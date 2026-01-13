L’evoluzione del welfare aziendale rappresenta oggi uno dei fenomeni più interessanti per comprendere come la digitalizzazione possa svilupparsi in modo concreto nelle PMI italiane.
Welfare digitale: meno burocrazia, più tracciabilità e compliance
Il welfare aziendale cresce nelle PMI e coinvolge milioni di famiglie, ma la gestione resta spesso manuale. Tra norme fiscali e controlli più intensi, molte imprese iniziano a digitalizzare i benefit per ridurre errori, burocrazia e incertezza operativa
