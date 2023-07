Cloud computing: cos’è e come funziona

Benché il Cloud computing sia in forte espansione, non si tratta di una tecnologia nuova. Per rimanere ancorati alla storia dell’informatica distribuita senza fare escursioni nel passato più remoto, nel 1998 Microsoft ha introdotto il servizio Rds (Remote Desktop Services) con il quale permetteva agli utenti di eseguire software a distanza su macchine con a bordo Windows NT 4.0 Terminal server edition.

Oggi una simile architettura verrebbe chiamata Cloud computing. Nel frattempo, però, la quantità di servizi e la modalità, secondo le quali è possibile accedervi, sono cambiate molto.

Che cos’è il Cloud computing

Con il termine Cloud computing si intende l’accesso mediante internet (il Cloud) a server, e infrastrutture di rete, software e spazio di archiviazione. Per fare un esempio, dalla sua postazione di lavoro un dipendente avvia un’applicazione che non viene eseguita sul proprio computer ma su un server remoto, sgravando così la propria postazione dai carichi di esecuzione locali.

Qualsiasi risorsa può essere posta in regime di Cloud computing: server, sistemi operativi, software di qualsiasi natura (come suite per l’ufficio, programmi gestionali, eccetera), database, spazio di archiviazione e via dicendo.

Quali sono le quattro caratteristiche del Cloud computing

Navigando sul web, diverse risorse individuano differenti caratteristiche principali. Questo perché evolvendo, il Cloud computing lascia emergere nuovi punti di forza che contribuiscono a ridisegnarne le specifiche e le possibilità d’uso.

Per restare fedeli però a quelle che – a nostro avviso almeno – dovrebbero essere caratteristiche inalienabili, citiamo:

scalabilità : ampliare o ridurre le prestazioni a seconda delle necessità di chi ne fa uso. Il caso tipico è quello secondo il quale un’azienda, dovendo per esempio rimpinguare i propri effettivi, possa facilmente adattare la struttura Cloud computing alle proprie necessità,

: ampliare o ridurre le prestazioni a seconda delle necessità di chi ne fa uso. Il caso tipico è quello secondo il quale un’azienda, dovendo per esempio rimpinguare i propri effettivi, possa facilmente adattare la struttura Cloud computing alle proprie necessità, on demand : i servizi Cloud computing devono essere erogati al momento in cui ne viene fatta richiesta, questo diminuisce gli sprechi e contribuisce a rendere le soluzioni erogate in Cloud molto più vantaggiose di quelle on-premise, ossia installate su server locali,

: i servizi Cloud computing devono essere erogati al momento in cui ne viene fatta richiesta, questo diminuisce gli sprechi e contribuisce a rendere le soluzioni erogate in Cloud molto più vantaggiose di quelle on-premise, ossia installate su server locali, autonomia e trasparenza : chi fa uso del Cloud computing deve potere utilizzare le risorse senza la mediazione di personale specializzato, sia questo interno o esterno all’impresa,

: chi fa uso del Cloud computing deve potere utilizzare le risorse senza la mediazione di personale specializzato, sia questo interno o esterno all’impresa, accessibilità: le risorse in Cloud devono essere raggiungibili da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo.

Aggiungiamo altre specifiche che sono parimenti importanti: sicurezza, privacy e riservatezza devono essere garantite in ogni momento. Con il Cloud computing il tema della sicurezza diventa ancora più vitale, considerando che il controllo degli accessi alle risorse, che può essere effettuato da un numero crescente e variabile di dispositivi, deve essere sempre garantito ed efficace.

Quali sono i servizi Cloud più diffusi

Ce ne sono molti e, in genere, rispecchiano le abitudini già consolidate all’interno delle organizzazioni. Se si pensa alle suite da ufficio (elaborazione testi e fogli di calcolo su tutte), viene quasi spontaneo citare i servizi messi a disposizione da Microsoft che, con la suite Office 365, permette di usare in Cloud computing le applicazioni che hanno contribuito a renderla famosa ovunque nel mondo. In una direzione simile si muove Google Workspace, uno degli antagonisti di Microsoft.

Ma non ci sono soltanto le suite da ufficio, hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo del Cloud computing anche i database e le applicazioni e, in questo caso, a regnare sul mercato ci sono Amazon, Google, Oracle e, ancora una volta, Microsoft. I tanti prodotti che mettono a disposizione contemplano anche l’uso di potenza di calcolo e di strumenti per l’analisi dei dati, la creazione e l’uso di applicazioni per qualsiasi esigenza e l’uso o lo sviluppo di algoritmi per l’addestramento delle Intelligenze artificiali.

Per principio qualsiasi funzione o applicazione può essere migrata in Cloud, anche se prima di procedere occorre fare dei test per comprendere se un’applicazione specifica può essere utilizzata secondo i dogmi della nuvola.

Quanti tipi di Cloud computing esistono

Le categorie principali, che sono in realtà dei macro-contenitori nei quali possono entrare una varietà di servizi, sono:

Infrastructure-as-a-Service (Iaas),

Platform-as-a-Service (Paas),

Software-as-a-Service (SaaS),

Elaborazione serverless.

