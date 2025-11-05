Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

l’approfondimento

AI e sicurezza sul lavoro: il nuovo mandato del Servizio di Prevenzione e Protezione

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

L’intelligenza artificiale introduce rischi strutturali nei luoghi di lavoro: stress da sorveglianza, discriminazioni algoritmiche, erosione delle competenze. Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve evolversi per governare questa trasformazione, integrando la valutazione dei rischi tecnologici nel DVR aziendale

Pubblicato il 5 nov 2025
Federico Cabitza

Professore associato Università Bicocca

AI LAVORO STUDI misure di distanza intelligenza artificiale ia e sicurezza sul lavoro

L’intelligenza artificiale non è più una promessa tecnologica, ma una forza tecnologica che ridefinisce processi, ruoli e rischi in ambito organizzativo. Per i Servizi di Prevenzione e Protezione, questo cambiamento non è distante o secondario rispetto alle loro funzioni: è invece una trasformazione strutturale che richiede loro nuove competenze, nuovi strumenti e un ripensamento profondo delle pratiche di valutazione e gestione del rischio.

Sicurezza sul lavoro, IA nuova frontiera di prevenzione: ecco le applicazioni pratiche

Rischi strutturali dell’intelligenza artificiale nel lavoro

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è passata dai laboratori di ricerca alle catene logistiche, dagli uffici HR alle sale operative di aziende e pubbliche amministrazioni. Sistemi di gestione algoritmica, copilot, robot collaborativi, piattaforme predittive e strumenti di monitoraggio delle performance stanno cambiando il modo in cui si lavora, si prendono decisioni e si organizzano e gestiscono i processi. Questa diffusione non è neutra. Se da un lato apre a significativi, e documentati (Noy & Zhang, 2023) aumenti di efficienza, dall’altro introduce forme inedite e più sottili di rischio: non solo per la sicurezza “fisica”, ma anche per la sfera cognitiva, ergonomica e psico-sociale dei lavoratori.

Stress da sorveglianza, discriminazioni algoritmiche, erosione delle competenze (deskilling, Carr, 2014, Natali et al. 2025), intensificazione dei ritmi e opacità decisionale sono solo alcuni esempi di fenomeni che incidono direttamente sulla salute e sulla dignità professionale.

Come evidenziato dalla ricerca di Moore (2019) sull’economia delle piattaforme digitali, l’automazione algoritmica può alterare profondamente le dinamiche di potere nei luoghi di lavoro, generando nuove forme di precarietà e vulnerabilità. Il punto chiave è che questi rischi non sono “emergenti” in senso contingente o temporaneo: sono strutturali e destinati ad accompagnare stabilmente l’adozione dell’IA nei luoghi di lavoro.

Di conseguenza, non possono essere trattati come un’aggiunta marginale ai processi di valutazione del rischio esistenti: vanno integrati pienamente e in modo sistematico. L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA, 2023) ha sottolineato come l’IA rappresenti un fattore di rischio psicosociale che richiede approcci valutativi specifici, capaci di cogliere dimensioni come l’autonomia decisionale, il carico mentale e la trasparenza dei processi automatizzati.

Tradizionalmente, il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) si è occupato di rischi fisici, chimici, meccanici ed ergonomici, con procedure consolidate e ruoli ben definiti. L’arrivo dell’IA ne mette in discussione i confini.

La normativa più recente, in particolare l’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e il DDL AI (Legge n. 132/2025), approvato recentemente, cambiano radicalmente il quadro: introducono obblighi permanenti e vincolanti per chi progetta, adotta o utilizza sistemi di intelligenza artificiale. Non si tratta solo di norme per i produttori, ma anche – e soprattutto – per le organizzazioni che impiegano questi sistemi nei processi di lavoro. Il Regolamento Europeo, stabilisce infatti che i deployer, ossia coloro che utilizzano sistemi di IA ad alto rischio sotto la propria autorità, assumono responsabilità specifiche in materia di valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali, supervisione umana e gestione dei registri di funzionamento.

Parallelamente, la normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e soprattutto il Decreto Legislativo 81/2008, conosciuto anche come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”, già include, da anni, la tutela della salute mentale e sociale dei lavoratori, oltre a quella fisica, definendo la salute non come mera assenza di malattia, bensì come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” (art. 2 del D.Lgs. 81/2008). Quando l’IA entra nei processi aziendali, queste due dimensioni – tecnologica ed ergonomico-psico-sociale – si intrecciano in modo indissolubile.

