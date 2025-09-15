Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

Trasformare il caos informativo in intelligenza strutturata: ecco come

Errori di preprocessing, chunking o OCR possono compromettere la trasformazione dei dati aziendali. Una pipeline accurata permette invece di ottenere intelligenza strutturata da informazioni caotiche

Pubblicato il 15 set 2025
Paolo Brera

executive director di disruptiveS

Dietro ogni chatbot aziendale efficace si nasconde una pipeline complessa quanto invisibile: una serie di passaggi cruciali e complessi che sono fondamentali per trasformare, testi, immagini o dati in qualcosa di davvero comprensibile per i nostri Large Language Model.

L’architettura invisibile dell’AI conversazionale

È l‘architettura nascosta dell’AI conversazionale, dove la vera magia non avviene nella conversazione finale, ma nei passaggi preparatori che la rendono possibile.

Agenti AI vs chatbot: la guida definitiva per le aziende

La qualità di un chatbot dipende in gran parte dalla gestione upstream dei dati; il modello linguistico è solo l’interprete ed il touchpoint finale. Una scelta tecnica sbagliata nella fase di chunking, un OCR mal configurato o altri step gestiti male possono compromettere la leggibilità e la corretta interpretazione della knowledge stessa.

Ma come si trasforma il caos informativo aziendale in intelligenza strutturata? La risposta sta in una filiera tecnologica che inizia con l’estrazione e termina con lo storage in database vettoriali, passando per diverse micro-decisioni che fanno la differenza tra un chatbot mediocre e un assistente digitale davvero utile.

Liberare il dato: estrazione e OCR come punto di partenza

Il primo anello della catena è l’estrazione, processo che trasforma il dato aziendale e lo rende machine-readable . Per i documenti digitali nativi (PDF testuali, Word, HTML), librerie specializzate come PyPDF2, Unstructured o BeautifulSoup gestiscono l’estrazione preservando metadati e struttura.

Una sfida importante è quella degli OCR (Optical Character Recognition) che si occupano a tutti gli effetti di scansionare documenti e immagini per catturare e trasformare le informazioni. Le soluzioni moderne vanno da Tesseract open-source ai servizi cloud enterprise come Amazon Textract, Azure AI Vision e Google Cloud Vision API.

Preprocessing, la fase di pulizia strategica

Prima di dividere qualsiasi documento, serve una pulizia accurata – è come preparare gli ingredienti prima di cucinare. Questa fase, chiamata preprocessing, è spesso sottovalutata ma determina tutto quello che viene dopo e solitamente si traduce in un file json strutturato.

  • Pulizia base: eliminare elementi che fanno “rumore” come intestazioni ripetitive, piè di pagina, caratteri strani che potrebbero confondere il sistema. Un documento ricco di elementi ridondanti o non rilevanti può degradare le performance in modo importante.
  • Eliminazione duplicati: negli archivi aziendali lo stesso documento esiste spesso in versioni multiple. Algoritmi specializzati identificano questi doppioni che altrimenti creerebbero confusione nel sistema.
  • Estrazione metadati: probabilmente la parte più importante ma meno visibile. Il sistema estrae informazioni sul contenuto (parole chiave, argomenti), sulla struttura (titoli, sezioni) e sul contesto (fonte, data, livello di riservatezza).

La distinzione è cruciale: il preprocessing prepara e pulisce, il chunking divide intelligentemente. Senza una buona preparazione iniziale, anche la migliore strategia di divisione fallirà.

Chunking e il ruolo della suddivisione semantica

Qui si gioca la partita più importante: come dividere documenti lunghi in “pezzi più piccoli” o chunks senza far perdere il significato. È come tagliare un articolo di giornale: se lo fai male, ogni pezzo diventa di senso incompiuto.

Il problema è reale: analisi e ricerche recenti – come “Finding the Best Chunking Strategy for Accurate AI Responses” di NVIDIA dimostrano che strategie di chunking sbagliate possono ridurre di molto l’accuratezza delle risposte.

I framework a disposizione offrono diversi approcci. Il più semplice divide il testo a caratteri fissi, come tagliare una pizza a fette uguali. Funziona per contenuti semplici, ma può spezzare concetti importanti.

Più sofisticato è l’approccio ricorsivo, che prova prima a dividere per paragrafi, poi per frasi, infine per parole. È come un editor esperto che sa dove tagliare senza rovinare il senso.

Per contenuti specializzati esistono tecniche dedicate: nel caso si tratti di codice, lo stesso viene diviso rispettando funzioni e classi, documenti con tabelle preservano le relazioni tra dati.

Tra gli esempi di tecniche abbiamo il chunking semantico: invece di contare caratteri, il sistema capisce il significato e divide solo quando il tema cambia. È costoso computazionalmente ma molto efficace.

