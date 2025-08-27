Cloud: i sei pilastri per progettare infrastrutture sicure

Il cloud computing è alla base di molte innovazioni digitali, ma per sfruttarlo appieno occorre costruire l’infrastruttura su basi solide. Amazon Web Services (AWS) ha sviluppato il Well-Architected Framework, una guida che identifica sei pilastri essenziali per progettare architetture cloud sicure, efficienti e affidabili: eccellenza operativa, sicurezza, affidabilità, efficienza delle prestazioni, ottimizzazione dei costi e sostenibilità. Questi pilastri fungono da bussola progettuale, assicurando che nessun aspetto critico venga trascurato nella realizzazione dei sistemi in cloud.

Trascurare anche uno solo di questi pilastri equivale a indebolire le fondamenta dell’intera architettura cloud. Al contrario, applicarli tutti in sinergia consente di ottenere soluzioni robuste, in grado di offrire valore al business in modo sicuro, resiliente e sostenibile.

Eccellenza operativa: ridurre gli errori e migliorare i processi

L’eccellenza operativa significa gestire e monitorare i sistemi cloud in modo agile ed efficace, attraverso l’automazione e procedure ottimizzate. Questo pilastro incoraggia l’adozione delle best practice DevOps, come il deployment automatizzato, il monitoraggio proattivo e l’Infrastructure as Code (gestione delle risorse cloud tramite codice, ad esempio con AWS CloudFormation o Terraform), per ridurre gli errori manuali e reagire rapidamente agli imprevisti. In questo modo si garantiscono operazioni quotidiane fluide e affidabili, permettendo al team IT di concentrarsi sull’innovazione invece che sulla manutenzione ordinaria.

Sicurezza: controllo degli accessi e protezione dei dati



La sicurezza deve essere integrata in ogni aspetto dell’architettura cloud sin dalla progettazione (security by design). Ciò implica un controllo rigoroso delle identità e degli accessi, la cifratura dei dati sia a riposo sia in transito, e un monitoraggio continuo per individuare tempestivamente le minacce. Nel cloud vige inoltre la responsabilità condivisa: AWS offre una base sicura, ma spetta al cliente configurare le risorse e applicare politiche di protezione adeguate. Un solido approccio al pilastro sicurezza consente di tutelare i dati sensibili e mantenere la fiducia nei servizi cloud.

Affidabilità: progettare per la continuità operativa

L’affidabilità si riferisce alla capacità di un sistema cloud di rimanere disponibile e di riprendersi rapidamente in caso di guasti. Un’architettura affidabile su AWS include la ridondanza delle risorse (ad esempio distribuite tra zone di disponibilità e regioni – aree isolate all’interno di una regione), backup regolari dei dati e meccanismi automatici di failover. Integra inoltre l’auto-scaling per adattare le risorse ai picchi di domanda senza interruzioni del servizio. Monitorando costantemente i componenti del sistema e adottando misure proattive, il pilastro dell’affidabilità garantisce la continuità operativa e un’esperienza utente senza interruzioni.

Efficienza delle prestazioni: prestazioni costanti e scalabili

L’efficienza delle prestazioni consiste nell’usare in modo ottimale le risorse cloud per garantire servizi reattivi. In AWS ciò significa scegliere correttamente il tipo e la dimensione delle istanze o dei servizi per ogni workload e sfruttare l’auto-scaling per mantenere prestazioni costanti al variare della domanda. È importante individuare ed eliminare eventuali colli di bottiglia tramite monitoraggio e ottimizzazioni mirate, così da offrire agli utenti applicazioni sempre veloci senza sovradimensionare l’infrastruttura.

Ottimizzazione dei costi: eliminare sprechi e allocare risorse

L’ottimizzazione dei costi mira a ottenere il massimo valore dal cloud minimizzando le spese superflue. Nel modello pay-per-use di AWS, ciò richiede un monitoraggio costante dei consumi e adeguamenti continui per pagare solo le risorse effettivamente utilizzate. Questo pilastro comporta scelte architetturali oculate – ad esempio preferire servizi gestiti o serverless quando abbattono i costi operativi – e buone pratiche come spegnere le risorse inutilizzate e sfruttare piani di risparmio o istanze riservate. Utilizzando gli strumenti di analisi e budget di AWS, un’organizzazione può ottimizzare la spesa in modo da investire solo dove c’è reale bisogno.

Sostenibilità: architetture cloud a basso impatto ambientale

La sostenibilità è il pilastro introdotto da AWS nel 2021, che aggiunge l’impatto ambientale tra i criteri di progettazione cloud. L’obiettivo è misurare e ridurre l’impronta ecologica dei workload, eliminando sprechi energetici e adottando soluzioni più efficienti. In pratica ciò significa ottimizzare i consumi (spegnendo le risorse inutilizzate, scegliendo hardware e servizi a minor consumo) e sfruttare energie rinnovabili quando possibile. La sostenibilità è una responsabilità condivisa: AWS deve offrire infrastrutture sempre più green, mentre i clienti devono usare il cloud in modo consapevole per minimizzare gli sprechi. Incorporare questo pilastro nelle architetture permette di tagliare i costi energetici e contribuire alla tutela del pianeta senza sacrificare performance o sicurezza.

Un approccio integrato per infrastrutture cloud bilanciate

Applicare in sinergia tutti e sei i pilastri garantisce un approccio olistico alla progettazione cloud. Ognuno copre un aspetto critico e solo bilanciandoli si evitano infrastrutture sbilanciate (ad esempio, molto sicure ma poco performanti, oppure economiche ma poco affidabili). Adottando il Well-Architected Framework, le organizzazioni – private e pubbliche – possono innovare nel cloud con fiducia, minimizzando i rischi e massimizzando i benefici. Non è un esercizio di burocrazia, ma l’instaurazione di una cultura dell’eccellenza architetturale nei team IT.

Con queste solide fondamenta, le organizzazioni possono accelerare la trasformazione digitale mantenendo controllo, affidabilità e sicurezza, e migliorare continuamente attraverso revisioni periodiche dell’architettura.