Per queste ragioni, il SPP non può restare ai margini della governance aziendale dell’IA. Anzi, il SPP è proprio la funzione aziendale che, per mandato istituzionale (art. 33 del D.Lgs. 81/2008), ha il compito di provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. Ma per farlo anche di questi tempi, deve evolversi: fino ad oggi, l’applicazione del principio di tutela della salute ai rischi tecnologici si è concentrata prevalentemente su aspetti ergonomici e fisici legati all’uso dei videoterminali, prescrivendo requisiti di adeguatezza e usabilità del software e vietando l’uso di sistemi di controllo quantitativo o qualitativo all’insaputa dei lavoratori. Ma rispetto ai nuovi problemi che pone l’impiego di sistemi IA, questo non basta.

Molte aziende hanno inizialmente trattato l’introduzione dell’IA come un “rischio emergente” da gestire con qualche addendum al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). È un errore di prospettiva. L’IA modifica la natura stessa di rischi consolidati: pensiamo a quello organizzativo, allo stress lavoro-correlato e tecno-correlato (techno-stress, Weil & Rosen, 1997), la cui valutazione è un obbligo esplicito ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, o alla sicurezza delle macchine. Ma la IA introduce anche nuovi intermediari decisionali (gli algoritmi), nuove interfacce cognitive, e nuovi livelli di autonomia e delega operativa, generando forme di rischio non immediatamente visibili ma comunque profonde e persistenti. Ad esempio, la letteratura scientifica sul fenomeno dell’automation bias (che è menzionato anche nell’AI Act), ossia la tendenza a fidarsi eccessivamente dei sistemi automatizzati anche in presenza di errori evidenti (Goddard et al., 2012), dimostra come l’interazione con l’IA possa compromettere il giudizio professionale e la capacità di intervento tempestivo. Non si tratta quindi solo di “aggiungere una sezione sull’IA” al DVR, ma di rivedere i modelli stessi con cui si analizzano e gestiscono i rischi, ampliando le competenze del SPP per includere aspetti di governance tecnologica. A tal riguardo, il quadro metodologico proposto dall’ISO/IEC 23894:2023 sulle linee guida per la gestione dei rischi dei sistemi di IA fornisce un riferimento operativo prezioso per strutturare questo processo in modo sistematico, ma ovviamente non è l’unico da considerare.

Un quadro normativo che cambia il gioco

L’AI Act, approvato nel 2024, non disciplina la tecnologia in astratto: disciplina gli usi concreti dell’intelligenza artificiale sulla base del livello di rischio che comportano. Introduce quindi una classificazione in quattro categorie: pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi a rischio limitato e sistemi a rischio minimo. Per il contesto lavorativo, la categoria più rilevante è quella dei sistemi ad alto rischio. Rientrano in questa categoria, per esempio, i sistemi usati nella selezione e valutazione dei candidati, nella promozione e assegnazione dei compiti, nel monitoraggio delle prestazioni o nell’automazione di processi operativi critici. Per questi sistemi, la normativa europea impone obblighi stringenti a chi li utilizza: dall’adozione di misure di supervisione umana efficaci, alla registrazione sistematica degli eventi, fino alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.

L’obiettivo è chiaro: garantire che i sistemi non producano danni fisici o psicologici significativi e che restino sempre sotto controllo umano qualificato. Questi obblighi non si collocano “fuori” dal perimetro della sicurezza sul lavoro, ma ne entrano a pieno titolo. Riguardano infatti direttamente i processi organizzativi, i ruoli professionali, la salute mentale e la capacità dei lavoratori di comprendere e intervenire sulle decisioni algoritmiche. Questa trasformazione normativa e tecnologica implica un cambio, o meglio un allargamento, di prospettive anche per il SPP. Questo non può più limitarsi a controllare la conformità ex post, come se si trattasse di un ulteriore adempimento tecnico, ma deve piuttosto diventare un attore strategico della governance dell’IA aziendale, in grado di contribuire alla definizione di criteri di valutazione, procedure di supervisione, protocolli di emergenza e flussi di collaborazione interfunzionali.

Per svolgere questo ruolo, è necessario un salto di competenze: non per “fare gli informatici”, ma per acquisire strumenti concettuali e metodologici che permettano di dialogare efficacemente con i reparti IT, legali, HR e con i Data Protection Officer, integrando le loro prospettive in quella della salute e del benessere dei lavoratori. Il quadro di riferimento ideale per questa integrazione è rappresentato dal ciclo di miglioramento continuo Plan-Do-Check-Act, già alla base della prassi UNI/PdR 87:2020. In altre parole, l’introduzione dell’IA non richiede di inventare tutto da zero: richiede di estendere e adattare modelli consolidati alla nuova realtà tecnologica. Come ben noto, l’AI Act adotta un’impostazione dichiaratamente basata sul concetto di rischio. Non si concentra sulla tecnologia in sé, non stabilisce divieti o autorizzazioni generiche, ma disciplina l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale in funzione del rischio potenziale che essi comportano per le persone, per la comunità e la società nel suo complesso.

