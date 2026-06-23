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Smart infrastructure, il mercato corre ma il valore dipende dalla governance

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Il mercato delle smart infrastructure cresce rapidamente, ma il valore operativo dipende dalla capacità di integrare edge, cloud, dati, AI e sicurezza in un’architettura coerente. Casi concreti mostrano perché governance, interoperabilità e cybersecurity siano decisive per trasformare la tecnologia in infrastrutture davvero intelligenti

Pubblicato il 23 giu 2026
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Alessio Crinó

Project Leader, Strategic Management Partners

gemelli digitali urbani - smart city governance digitale città sostenibili; urban intelligence

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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