Come detto, sono categorie decisamente ampie tant’è che, leggendo la letteratura di settore, spesso si incontra il termine “stack di Cloud computing”, perché sono categorie basate una sull’altra.

Nel dettaglio, le soluzioni IaaS prevedono che l’infrastruttura IT venga affittata da un provider. Si tratta, tipicamente, di macchine virtuali dotate di sistemi operativi, spazi di archiviazione e rete proprietaria. Su tali macchine vengono installate le applicazioni necessarie all’azienda.

La formula PaaS è da considerare al pari di un laboratorio e un punto di distribuzione. Il provider di servizi di Cloud computing mette a disposizione ambienti per lo sviluppo, il test, il training e l’eventuale distribuzione di applicazioni.

SaaS è una modalità di distribuzione di applicazioni a chi ne fa uso, centralizzando così anche il rilascio di aggiornamenti e di migliorie. Gli utenti fanno uso delle applicazioni mediante browser o software apposito.

Le architetture serverless si sovrappongono alle soluzioni PaaS. Chi ne fa uso pensa soltanto alla creazione di applicazioni senza occuparsi dell’infrastruttura hardware necessaria alla loro implementazione. Il provider configura i server per conto degli utenti, sgravandoli da ogni compito amministrativo.

In comune, come vedremo, queste soluzioni hanno un minore impatto in termini di costi diretti e indiretti. Questo è uno dei motivi per i quali il Cloud computing si sta diffondendo.

Come si usa il Cloud computing

Gli scenari sono diversi. Qui ne ipotizziamo due diversi i quali, peraltro, sono aderenti a realtà fattuali e attuali.

Il primo scenario è una modalità IaaS, ossia Infrastructure-as-a-Service, rapportata a un’azienda commerciale con diverse decine di collaboratori.

Una struttura IT tipica di una simile realtà aziendale, per restare nel mondo Microsoft, supponendo un’architettura single-master, prevede l’uso di almeno tre server: un controller di dominio, uno per la posta elettronica e uno su cui fare girare applicativi gestionali e che funga anche da file server. A ciò si aggiungono un computer per ogni collaboratore e diverse stampanti, supponiamo sessanta pc e venti stampanti.

Questa infrastruttura può essere replicata in Cloud, affittandola da un provider. Così facendo, oltre a non avere bisogno di server e della manutenzione che questi richiedono, l’azienda può dotarsi di thin client, computer pensati per lavorare connessi a un server e che, per loro natura, hanno una dotazione hardware minima. Il sistema operativo è di norma embedded, quindi più leggero in termini di risorse, sono dotati di poca ram e di processori poco performanti, proprio perché le applicazioni vengono eseguite sui server a cui sono collegati. Quindi, tecnicamente, il collaboratore che avvia il gestionale aziendale, benché faccia il classico doppio clic sulla relativa icona, lancia il software sul server remoto. Allo stesso modo, il collaboratore che lancia il client di posta elettronica o un elaboratore di testi, li sta in realtà eseguendo su un server remoto. I file prodotti, allo stesso modo, vengono archiviati in Cloud.

Un altro scenario, più afferente al Software-as-a-Service (SaaS), è quello secondo il quale un’azienda, pure essendo dotata di computer canonici e magari anche di qualche server al proprio interno, fa uso di una o più applicazioni che risiedono sul Cloud, per esempio un software gestionale al quale accede via browser. Anche in questo caso la potenza di calcolo e le risorse hardware funzionali all’applicazione sono a carico del provider Cloud.

Quali sono i vantaggi del Cloud computing

Oltre alle già citate flessibilità, autonomia, accessibilità e possibilità di farvi ricorso on demand, il Cloud sgrava le aziende di una parte più o meno consistente dei costi legati alle infrastrutture IT. Occorrono meno server, meno computer con dotazioni hardware di un certo rilievo, meno spese di amministrazione, gestione e manutenzione.

Ci sono anche altri vantaggi e, tra i più importanti, figurano quelli legati alla sicurezza. Il traffico verso l’infrastruttura gestita dal provider Cloud, sia questa hardware, software o di entrambi i tipi, viene tipicamente amministrato dal provider stesso il quale si fa carico delle questioni legate alla cyber sicurezza. Ciò non sgrava i clienti da una corretta profilassi e da un’appropriata cultura della security, ma dà una mano consistente soprattutto alle organizzazioni più piccole e nelle quali ci sono know how digitali limitati.

Perché usare il Cloud computing

Oltre ai motivi già citati, il Cloud computing offre una continuità di produzione vicina al 100%. I provider hanno tutto l’interesse nel mantenere attivi e funzionanti i servizi che erogano e, non da ultimo, chi vi fa ricorso demanda al provider anche le questioni legate alla sicurezza fisica all’infrastruttura, accessi indesiderati ed eventi naturali (allagamenti, incendi, eccetera) inclusi.

I provider hanno di norma strutture ridondate e sistemi di sicurezza e prevenzione evoluti.

Usare il Cloud computing vuole dire spostare all’esterno dell’impresa una parte variabile della propria infrastruttura hardware e software. Tutto ciò ha un costo che però va valutato nel suo insieme e non solo limitatamente ai prezzi applicati dal provider, tant’è che diminuiscono in modo più o meno netto anche i costi di manutenzione, di gestione e di messa in sicurezza.