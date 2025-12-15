Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

la guida

Regolamento macchine, software e IA: le nuove regole per le imprese

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

Con il Regolamento macchine l’UE aggiorna la disciplina storica sulle macchine, includendo software, rete e intelligenza artificiale. Cambiano valutazione dei rischi, documentazione tecnica, ruoli e responsabilità in caso di modifiche sostanziali, in un quadro coordinato con cybersicurezza e protezione dei dati

Pubblicato il 15 dic 2025
Carlo Impalà

avvocato, Partner e Responsabile dip. TMT and Data Protection di Morri Rossetti & Franzosi

intelligenza artificiale nel settore marittimo; sicurezza industriale; regolamento macchine

C’è stato un tempo in cui la sicurezza industriale era considerata una questione essenzialmente “meccanica”, di acciaio e bulloni, di interruttori di emergenza e barriere fisiche.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

I
Carlo Impalà
avvocato, Partner e Responsabile dip. TMT and Data Protection di Morri Rossetti & Franzosi
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Alexa plus (1) genere delle tecnologie intelligenti

  • Intelligenza artificiale

    Alexa Plus, guida completa: così l'AI entra nell'assistente Amazon

    11 Lug 2025

    di Giovanni Masi

    Condividi
  • attacco informatico autonomo AI sovrana

  • i report

    L'IA in azienda comincia a creare valore: i dati Stanford e McKinsey

    11 Apr 2025

    di Maurizio Carmignani

    Condividi
  • ai-governance-agenda-digitale

  • approfondimento

    AI governance: come i board guidano la trasformazione etica

    15 Ott 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x