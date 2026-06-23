infrastrutture intelligenti
Smart infrastructure, il mercato corre ma il valore dipende dalla governance
Il mercato delle smart infrastructure cresce rapidamente, ma il valore operativo dipende dalla capacità di integrare edge, cloud, dati, AI e sicurezza in un’architettura coerente. Casi concreti mostrano perché governance, interoperabilità e cybersecurity siano decisive per trasformare la tecnologia in infrastrutture davvero intelligenti
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