La logica sottostante è quella di intervenire con intensità regolatoria proporzionata: tanto più un sistema può incidere in modo significativo sui diritti, sulla sicurezza o sul benessere degli individui, tanto più rigorosi devono essere i requisiti di controllo, supervisione e trasparenza. Alcune pratiche, come il social scoring generalizzato o l’uso di tecniche subliminali per condizionare in modo dannoso il comportamento delle persone, sono semplicemente vietate. Non vi è margine di discrezionalità: tali sistemi devono essere esclusi dagli ambienti di lavoro.

La questione si fa più articolata con i sistemi ad alto rischio, che costituiscono il fulcro dell’impianto regolatorio. Qui l’attenzione si concentra su due elementi chiave: da un lato, la capacità del sistema di produrre effetti rilevanti sulla vita delle persone; dall’altro, la possibilità concreta di esercitare su di esso una supervisione e un controllo adeguati.

Questa doppia dimensione implica che la valutazione non può ridursi a un adempimento formale, ma deve comprendere il contesto organizzativo, i processi coinvolti e la capacità effettiva dell’organizzazione di governare la tecnologia. Per il SPP questo approccio ha implicazioni operative significative. Non può limitarsi a ricevere informazioni dall’IT o dai fornitori, ma deve partecipare attivamente alla classificazione del rischio dei sistemi utilizzati, comprendere in profondità il loro impatto sui processi lavorativi e contribuire alla definizione delle misure tecniche e organizzative necessarie per mantenerli entro soglie accettabili di sicurezza. In questo snodo, la collaborazione con il Data Protection Officer diventa centrale. I rischi derivanti dall’uso dell’IA si intrecciano inevitabilmente con quelli relativi alla protezione dei dati personali e ai diritti fondamentali dei lavoratori.

Molti dei sistemi di IA ad alto rischio impiegati nel contesto lavorativo, come quelli per il monitoraggio delle performance o la selezione del personale, si basano sul trattamento sistematico di dati personali. Ciò rende la conformità al GDPR non solo un obbligo parallelo, ma un presupposto della governance stessa dell’IA. Per questo, strumenti come il DVR, strumento cardine previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 per la gestione di tutti i rischi, la DPIA (valutazione d’impatto sulla Protezione dei Dati, imposta dal GDPR) e, nei casi previsti, la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment o Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, imposta dall’AI Act) non dovrebbero essere considerati tre percorsi amministrativi separati, ma tre dimensioni complementari di un’unica strategia di governance integrata. Solo adottando una prospettiva coordinata è possibile evitare ridondanze, colmare le lacune e costruire un sistema coerente di gestione dei rischi tecnologici. In particolare, la DPIA deve dialogare con il DVR, perché i rischi per i diritti e le libertà degli interessati (i lavoratori) e quelli per la loro salute e sicurezza sono spesso due facce della stessa medaglia. Il documento di orientamento pubblicato dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB-EDPS, 2021) fornisce indicazioni operative preziose su come coordinare valutazioni d’impatto su privacy e diritti fondamentali nel contesto dei sistemi algoritmici.

Integrare l’IA nei processi di valutazione dei rischi

Il primo passo concreto per un SPP che voglia governare l’IA è semplice ma decisivo: sapere cosa c’è in casa. Molte organizzazioni utilizzano già chatbot, algoritmi di pianificazione o strumenti di analisi predittiva senza avere un quadro complessivo; per non parlare del fenomeno, sempre più diffuso, della cosiddetta shadow AI: lavoratori che si avvalgono di sistemi di IA generativa e agenti conversazionali per svolgere compiti professionali, spesso attraverso i propri dispositivi personali, senza che i loro responsabili ne siano a conoscenza (Silic et al. 2025). Per questo è essenziale istituire un registro aziendale dei sistemi di IA, condiviso con IT e Acquisti, che riporti per ciascun sistema il fornitore, la finalità, i processi coinvolti, le categorie di lavoratori interessate e la classificazione di rischio. Senza questa mappatura, ogni valutazione successiva rischia di essere frammentaria. Con essa, invece, il SPP può iniziare ad analizzare in modo sistematico i pericoli tecnici, ergonomici, cognitivi e psico-sociali che ogni sistema introduce, integrando la valutazione all’interno del DVR e non relegandola a un documento separato.

La logica è chiara: l’IA non è un “modulo a parte”, ma un fattore trasversale che ridisegna più categorie di rischio contemporaneamente. L’adozione dell’IA porta con sé un ventaglio eterogeneo di rischi e potenziali minacce per il benessere dei lavoratori, molti dei quali non hanno ancora ottenuto la visibilità che meritano. Alcuni hanno una natura immediatamente tecnica: un robot collaborativo che devia dalla traiettoria programmata, un algoritmo di visione che commette un errore di classificazione, una vulnerabilità informatica che apre la strada a manipolazioni esterne di sistemi automatizzati.

