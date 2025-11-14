Tracciabilità supply chain, come Erp e cloud spingono la competitività

La tracciabilità della supply chain non è solo un obbligo normativo, come nel caso delle aziende che rientrano nel perimetro della direttiva Nis2: è uno strumento operativo che collega ogni anello della filiera, permettendo di monitorare l’origine dei materiali, coordinare fornitori e partner logistici, e reagire rapidamente alle variazioni del mercato. Riuscire a rendere disponibili e condivisibili i dati lungo tutta la supply chain rende le aziende competitive e capaci di proteggere il valore del proprio brand.

Per far ciò, bisogna ricorrere a strumenti tecnologici diversi e capaci di lavorare in sinergia, come ERP, ma anche soluzioni in cloud e ovviamente software per gestire i magazzini e la logistica. Serve strategia, soprattutto se l’azienda opera a livello internazionale: “Per noi, il percorso è iniziato nel 2022 con l’adozione di un template globale Oracle ERP e WMS – Warehouse management system, implementato progressivamente in Europa, Asia e USA”, racconta, per esempio, Luca Meana, Presidente del gruppo Pusterla 1880, azienda che produce packaging per il settore del lusso.

Tracciabilità della supply chain, quali tecnologie scegliere

Nel caso di aziende con presenza internazionale, infatti, i flussi operativi si estendono spesso su più continenti e coinvolgono fornitori, stabilimenti produttivi e partner logistici. Dunque, avere una visione chiara di ogni fase della produzione e della distribuzione permette di organizzare meglio il lavoro e di garantire che i materiali, le lavorazioni e i prodotti finiti rispettino gli standard di qualità.

Le tecnologie digitali consentono di connettere strumenti diversi, come sistemi ERP, piattaforme cloud e WMS per la gestione del magazzino, creando un filo diretto tra dati operativi e decisioni aziendali. Grazie a queste connessioni, è possibile monitorare in tempo reale i flussi di produzione, tracciare ogni lotto e pianificare spedizioni e approvvigionamenti con precisione.

Anche l’intelligenza artificiale è utile. Per esempio, se applicata a previsioni di domanda, pianificazione della produzione o controllo qualità, trasforma informazioni complesse in indicazioni pratiche, migliorando efficienza e tempestività. Le aziende che adottano queste tecnologie possono reagire rapidamente alle variazioni del mercato, mantenere l’affidabilità lungo tutta la filiera e offrire ai clienti un’esperienza coerente con il valore del brand.

Supply chain tracciabile: il caso di Pusterla e Oracle

Nel caso specifico di Pusterla, spiega Meana, l’esigenza iniziale era “uniformare i processi aziendali a livello globale, migliorando la tracciabilità, la gestione dei dati e l’efficienza operativa”. L’obiettivo infatti era “centralizzare le informazioni e garantire coerenza tra le sedi internazionali, riducendo i rischi operativi e facilitando il controllo gestionale”, racconta Meana.

Come spiega Alessio Pasquini, Partner di Business Reply, società che si è occupata dell’implementazione della soluzione Oracle Erp Cloud adottata, “nel segmento luxury servito da Pusterla 1880, molti committenti operano nella cosmetica e profumeria, dove gli standard di qualità e tracciabilità sono particolarmente stringenti. Le esigenze della cartotecnica di alta gamma — inchiostri e nobilitazioni, tolleranze cromatiche, accoppiamenti e finiture — si sommano ai vincoli del settore beauty: coerenza dei lotti, capitolati tecnici rigorosi, audit frequenti, gestione puntuale di componenti e materiali”.

I rischi di non tracciare la supply chain

Dunque, senza tracciabilità end‑to‑end della supply chain, “un’anomalia di processo o una variazione cromatica non intercettata in tempo può propagarsi fino allo scaffale, con rischi di non conformità, richiami costosi e impatti reputazionali. L’opacità lungo la filiera riduce la capacità di dimostrare l’origine responsabile dei materiali e di rispondere rapidamente a controlli o contestazioni, aumentando costi operativi, scarti e lead time”, precisa Pasquini.

In questo contesto, “la tracciabilità non è solo compliance: è lo strumento che protegge qualità percepita, time‑to‑market e sostenibilità, salvaguardando il valore del brand dal foglio stampato alla spedizione finale. Il contributo di Business Reply, qui, è stato rendere la tracciabilità nativa nei processi digitali, curando l’allineamento dei dati tra produzione, magazzino e trasporti e predisponendo audit trail chiari e immediatamente consultabili”.

La scelta della soluzione è ricaduta su Oracle ERP Cloud.

Come funziona il sistema Oracle Erp Cloud

La soluzione adottata si fonda su un’architettura Oracle Cloud che integra tre sistemi core:

ERP per garantire la governance dei processi amministrativi, logistici e contabili,

OTM per pianificare i trasporti, ottimizzare i carichi, tracking e cost management,

WMS per la gestione efficiente del magazzino.

Partendo da ciò, nel caso aziendale specifico di Pusterla, Business Reply ha sviluppato un tool personalizzato “per l’esecuzione e l’avanzamento della produzione, che collega lo shopfloor con i processi di pianificazione e fulfillment: gli operatori registrano fasi e consumi, gli avanzamenti diventano immediatamente disponibili a ERP, OTM e WMS, e la pianificazione può adattarsi ai vincoli reali di materiali, capacità e priorità ordini”, spiega Pasquini.

Tutto è sincronizzato su una base dati comune, cosicché “la tracciabilità lega lotti, lavorazioni e spedizioni, le eccezioni vengono intercettate prima di trasformarsi in ritardi o scarti e il reporting operativo ed ESG risulta più tempestivo e affidabile”.

Gli impatti della supply-chain tracciabile sul business

Meana racconta che “il rollout ha previsto attività di configurazione, migrazione dati, validazioni e formazione. Ogni fase è stata pianificata con incontri operativi e supporto on-site, garantendo coerenza tra le sedi e adattamento alle specificità locali”.

La digitalizzazione ha previsto anche l’uso di dispositivi come Zebra e Honeywell “per la logistica, e strumenti di configurazione e tracciabilità oltre che molteplici interfacce e collegamenti API e EDI con clienti e fornitori”. L’intelligenza artificiale invece “è in fase di esplorazione per ottimizzare i processi di pre-vendita. Il cloud garantisce scalabilità e sicurezza”, conclude il presidente del gruppo industriale.

Supply chain tracciabile, le priorità del mercato

La formazione sul nuovo sistema Oracle, in Pusterla ha seguito il modello “train the trainers, con sessioni dedicate alla familiarizzazione con i sistemi, test di validazione e supporto operativo – racconta il presidente Meana -. I team locali hanno ricevuto training su configurazioni, flussi applicativi e gestione dati. Durante il go-live è stato previsto supporto on-site e attività di hyper care per garantire continuità e risoluzione tempestiva dei problemi”.

Nel settore si notano però due diverse velocità: “I player più avanzati stanno consolidando processi e dati su scala internazionale, con piattaforme cloud, integrazione applicativa e data governance a supporto di tracciabilità end‑to‑end e decisioni rapide”, riconosce Pasquini. Tuttavia, una parte dell’ecosistema rimane “frammentata, con strumenti locali poco interoperabili e visibilità limitata oltre i confini del singolo stabilimento o fornitore”.

Prioritario dunque connettere in modo efficace “processi e informazioni in modo coerente, sicuro e auditabile, trasformando l’innovazione tecnologica in risultati misurabili su qualità, costi e servizio”, conclude.