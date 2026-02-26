Nell’ultimo periodo il dibattito sull’intelligenza artificiale è spesso stato una gara di potenza. Ogni nuovo rilascio di un modello LLM promette benchmark superiori, maggiore capacità di ragionamento, risposte più sofisticate. Il messaggio implicito è semplice: scegli il modello migliore e avrai il vantaggio competitivo.
AI in azienda: perché vince la piattaforma, non il modello
Nel dibattito sugli LLM si parla di potenza e benchmark, ma nel mondo enterprise il vantaggio nasce dalla piattaforma: processi, integrazioni, governance e misurazione. Senza contesto dati, sicurezza e osservabilità, i modelli diventano fragili. Una piattaforma solida rende qualità, costi e responsabilità governabili