Altri rischi, meno visibili ma potenzialmente più pervasivi, si collocano su piani ergonomici, cognitivi e psico-sociali. Il sovraccarico informativo, la progressiva de-qualificazione dovuta all’eccessiva delega all’automazione (Natali et al 2025), la fiducia cieca negli output algoritmici, la sensazione di perdita progressiva di agentività (cioè la sensazione di non più essere utili o contare come prima, Finze et al. 2024), lo stress legato alla sorveglianza costante o le discriminazioni non intenzionali generate da modelli opachi, solo per citare alcuni dei rischi osservati recentemente in ambito lavorativo (OECD, 2024, Vázquez et al. 2024), sono fenomeni che richiedono una capacità di analisi diversa da quella impiegata per i rischi fisici o meccanici. Un elemento cruciale, spesso sottovalutato, tra i rischi psico-sociali è rappresentato dal technostress (o techno-stress), definito come “qualsiasi effetto negativo su atteggiamenti, pensieri, comportamenti o aspetti fisiologici causato, direttamente o indirettamente, dall’uso della tecnologia” (Weil & Rosen, 1997).

L’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi può accentuare diverse forme di technostress, come la paura di essere sostituiti (replacement anxiety, Salimi et al. 2025), l’ansia legata alla mancanza di comprensione dei meccanismi decisionali delle “black box” algoritmiche (cioè sistemi di cui non è possibile comprendere il funzionamento interno o le ragioni relative al loro output), o la preoccupazione per i rischi connessi alla privacy e alla sorveglianza.

Studi recenti hanno evidenziato come questi fattori incidano in modo significativo sul benessere e sulle attitudini dei lavoratori, influenzando vari esiti organizzativi. Sharif et al. (2025) mostrano, ad esempio, che job insecurity e technostress mediano gli effetti dell’adozione dell’IA sugli esiti lavorativi nel settore dell’ospitalità, mentre Xia (2023) sottolinea la natura ambivalente della collaborazione tra esseri umani e IA, che può tanto favorire l’efficienza quanto generare nuove forme di stress tecnologico. Per il SPP, questi elementi rappresentano variabili da includere nella valutazione dei rischi psico-sociali, adottando strumenti di rilevazione adeguati e strategie preventive mirate. Per affrontare questa complessità, la valutazione dei rischi deve estendersi a dimensioni che permettano di tradurre aspetti qualitativi in elementi strutturati.

Matrici di rischio adattate possono, ad esempio, descrivere la probabilità non solo in termini di guasti tecnici, ma anche di frequenza e prevedibilità di determinati comportamenti organizzativi; allo stesso modo, la gravità può considerare effetti psicologici e sociali, accanto a quelli fisici. L’obiettivo è costruire un quadro valutativo capace di rendere visibili anche quei rischi meno tangibili ma altrettanto significativi. Un errore frequente è trattare i rischi legati all’IA in un documento separato, scollegato dal DVR principale. Questa frammentazione non solo è inefficiente, ma rischia di violare l’obbligo del Datore di Lavoro, sancito dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 come non delegabile, di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Una soluzione più efficace, e normativamente coerente, è incorporare una sezione trasversale dedicata all’IA direttamente all’interno del DVR, in cui si documentino per ciascun sistema i pericoli identificati, la stima del rischio e le misure di prevenzione e protezione adottate. In questo modo, la gestione dei rischi tecnologici diventa parte organica del sistema complessivo di sicurezza, evitando che l’IA venga trattata come un’appendice estemporanea o un argomento specialistico riservato agli addetti ai lavori.

Supervisione e protocolli operativi: trasformare i principi in pratiche

Tra le innovazioni più significative introdotte dalla normativa europea figura l’obbligo di garantire una supervisione umana effettiva sui sistemi di IA ad alto rischio (human oversight): il requisito di quella che la traduzione italiana del regolamento chiama sorveglianza, con una scelta terminologica che abbiamo già commentato in un altro contributo per Agenda Digitale (Cabitza & Stefanelli, 2024). La “sorveglianza umana” della IA non è una dichiarazione di principio, ma un requisito operativo che deve essere tradotto in procedure chiare e proporzionate alla criticità del sistema. La supervisione può assumere forme diverse a seconda del contesto: in alcuni casi è necessario che l’essere umano partecipi direttamente al processo decisionale, validando ogni output del sistema prima che venga eseguito. In altri, l’intervento umano può consistere in un controllo costante ma non intrusivo, con la possibilità di intervenire quando necessario, senza dover approvare ogni singola decisione. Vi sono infine situazioni in cui la supervisione ha un carattere strategico: l’essere umano definisce i limiti operativi e mantiene la facoltà di interrompere o riconfigurare il sistema. Qualunque sia la configurazione adottata, è indispensabile che l’organizzazione formalizzi protocolli di supervisione, e ancora meglio, quelli che abbiamo altrove chiamato “protocolli di interazione con la IA” (Cabitza et al., 2023), individuando con chiarezza i ruoli responsabili, definendo procedure di override (cioè di intervento manuale in grado di modificare o annullare l’output del sistema) rapide e sicure, e aggiornando i piani di emergenza tenendo conto della presenza di agenti autonomi come robot mobili o sistemi automatizzati distribuiti. Solo così la “sorveglianza umana” smette di essere un’etichetta normativa per diventare una misura concreta di prevenzione. Le linee guida della High-Level Expert Group on AI della Commissione Europea (2019) forniscono un quadro di riferimento articolato sulle diverse modalità di supervisione umana e sui requisiti tecnici e organizzativi necessari per garantirne l’efficacia.

