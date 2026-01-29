Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

intelligenza artificiale

Agentic RAG spiegata semplice: la “memoria” che rende l’AI affidabile

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

I sistemi agentici, orchestrati da LLM, non si limitano a rispondere: scompongono problemi, pianificano compiti multi-step e usano strumenti esterni. L’autonomia aumenta valore e velocità, ma richiede controllo umano e guardrail solidi per evitare comportamenti imprevedibili e rischi di governance

Pubblicato il 29 gen 2026
Paolo Steila

Senior Partner DisruptiveS

Agenti AI tecnologie emergenti - genai in azienda soluzioni di intelligenza artificiale; AI codice penale AI generativa in azienda

L’Agentic RAG rappresenta il punto di convergenza tra sistemi agentici avanzati e Retrieval-Augmented Generation, trasformando gli assistenti AI da semplici generatori di testo in collaboratori autonomi capaci di pianificare, agire e rendere conto delle proprie decisioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

S
Paolo Steila
Senior Partner DisruptiveS
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • sicurezza della supply chain

  • strategia

    Supply chain: così l'IA anticipa i rischi e migliora l'efficienza

    22 Ott 2025

    di Azzurra Gullotta

    Condividi
  • logistica (1) digitalizzazione logistica

  • approfondimento

    Logistica digitale, così rende più competitivi trasportatori e spedizionieri

    10 Dic 2025

    di Giorgio Gotto e Alessandro Pitto

    Condividi
  • gpt early adopter llm

  • intelligenza artificiale

    Gpt 5.2, tanti problemi: che deve sapere un "early adopter" di llm

    18 Dic 2025

    di Mario Maschio

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x