Molto efficace è il Contextual Chunking, sviluppata da Anthropic. Ogni pezzo di testo viene arricchito con un riassunto del contesto originale. Se prima avevi solo “L’azienda è cresciuta del 3%”, ora hai “Questo dato si riferisce ad ACME Corp nel Q2 2023, con ricavi precedenti di 314M$”.

Per tornare al discorso di quanto il flusso di creazione di una knowledge sia delicato: il chunking per esempio deve considerare il token limit del modello di embedding target. Se per esempio il modello ha un limite di 512 token; superarlo significa perdere informazioni per troncamento. E qui siamo arrivati ad un altro passaggio fondamentale: l’embedding.

Embedding: tradurre il significato in numeri

Una volta divisi i documenti, ogni “pezzo” deve essere convertito in una rappresentazione numerica che catturi il significato – gli embedding. È come tradurre concetti in una lingua che i computer capiscono perfettamente.

I modelli moderni producono “vettori” di centinaia o migliaia di numeri per ogni pezzo di testo. Testi con significato simile producono numeri simili – è così che il sistema “comprende” le relazioni semantiche ed effettua ricerche veloci ed efficaci..

La scelta del modello per effettuare la traduzione in vettori fa la differenza: studi recenti mostrano che modelli specializzati per settori specifici (legale, finanziario, medico) superano quelli generici in modo importante. È l’equivalente di avere traduttori specializzati invece di traduttori generici.

L’innovazione più interessante sono i modelli multimodali che processano testo e immagini nello stesso spazio, permettendo ricerche che prima erano impossibili: “trova tutti i contratti che menzionano questa società” anche se l’elemento da cercare è il logo che appare solo nelle immagini.

Database vettoriali: la rivoluzione della ricerca parallela

La vettorializzazione esiste da decenni ed è pura magia: invece di obbligare l’AI a scorrere in sequenza migliaia di documenti o seguire regole predefinite, il sistema esegue ricerche semantiche in parallelo su tutto l’archivio contemporaneamente. Da qualche anno però rispetto al passato si può definire semanticamente ricca.

È la differenza tra cercare un libro in biblioteca scorrendo scaffale per scaffale, e avere il classico bibliotecario che conosce istantaneamente la posizione di ogni volume per argomento. Quando chiedi “contratti con clausole di penale”, il sistema non legge tutti i contratti: confronta il “significato matematico” della tua richiesta con quello di milioni di documenti simultaneamente.

Database vettoriali e la ricerca parallela

I database vettoriali sono l’infrastruttura che rende possibile questa magia. Il mercato offre diverse tipologie di db vettoriali con feature che li rendono differenti per capacità e performance. Per fare alcuni esempi, Pinecone domina il segmento enterprise grazie alla gestione semplificata ed alla scalabilità. Qdrant si distingue per prestazioni, mentre Chroma rappresenta una buona base di partenza per progetti di piccole dimensioni. FAISS di Meta è a tutti gli effetti una soluzione potente per chi desidera il massimo controllo: gestisce miliardi di vettori con accelerazione GPU ed è completamente gratuito con costi operativi a carico del cliente.

La scelta di un database vettoriale dipende quindi in sostanza dal progetto. Si valutano velocità e memoria sulla base degli algoritmi di indicizzazione. Si analizzano la latenza e la scalabilità in quanto si può arrivare a dover gestire miliardi di vettori. Contano anche le funzionalità e il supporto per API ed eventuali integrazioni. E si decide infine se si preferisce optare per una soluzione fully managed (es. Pinecone) o self‑hosted (es. FAISS) in base a costi e gestione. Sicurezza e compliance per scenari cloud o on-premise sono altri elementi che guidano la scelta.

Soluzioni custom e resilienza della knowledge base

Tutti questi passaggi sono imprescindibili ed è fondamentale aver chiaro ogni tipo di soluzione a disposizione per supportare le varie fasi sopra indicate così da potersi adattare alle diverse esigenze di business e ai vari tipi di dati che si devono elaborare. Ecco perché sviluppare soluzioni adattive e custom è spesso le più efficace soprattutto in ambiente enterprise.

La fase successiva, ovvero la costruzione del chatbot, la scelta del LLM, il system prompting, il mantenimento del contesto, eventuali sistemi o framework multi-agents, una UI e UX ottimali eccetera, è fondamentale e va costruita al meglio per sfruttare a pieno la knowledge base. Ma se la base di conoscenza non avrà rispettato i flussi e le migliori strategie darà vita ad un sistema RAG scricchiolante; e l’agent o chatbot non avrà i mezzi per assistere al meglio l’utente finale.

B
Paolo Brera
executive director di disruptiveS