Monitoraggio continuo e cultura della segnalazione

La valutazione iniziale non basta. I sistemi di IA si aggiornano, apprendono e mutano nel tempo, modificando potenzialmente i propri comportamenti: è una delle loro caratteristiche prencipali. Per questo motivo è necessario istituire un sistema di monitoraggio continuo che includa verifiche periodiche sulle prestazioni, sulla correttezza degli output e sull’effettiva applicazione delle procedure di supervisione umana. Non si tratta di replicare audit tradizionali, ma di introdurre una vigilanza capace di intercettare deviazioni sottili ma significative nelle prestazioni e nelle risposte fornite dai sistemi IA. In questo quadro, un elemento spesso trascurato è la gestione strutturata delle segnalazioni relative a incidenti e “quasi incidenti” legati all’IA. Decisioni algoritmiche palesemente errate, comportamenti inattesi o percezioni di discriminazione non dovrebbero restare episodi isolati, ma essere trattati come segnali sentinella, analoghi agli infortuni mancati. Ciò richiede un clima organizzativo che incoraggi la segnalazione e che la consideri parte integrante della cultura della sicurezza, proteggendo chi segnala da eventuali ripercussioni. Si pensi, ad esempio, a un manager delle risorse umane che utilizza un sistema di IA per la pre-selezione dei curriculum e si accorge che l’algoritmo tende a scartare sistematicamente profili con percorsi di carriera non lineari o provenienti da istituti formativi meno noti, anche se in possesso delle competenze richieste. La sua segnalazione è fondamentale: permette di avviare una verifica su possibili bias discriminatori nel modello, evitando sia una perdita di talenti sia il rischio di contenziosi. Anche in questo caso, la competenza umana non è in opposizione alla tecnologia, ma agisce come un indispensabile meccanismo di controllo e miglioramento.

Formazione e competenze: un investimento strategico

Nessun sistema, per quanto sofisticato, può essere considerato sicuro se gestito da personale privo delle competenze necessarie. In linea con gli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, la formazione in questo ambito non può ridursi alla trasmissione di nozioni tecniche di base: deve promuovere una comprensione critica del funzionamento dell’IA, dei suoi limiti e delle responsabilità condivise. È utile distinguere tre livelli formativi complementari. Il primo riguarda la diffusione di conoscenze generali su principi, policy e diritti dei lavoratori: tutti dovrebbero comprendere cosa sia l’IA, quali implicazioni abbia per il proprio ruolo e quali tutele normative esistano. Il secondo livello concerne la formazione operativa destinata a chi interagisce direttamente con i sistemi, concentrata su funzionamento, rischi noti e procedure di sicurezza. Il terzo livello è l’addestramento pratico, riservato agli operatori che gestiscono sistemi critici, basato su simulazioni e scenari realistici che permettano di sviluppare competenze procedurali robuste. Questa articolazione serve a evitare che l’interazione con la tecnologia si trasformi in un rapporto passivo e inconsapevole, mantenendo invece viva la competenza umana ed evitando fenomeni di deskilling che, nel medio periodo, riducono la capacità di controllo e resilienza delle organizzazioni. La ricerca di Carr (2014) sull’automazione e le sue conseguenze cognitive ha dimostrato come l’eccessiva dipendenza dai sistemi automatizzati possa erodere progressivamente le competenze professionali, rendendo gli operatori meno capaci di intervenire efficacemente in situazioni critiche.

