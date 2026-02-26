Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

AI in azienda: perché vince la piattaforma, non il modello

Nel dibattito sugli LLM si parla di potenza e benchmark, ma nel mondo enterprise il vantaggio nasce dalla piattaforma: processi, integrazioni, governance e misurazione. Senza contesto dati, sicurezza e osservabilità, i modelli diventano fragili. Una piattaforma solida rende qualità, costi e responsabilità governabili

Pubblicato il 25 feb 2026
Andrea Benedetti

Senior Cloud Architect Data & AI, Microsoft

tpu gpu

Nell’ultimo periodo il dibattito sull’intelligenza artificiale è spesso stato una gara di potenza. Ogni nuovo rilascio di un modello LLM promette benchmark superiori, maggiore capacità di ragionamento, risposte più sofisticate. Il messaggio implicito è semplice: scegli il modello migliore e avrai il vantaggio competitivo.

Andrea Benedetti
Senior Cloud Architect Data & AI, Microsoft
