Welfare digitale: meno burocrazia, più tracciabilità e compliance

Il welfare aziendale cresce nelle PMI e coinvolge milioni di famiglie, ma la gestione resta spesso manuale. Tra norme fiscali e controlli più intensi, molte imprese iniziano a digitalizzare i benefit per ridurre errori, burocrazia e incertezza operativa

Pubblicato il 13 gen 2026
L’evoluzione del welfare aziendale rappresenta oggi uno dei fenomeni più interessanti per comprendere come la digitalizzazione possa svilupparsi in modo concreto nelle PMI italiane.