Governance interfunzionale: uscire dai silos

Il governo dei rischi derivanti dall’IA non può essere una prerogativa esclusiva del SPP, così come non può essere lasciato interamente nelle mani dell’IT o dell’ufficio legale. È necessario costruire una collaborazione strutturata tra funzioni aziendali. Questo processo deve valorizzare e potenziare l’ecosistema di governance della sicurezza già definito dal D.Lgs. 81/2008, che prevede l’interazione tra Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In questo scenario, il ruolo del Medico Competente assume un’importanza strategica. Il suo contributo non si limita più alla sorveglianza sanitaria dei rischi tradizionali, ma si estende al monitoraggio degli impatti sulla salute psico-fisica derivanti dall’interazione con i sistemi di IA. È lui che può intercettare precocemente segnali di stress da sorveglianza algoritmica, di sovraccarico cognitivo dovuto a interfacce complesse o di ansia legata all’opacità decisionale, trasformando la sorveglianza sanitaria in un presidio attivo contro i nuovi rischi emergenti. Il SPP deve assumere un ruolo centrale in questo dialogo allargato, fungendo da ponte tra il sistema di prevenzione tradizionale e le nuove competenze richieste dalla governance dell’IA. In molte organizzazioni si stanno costituendo comitati dedicati alla governance dell’IA, nei quali convergono competenze di sicurezza, protezione dei dati, risorse umane, medicina del lavoro e rappresentanza dei lavoratori. In questi contesti, il contributo del SPP è decisivo per portare una prospettiva di salute e sicurezza fin dalle prime fasi di progettazione e acquisizione dei sistemi, evitando che la prevenzione arrivi a valle, quando i margini di intervento sono più ristretti. Il coinvolgimento attivo dei lavoratori e dei loro rappresentanti non è solo un requisito normativo, ma una leva strategica per identificare rischi che altrimenti resterebbero sommersi. Chi usa quotidianamente i sistemi ha una conoscenza insostituibile delle disfunzioni, delle inefficienze e delle situazioni critiche che difficilmente emergono dalle valutazioni formali.

Per concludere, cosa abbiamo voluto sottolineare in questo contributo? Primo, l’intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini del lavoro e, di conseguenza, quelli della sicurezza e del benessere in ambito lavorativo. Secondo, le nuove potenzialità, e i nuovi poteri, della tecnologia digitale non richiedono semplicemente che il SPP aggiunga un capitolo tecnico al DVR; piuttosto, richiede al responsabile del servizio che assuma un mandato nuovo e strategico: diventare un attore centrale della trasformazione tecnologica, capace di garantire che l’innovazione non eroda le competenze, l’autonomia, l’agentività e il benessere del lavoratore, ma bensì li possa preservare e rafforzare. Terzo: per realizzare questo compito occorre che le persone coinvolte attivamente nel SPP, da un lato, amplino le proprie competenze per comprendere e governare le tecnologie emergenti; e, dall’altro, integrino prospettive e responsabilità, costruendo un dialogo costante con le altre funzioni aziendali. La sfida è complessa, ma non inedita: il SPP ha già attraversato trasformazioni importanti nel corso della sua storia. Oggi è chiamato a un’ulteriore evoluzione, che lo porterà a dialogare con tecnologie complesse senza perdere di vista il proprio mandato fondamentale: tutelare la salute, la sicurezza e la dignità delle persone che lavorano. Solo con questa consapevolezza e assunzione di responsabilità, l’IA potrà diventare un alleato per migliorare la sicurezza e la qualità del nostro lavoro, invece di trasformarsi in un nuovo vettore di rischi difficili da percepire, mitigare e governare.

Bibliografia

Cabitza, F., Campagner, A., Ronzio, L., Cameli, M., Mandoli, G. E., Pastore, M. C., Sconfienza, L. M., Folgado, D., Barandas, M., & Gamboa, H. (2023). Rams, hounds and white boxes: Investigating human–AI collaboration protocols in medical diagnosis. Artificial Intelligence in Medicine, 138, 102506. https://doi.org/10.1016/j.artmed.2023.102506. (PubMed)

Cabitza, F., & Stefanelli, S. (2024, 21 marzo). Sorveglianza umana dell’AI: Cos’è e perché è centrale nell’AI Act. Agenda Digitale. https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/sorveglianza-umana-dellai-cose-e-perche-e-centrale-nellai-act/ . (Agenda Digitale)

Carr, N. (2015). La gabbia di vetro. Prigionieri dell’automazione. Raffaello Cortina Editore. (raffaellocortina.it)

EDPB & EDPS. (2021). EDPB–EDPS Joint Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_en.pdf . (European Data Protection Board)

EU-OSHA. (2023). Artificial intelligence and workplace safety and health: The future of work or a complex challenge? (Healthy Workplaces Campaign 2023–2025). European Agency for Safety and Health at Work. https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/sites/hwc/files/uploads/Editorial-article-Impact-of-AI-on-OSH_EN.pdf . (healthy-workplaces.osha.europa.eu)

Finze, N., Trapp, K., & Haug, M. (2024). Losing control? The role of sense of agency in using highly invasive AI systems. In Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS 2024) (Paper 13). AIS Electronic Library. https://aisel.aisnet.org/icis2024/aiinbus/aiinbus/13 . (Amazon)

