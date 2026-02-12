Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Più stress sul lavoro, colpa dell’AI: come risolvere

Una ricerca di Berkeley mostra che l’AI generativa non riduce il lavoro ma lo intensifica, espandendo compiti, sfumando i confini tra vita e lavoro e moltiplicando il multitasking. Altri studi lo confermano Un ciclo che alimenta burnout e porta nuove sfide per AI Act, imprese e contrattazione. Ma ci sono soluzioni possibili

Pubblicato il 12 feb 2026
Maurizio Carmignani

Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor

AI lavoro stress

La narrazione dominante sull’AI nel mondo del lavoro si regge su una premessa apparentemente solida: gli strumenti di intelligenza artificiale generativa rendono i lavoratori più produttivi, più veloci, più capaci. Ne consegue che il lavoro diventa più leggero, che il tempo liberato può essere reinvestito in attività ad alto valore, che l’organizzazione ne beneficia su tutta la linea.

Maurizio Carmignani
Founder & CEO – Management Consultant, Trainer & Startup Advisor
