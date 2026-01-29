L’Agentic RAG rappresenta il punto di convergenza tra sistemi agentici avanzati e Retrieval-Augmented Generation, trasformando gli assistenti AI da semplici generatori di testo in collaboratori autonomi capaci di pianificare, agire e rendere conto delle proprie decisioni.
Agentic RAG spiegata semplice: la “memoria” che rende l’AI affidabile
I sistemi agentici, orchestrati da LLM, non si limitano a rispondere: scompongono problemi, pianificano compiti multi-step e usano strumenti esterni. L’autonomia aumenta valore e velocità, ma richiede controllo umano e guardrail solidi per evitare comportamenti imprevedibili e rischi di governance