Goddard, K., Roudsari, A., & Wyatt, J. C. (2012). Automation bias: A systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators. Journal of the American Medical Informatics Association, 19(1), 121–127. https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000089 . (OUP Academic)

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019). Ethics guidelines for trustworthy AI. European Commission. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai . (Digital Strategy)

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 23894:2023 Information technology—Artificial intelligence—Guidance on risk management. https://www.iso.org/standard/77304.html . (ISO)

Moore, P. V. (2019). The quantified self in precarity: Work, technology and what counts. Routledge. (SSRN)

Natali, C., Marconi, L., Dias Duran, L. D., & Cabitza, F. (2025). AI-induced deskilling in medicine: A mixed-method review and research agenda for healthcare and beyond. Artificial Intelligence Review, 58, Article 356. https://doi.org/10.1007/s10462-025-11352-1 . (SpringerLink)

Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. Science, 381(6654), 187–192. https://doi.org/10.1126/science.adh2586 . (Science)

OECD. (2024). Using AI in the workplace: Opportunities, risks and policy responses (OECD Artificial Intelligence Papers No. 11). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/73d417f9-en . (OECD)

Salimi, S., Moosavi Dastjerdi, M., & Javaheri, A. (2025). Artificial intelligence anxiety: Psychometric properties and a mediation model. International Journal of Human–Computer Interaction. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10447318.2025.2457183 . (Taylor & Francis Online)

Sharif, M. N., Zhang, L., Asif, M., Alshdaifat, S. M., & Hanaysha, J. R. (2025). Artificial intelligence and employee outcomes: Investigating the role of job insecurity and technostress in the hospitality industry. Acta Psychologica, 253, 104733. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104733 . (PubMed)

Silic, M., Silic, D., & Kind-Trüller, K. (2025). From shadow IT to shadow AI—Threats, risks and opportunities for organizations. Strategic Change. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/jsc.2682 . (Wiley Online Library)

UNI (Ente Italiano di Normazione). (2020). UNI/PdR 87:2020—Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro: Linee di indirizzo per l’integrazione con i modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001. UNI.

Vázquez, I. G., Curtarelli, M., Anyfantis, I., Brun, E., & Starren, A. (2024). Digitalisation and workers wellbeing: The impact of digital technologies on work-related psychosocial risks (JRC Working Papers Series on Labour, Education and Technology No. 2024/03). European Commission, Joint Research Centre. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC138992 . (JRC Publications Repository)

Weil, M. M., & Rosen, L. D. (1997). Technostress: Coping with technology @work @home @play. Wiley. (Internet Archive)

Xia, M. (2023). Co-working with AI is a double-sword in technostress? An integrative review of human–AI collaboration from a holistic process of technostress. SHS Web of Conferences, 155, 03022. https://doi.org/10.1051/shsconf/202315503022 . (SHS Conferences)

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Federico Cabitza
Professore associato Università Bicocca

Leggi anche:

