscali potrebbe infatti generare segnalazioni relative a operazioni che, pur registrate nei sistemi di reporting, non producono effetti fiscali rilevanti.

Tra i casi potenzialmente più esposti a letture automatiche fuorvianti si possono includere:

trasferimenti tra wallet appartenenti allo stesso soggetto;

scambi tra cripto-attività con caratteristiche economiche analoghe;

trasferimenti tra le piattaforme utilizzate dal medesimo contribuente.

In questi casi, l’automatismo dei sistemi informativi può generare segnalazioni che richiedono chiarimenti successivi da parte del contribuente, pur in assenza di violazioni fiscali effettive.

Un mercato delle cripto-attività in rapida evoluzione

L’intensificazione dei controlli si inserisce in un contesto di forte evoluzione del mercato delle cripto-attività.

Il fenomeno si inserisce in un contesto di forte crescita dell’attenzione regolatoria e antiriciclaggio: nel primo semestre 2025, secondo i dati UIF, le SOS provenienti dagli operatori in valuta virtuale sono passate da 1.353 a 2.675, con operazioni segnalate per oltre 3,4 miliardi di euro.

Parallelamente, il mercato europeo sta attraversando una fase di riorganizzazione regolatoria determinata dall’entrata in vigore del regolamento MiCAR, che introduce un sistema armonizzato di autorizzazione e vigilanza per i prestatori di servizi su cripto-attività (Crypto-Asset Service Provider – CASP).

Questo nuovo quadro regolatorio sta progressivamente riducendo le aree di incertezza normativa e contribuendo a ricondurre il mercato delle cripto-attività all’interno del perimetro della finanza regolata.

Trasparenza fiscale criptoattività e uso dei dati nei controlli

Nel nuovo scenario, i controlli fiscali sulle criptoattività saranno sempre più basati sull’analisi integrata dei dati.

Le amministrazioni fiscali potranno incrociare le comunicazioni degli operatori cripto con le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi, con i dati di monitoraggio fiscale e con i flussi informativi derivanti dallo scambio internazionale di informazioni.

Questo patrimonio informativo consentirà di individuare con maggiore precisione le situazioni di incoerenza tra le operazioni effettuate e le informazioni dichiarate. Tuttavia, la qualità dei controlli dipenderà in modo decisivo dalla capacità delle amministrazioni di interpretare correttamente dati provenienti da sistemi tecnologicamente complessi.

Le implicazioni della trasparenza fiscale per contribuenti e professionisti

Il nuovo quadro normativo comporta implicazioni rilevanti per contribuenti, imprese e professionisti.

Per i detentori di criptoattività diventa sempre più importante ricostruire con precisione la storia delle operazioni effettuate, conservare la documentazione relativa ai trasferimenti tra wallet e garantire la coerenza tra le operazioni effettuate e le dichiarazioni fiscali.

Per i professionisti fiscali, invece, cresce il ruolo di intermediazione interpretativa tra sistemi informativi automatizzati e situazioni economiche reali. La gestione delle cripto-attività richiede infatti competenze che integrano la fiscalità internazionale, la tecnologia blockchain, le normative antiriciclaggio e i sistemi di reporting internazionale.

Verso una nuova fase della fiscalità digitale

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni sulle criptoattività rappresenta un passaggio inevitabile nella trasformazione dei sistemi fiscali nell’economia digitale.

Per anni le cripto-attività sono state percepite come uno spazio difficilmente monitorabile dalle autorità fiscali. Oggi la combinazione tra standard internazionali, la regolazione europea e la capacità di analisi dei dati sta riducendo progressivamente queste aree di opacità.

La sfida dei prossimi anni sarà quella di costruire un sistema di governance dei dati capace di distinguere tra effettivi fenomeni di evasione e semplici anomalie informative, evitando che la crescente disponibilità di dati produca controlli inefficienti o eccessivamente gravosi per i contribuenti.

In questa prospettiva, la fiscalità delle criptoattività rappresenta uno dei laboratori più avanzati della trasformazione digitale delle amministrazioni fiscali.

Trasparenza fiscale criptoattività tra geopolitica e finanza globale

La crescente integrazione delle criptoattività nei sistemi di scambio automatico di informazioni fiscali non rappresenta soltanto un’evoluzione tecnica degli strumenti di controllo tributario. Si tratta piuttosto di un tassello di una trasformazione molto più ampia, che riguarda la governance globale dei dati finanziari.

Gli scenari di guerra in Ucraina e le tensioni legate all’Iran rafforzano gli incentivi, per alcuni attori statali o para-statali, a sperimentare infrastrutture finanziarie alternative ai circuiti tradizionali, incluse soluzioni basate su crypto-asset, stablecoin e reti decentralizzate.

Proprio per questo motivo, l’estensione dello scambio automatico di informazioni sulle criptoattività – attraverso gli standard OCSE e la direttiva DAC8 – assume un significato strategico: non riguarda solo la fiscalità dei contribuenti, ma anche la capacità degli Stati di mantenere visibilità e controllo sui flussi finanziari globali in un ecosistema digitale sempre più complesso.

Nei prossimi anni, la sfida non sarà soltanto quella di rafforzare la trasparenza fiscale. Sarà soprattutto quella di evitare che la frammentazione geopolitica e la corsa alle infrastrutture finanziarie alternative generino nuovi spazi di opacità sistemica.

In altre parole, la fiscalità delle criptoattività sta diventando uno dei terreni in cui si ridefinisce il rapporto tra tecnologia, sovranità economica e sicurezza internazionale. Ed è proprio su questo terreno che si giocherà una parte importante dell’equilibrio del sistema finanziario globale nella prossima decade.