Grazie alla loro capillarità, le CDN assicurano alta disponibilità, ridondanza geografica e capacità di gestire picchi di traffico elevati, come durante eventi in live streaming, campagne promozionali o attacchi informatici. Questa architettura distribuita consente non solo una migliore performance, ma anche una maggiore tolleranza ai guasti e una mitigazione efficace degli attacchi distribuiti, garantendo una continuità operativa anche in condizioni critiche. Tuttavia, la loro crescente centralità comporta un aumento delle responsabilità in termini di sicurezza, resilienza operativa e conformità normativa. In questo scenario, la Direttiva (UE) 2022/2555, meglio nota come NIS2, introduce un quadro regolatorio vincolante per molti operatori del settore, tra cui i fornitori di servizi CDN.
CDN Content delivery network e Nis2, come gestire la sicurezza
Tutte le regole da seguire nel campo delle CDN – Content delivery network per adeguarsi alla direttiva Nis2 e alzare i propri standard di sicurezza
