Nel 2025, il mercato dell’intelligenza artificiale nelle aziende italiane ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, con una crescita annua del +50%. La spinta principale arriva dalla Generative AI: cresce del +60% e vale il 46% del mercato.
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Adottare l’AI in azienda senza sprechi: una roadmap pratica
L’AI accelera nelle imprese italiane, ma l’adozione resta irregolare tra grandi aziende e PMI. Per trasformare l’interesse in risultati servono casi d’uso misurabili, controllo dei costi, governance chiara e un’esecuzione graduale che colleghi sperimentazione, compliance e ritorno operativo
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