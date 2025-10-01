Ha suscitato molto discussioni (e qualche inevitabile polemica) la recente pubblicazione da parte di Agcom della delibera n. 207/25/CONS in tema di regolamentazione delle Content Delivery Network (CDN).
la delibera agcom
CDN come operatori: opportunità o rischio per il mercato?
La delibera Agcom 207/25 equipara le CDN agli operatori di rete elettronica, introducendo l’obbligo di autorizzazione generale. Una decisione che divide il settore tra favorevoli e contrari
Director of Strategy & Operations di DCP
CEO di DcP