Argomenti

Canali

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
ANALISI
L'ANALISI
INIZIATIVE
IL PODCAST
VIDEO PODCAST
PODCAST
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Leggi l'articolo Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
IL WHITE PAPER
Dalla blockchain alle startup: l’innovazione d’impresa spinta dai fondi di coesione 2014-2020
Leggi l'articolo Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
IL VADEMECUM
Strategie di specializzazione intelligente: guida alla politica di coesione e innovazione in Italia
Leggi l'articolo Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
IL LAB
Sicilia laboratorio di innovazione grazie ai fondi di coesione: visione, sostenibilità e partecipazione
Leggi l'articolo EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
IL REPORTAGE
EU Stories | DAMA – Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna: supercalcolo, big data e IA per la comunità
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
IL PROGETTO
EU Stories, il podcast | Puglia, la sanità che innova: fondi europei e servizi di prossimità
Leggi l'articolo Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
L'APPROFONDIMENTO
Burocrazia e sostenibilità: la Commissione UE semplifica la Tassonomia UE
Leggi l'articolo Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
INNOVAZIONE
Nature credits roadmap: la tabella di marcia della Commissione UE
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
IL PODCAST
EU Stories, il podcast | La metropolitana di Napoli: quando il bello si fa mobilità. L’innovazione tra arte, sostenibilità e coesione
Leggi l'articolo Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
IL WHITE PAPER
Puglia 2014–2020: come gli investimenti FESR hanno trasformato il territorio tra innovazione, sostenibilità e inclusione
Leggi l'articolo Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
IL WHITE PAPER
Transizione energetica e coesione: l’impatto del FESR sul sistema infrastrutturale italiano
Leggi l'articolo POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
IL WHITE PAPER
POR FESR Lazio: strategie, priorità e impatti per una crescita sostenibile e inclusiva
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
L'APPROFONDIMENTO
EU Stories, il podcast | Blorin: comunità energetiche al centro della transizione ecologica nelle isole minori della Sicilia
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
L'ANALISI
FORUM PA PLAY Speciale COINS | L’impatto delle politiche di coesione tra digitale e green
Leggi l'articolo Long form Agenda Digitale
L'APPROFONDIMENTO
Long form Agenda Digitale
Leggi l'articolo Long form Reti e Trasporti Sostenibili
L'APPROFONDIMENTO
Long form Reti e Trasporti Sostenibili
Leggi l'articolo Long Form Energia
L'APPROFONDIMENTO
Long Form Energia
Leggi l'articolo Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
L'APPROFONDIMENTO
Transizione digitale e green. Con le politiche di coesione innoviamo l’Italia
Leggi l'articolo TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
L'APPROFONDIMENTO
TERSAN3 – Politiche di Coesione in Puglia
Leggi l'articolo Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
IL WHITE PAPER
Innovazione e sostenibilità: il ruolo della digitalizzazione nel futuro dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
STRATEGIE
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
IL WHITE PAPER
Agenda Digitale e coesione: come gli investimenti europei stanno plasmando il futuro digitale dell’Italia
Leggi l'articolo Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
IL WHITE PAPER
Trasporti sostenibili e coesione: come il FESR ha accelerato l’integrazione infrastrutturale in Italia
Leggi l'articolo Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
IL SONDAGGIO
Partecipa al questionario sulla conoscenza dell’UE
Leggi l'articolo Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
COMUNICAZIONE
Comunicare la Politica di Coesione: strategie e best practice per le Pubbliche Amministrazioni
Leggi l'articolo Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
IL SONDAGGIO
Indagine digitale COINS: percezione positiva e conoscenza dei fondi di Coesione UE
Leggi l'articolo Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
LO SCENARIO
Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart
Leggi l'articolo Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
IL REPORT
Il percorso digitale italiano: eccellenze e aree di miglioramento
Leggi l'articolo Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
INNOVAZIONE
Decennio digitale UE: bilancio 2025 e prospettive future
Leggi l'articolo Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
EUSTories
Digital Twin degli Oceani: intelligenza artificiale per la sostenibilità dei mari
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Rigenerazione urbana
Rigenerazione urbana: con i fondi di coesione verso la sostenibilità
Leggi l'articolo Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
AGRIFOOD E AMBIENTE
Soil Health: innovazione e sostenibilità nella mappatura del suolo
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
L'ANALISI
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
LA RICETTA DRAGHI
Competitività Ue: vecchie logiche e gap da superare per tornare a crescere
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Leggi l'articolo Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Leggi l'articolo Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Leggi l'articolo Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Leggi l'articolo Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Leggi l'articolo Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Leggi l'articolo Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Leggi l'articolo Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Leggi l'articolo AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Leggi l'articolo Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Leggi l'articolo Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Leggi l'articolo Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Leggi l'articolo Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Leggi l'articolo Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
Leggi l'articolo 5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Leggi l'articolo Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Leggi l'articolo Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
Leggi l'articolo La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Leggi l'articolo Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Leggi l'articolo Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
Leggi l'articolo EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
Leggi l'articolo DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Leggi l'articolo FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Leggi l'articolo Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Leggi l'articolo Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Leggi l'articolo Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Leggi l'articolo La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Leggi l'articolo L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Leggi l'articolo European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Leggi l'articolo A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Leggi l'articolo Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Leggi l'articolo Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Leggi l'articolo Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Leggi l'articolo 400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Leggi l'articolo Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Leggi l'articolo “Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Leggi l'articolo Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Leggi l'articolo BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Leggi l'articolo Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Leggi l'articolo Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Leggi l'articolo Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Leggi l'articolo Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Leggi l'articolo Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Leggi l'articolo Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Leggi l'articolo Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Leggi l'articolo Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Leggi l'articolo Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Leggi l'articolo L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Leggi l'articolo La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Leggi l'articolo Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Leggi l'articolo Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Leggi l'articolo Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Leggi l'articolo EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Leggi l'articolo Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Leggi l'articolo Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Leggi l'articolo La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Leggi l'articolo Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Leggi l'articolo L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Leggi l'articolo Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Leggi l'articolo Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Leggi l'articolo Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Leggi l'articolo Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Leggi l'articolo Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati

  • dazi trump sovranità europea

  • lo scenario

    Dazi Trump, così l'Europa può sopravvivere e innovare

    04 Apr 2025

    di Stefano da Empoli

    Condividi
  • industria 5.0 hmi transizione 5.0 risorse; veicoli guida autonoma

  • scenario

    Transizione 5.0 verso la riprogrammazione delle risorse: serve chiarezza

    28 Mar 2025

    di Nicola Testa e

    Condividi
  • Agenti AI tecnologie emergenti - genai in azienda soluzioni di intelligenza artificiale; AI codice penale AI generativa in azienda

  • il confronto

    Agenti AI vs chatbot: la guida definitiva per le aziende

    22 Lug 2025

    di Davide Coluzzi e Luca Pinna

    Condividi