Intelligenza artificiale, la via per la sovranità secondo l’AI Office

L’AI Office della Commissione UE ha pubblicato il documento istituzionale più esplicito mai prodotto sulla distanza tra l’UE e la frontiera dell’intelligenza artificiale. I numeri sono impietosi, ma le proposte sono concrete. Ecco cosa c’è dentro e perché conta.

Il 15 luglio 2026 l’AI Office della Commissione Europea ha pubblicato il rapporto del primo European Expert Forum on Frontier AI, convocato lo scorso aprile a Bruxelles.

Più di cento esperti, sviluppatori europei di AI, ricercatori, investitori, rappresentanti dell’industria e dei think tank, si sono riuniti sotto la Chatham House Rule, la convenzione per cui si possono riportare i contenuti della discussione ma non attribuirli a chi li ha espressi. Il Forum è parte della European Frontier AI Initiative, annunciata nella Apply AI Strategy dell’ottobre 2025.

Il rapporto che ne è scaturito merita attenzione non per la convocazione in sé, ma per il tono. Per la prima volta un documento riconducibile alle istituzioni europee parla apertamente di finestra che si chiude e di uno-due anni decisivi per l’Europa. Non è il linguaggio consueto delle comunicazioni di Bruxelles.

AI in Europa: da AI Office una diagnosi quantificata, e impietosa

I numeri inseriti nel rapporto colpiscono tanto più perché provengono da una fonte istituzionale, non da un’analisi di parte. I due principali sviluppatori di AI di frontiera, entrambi non europei, hanno raggiunto insieme un fatturato annualizzato di circa 60 miliardi di dollari nella primavera 2026, con il più veloce dei due cresciuto di oltre quindici volte in poco più di un anno. I developer europei di frontiera, per quanto esistano, fatturano complessivamente circa l’1% dei loro omologhi statunitensi.

Il divario si estende all’infrastruttura. L’Unione Europea ospita circa il 5% della capacità di calcolo globale per l’AI, a fronte di un PIL che rappresenta il 15% di quello mondiale. I prezzi dell’elettricità industriale nell’UE nel 2025 risultavano più del doppio di quelli statunitensi e circa il 50% superiori a quelli cinesi. Il venture funding europeo nell’AI si attesta intorno al 6% del totale globale, con il capitale di crescita, quello che serve per portare un’azienda dalla fase di ricerca alla scala industriale, identificato come il vincolo finanziario più stringente.

A questo quadro si aggiunge un dato sulle traiettorie tecnologiche che il rapporto registra con una franchezza insolita: i modelli di frontiera, che solo tre anni fa faticavano con la matematica elementare e la programmazione di base, oggi eguagliano o superano gli esperti umani in molte attività legate al ragionamento, all’ingegneria del software e alla ricerca scientifica. Gli esperti segnalano che gli sviluppatori di frontiera utilizzano sempre più i propri modelli per automatizzare la ricerca e lo sviluppo della generazione successiva, un processo che diversi partecipanti descrivono come un avvicinamento all’auto-miglioramento ricorsivo, vale a dire la soglia in cui un sistema di AI è in grado di costruire autonomamente il proprio successore. Se questo processo si consolida, il divario tra chi è alla frontiera e chi la insegue rischia di allargarsi in modo irreversibile.

Il cuore politico: sovranità non è autarchia

Il passaggio concettualmente più rilevante del rapporto è la distinzione netta tra sovranità digitale e autarchia tecnologica. Gli esperti hanno esplicitamente messo in guardia dal confondere le due cose: l’idea che l’Europa debba costruire alternative domestiche per ogni tecnologia viene definita un approccio potenzialmente fuorviante. La vera sovranità, nel framework proposto dal Forum, si articola invece su quattro dimensioni: la capacità di accedere ai modelli di frontiera indipendentemente dalla loro origine; la possibilità di scegliere tra provider diversi; il potere di controllare come quei sistemi operano nelle giurisdizioni europee attraverso audit e verifiche indipendenti; e la capacità di catturare valore economico e sociale dal loro utilizzo.

