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Adottare l’AI in azienda senza sprechi: una roadmap pratica

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L’AI accelera nelle imprese italiane, ma l’adozione resta irregolare tra grandi aziende e PMI. Per trasformare l’interesse in risultati servono casi d’uso misurabili, controllo dei costi, governance chiara e un’esecuzione graduale che colleghi sperimentazione, compliance e ritorno operativo

Pubblicato il 22 apr 2026
Mario Maschio

CEO, from9to10

Soluzioni intelligent document processing

Nel 2025, il mercato dell’intelligenza artificiale nelle aziende italiane ha raggiunto 1,8 miliardi di euro, con una crescita annua del +50%. La spinta principale arriva dalla Generative AI: cresce del +60% e vale il 46% del mercato.

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Mario Maschio
CEO, from9to10

Co-Founder & CEO di from9to10, società specializzata in agenti AI per la creazione di contenuti di digital marketing a supporto di brand awareness e lead generation.
È AI & Digital Transformation Senior Advisor per gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano ed ex Chief Innovation Officer in Digital360.

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