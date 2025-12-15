C’è stato un tempo in cui la sicurezza industriale era considerata una questione essenzialmente “meccanica”, di acciaio e bulloni, di interruttori di emergenza e barriere fisiche.
Regolamento macchine, software e IA: le nuove regole per le imprese
Con il Regolamento macchine l’UE aggiorna la disciplina storica sulle macchine, includendo software, rete e intelligenza artificiale. Cambiano valutazione dei rischi, documentazione tecnica, ruoli e responsabilità in caso di modifiche sostanziali, in un quadro coordinato con cybersicurezza e protezione dei dati
avvocato, Partner e Responsabile dip. TMT and Data Protection di Morri Rossetti & Franzosi