Questo framework non è astratto. Il rapporto fa riferimento, senza poter attribuire la citazione, dato il regime Chatham House, a un caso recente in cui governi europei si sono visti negare l’accesso tempestivo a un sistema di frontiera con implicazioni dirette per la sicurezza nazionale. Il messaggio è chiaro: l’accesso alla frontiera dell’AI non è garantito, e l’Europa deve negoziare da una posizione di forza.

Le leve per costruire questa posizione esistono. La principale è il dominio europeo negli equipaggiamenti per la produzione di semiconduttori avanzati, senza i quali né l’infrastruttura americana né quella cinese potrebbero essere costruite nella forma attuale. Ma questa leva va protetta, rafforzata e soprattutto coordinata con altri partner che condividono vincoli analoghi.

Sovranità AI in Europa: le proposte concrete

Il rapporto non si limita alla diagnosi. Tra le proposte operative più significative emergono le Data Centre Acceleration Zones: aree con permitting semplificato, energia pulita on-site e riutilizzo delle connessioni di rete esistenti, da localizzare preferibilmente su siti brownfield come le ex centrali a carbone o a lignite. L’obiettivo dichiarato è portare la quota europea di compute globale dal 5% al 15% entro il 2030.

Sul fronte finanziario, il Forum propone un fondo sovrano europeo per l’AI, modellato sulla scala economica dell’Unione, combinato con finanziamenti della BEI e del Fondo Europeo per gli Investimenti. L’urgenza è motivata anche dal fatto che le aziende europee di successo nel settore restano esposte ad acquisizioni da parte di compratori extra-europei.

Per i dati di training, il carburante dei modelli, gli esperti raccomandano di rivisitare il framework europeo su copyright e protezione dei dati personali, proponendo un’esenzione GDPR mirata per il training di modelli di AI e un meccanismo di remunerazione basato sugli output, amministrato attraverso le società di gestione collettiva dei diritti. Per il talento, la proposta più incisiva è un tech visa pan-europeo digitale, disponibile in inglese, portabile tra Stati membri, pensato per competere con la velocità con cui gli Stati Uniti attraggono i ricercatori che l’Europa stessa forma.

Sul piano della diplomazia tecnologica, il Forum propone di convocare un summit inaugurale per formare una coalizione di trusted partners: Regno Unito, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e India. L’assenza degli Stati Uniti da questa lista non è casuale: sono contemporaneamente la fonte della frontiera e la fonte del rischio di interruzione dell’accesso.

L’onestà sul leapfrogging

Forse il passaggio più interessante per chi segue il dibattito europeo sull’AI è la tensione interna che il rapporto registra con trasparenza. Alcuni esperti sostengono che l’Europa dovrebbe puntare su approcci alternativi al paradigma dominante, world models, AI fisica, robotica, architetture più efficienti, per ridefinire la frontiera anziché inseguirla. Altri avvertono che pretendere di guidare nuovi paradigmi senza aver prima dimostrato competenza a quello attuale è, testualmente, non convincente. Gli esperti più critici ricordano che storicamente i guadagni di efficienza computazionale sono stati reinvestiti in capacità di calcolo aggiuntiva, non tradotti in minore fabbisogno infrastrutturale. Il rapporto non risolve questa tensione, ma il fatto che la documenti apertamente è di per sé significativo.

Chi c’era nella stanza dell’AI Office

Dalla lista degli esperti, pubblicata separatamente, emergono alcune presenze italiane: Fabio Pammolli dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, Fabrizio Silvestri della Sapienza, Paolo Giudici dell’Università di Pavia. Tra le organizzazioni partecipanti figurano sia developer europei come Mistral AI e Black Forest Labs sia, nella categoria investitori e attori industriali rilevanti, Anthropic, Google DeepMind, Microsoft, Apple e Amazon, i provider non europei che sono al tempo stesso gli interlocutori del Forum e l’oggetto della sua preoccupazione. Sul versante italiano dell’industria, Fastweb e Intesa Sanpaolo.

Il rapporto si chiude con l’impegno dell’AI Office a raggruppare le raccomandazioni per priorità e a lavorare con altri attori per implementarle. Resta da vedere se l’Europa saprà davvero muoversi alla velocità che il documento stesso indica come necessaria, quella stessa velocità che, per ora, appartiene ad altri.