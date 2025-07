AI nel marketing: guida a un uso consapevole

L’Intelligenza Artificiale sta entrando in ogni angolo del mondo del lavoro, ridisegnando ogni settore senza eccezioni. E il marketing è lungi dall’esserne immune: una recente ricerca ha rilevato che oltre il 35% dei professionisti del settore utilizza l’AI per attività come la produzione di contenuti, l’ottimizzazione delle email, la gestione dei social media e il targenting degli annunci. [1]

I primi esperimenti di intelligenza artificiale nel marketing

Ma siamo sicuri di usarla nel modo giusto? E soprattutto, fino a che punto questi strumenti possono (o devono) sostituire le persone? Il dibattito è aperto, e i segnali arrivano anche dalla cronaca. Klarna, colosso svedese dei pagamenti digitali, nel 2023 ha puntato con forza sul modello “AI First” – che inserisce l’IA come protagonista di tutti i processi aziendali, a discapito delle persone – implementando una massiccia riduzione del personale, salvo poi fare marcia indietro annunciando nuove assunzioni nel 2025. Un caso che dimostra come l’idea di un’automazione totale, almeno per ora, sia ancora distante dalla realtà.

Competenze ibride e nuove esigenze nel marketing digitale

Il punto non è più (solo) il modo in cui l’IA può sostituire e prendere il posto dell’essere umano, ma come le persone sanno integrarla nei processi lavorativi quotidiani.

Ogni nuova assunzione conferma una grande verità: oggi molti giovani entrano nel mondo del lavoro dando per scontata la presenza dell’IA. Il punto è capire quanto conoscono davvero questi strumenti e come li usano, ed è proprio qui che si apre un nuovo capitolo, fatto di competenze ibride e necessità formative.

Un cambiamento che riscrive ruoli e processi

Nessuna delle precedenti “rivoluzioni digitali” è paragonabile a questa: l’avvento dell’IA è simile a quello di internet, o addirittura dell’elettricità, con un impatto enorme su ogni settore (motivo per cui non possiamo fare a meno di pensare a come cambierà il nostro lavoro, qualunque esso sia). Non ci rendiamo ancora conto di quello che abbiamo creato: un sistema che può imparare e migliorarsi e, in un certo senso, agire anche con autonomia decisionale. L’Intelligenza Artificiale non si limita a modificare le tecniche, ma sta ridefinendo le professionalità stesse, i processi aziendali, le aspettative dei consumatori e persino il valore attribuito alla creatività.

Sinergia tra tecnologia e intelligenza umana

C’è chi afferma che la parte creativa sarà sempre in mano all’uomo, e chi invece si dice convinto che presto l’IA potrà sostituire anche la creatività e il pensiero, ma prevedere il futuro sembra impossibile: nessuno, ad oggi, può sapere come andrà. Forse la verità sta nel mezzo. Più che sostituzione, si parla di collaborazione: è la sinergia tra capacità umana e potenziale tecnologico la strada più sensata e competitiva.

Ritardi nell’adozione dell’intelligenza artificiale in Italia

Parlando del settore della comunicazione, la notizia positiva è che il popolo è lento e mediamente poco competente. Nonostante si parli di “processo di digitalizzazione” o “trasformazione digitale” da oltre 20 anni, ancora oggi sentiamo dire che le aziende “si stanno digitalizzando”. Questo la dice lunga sui tempi rilassati con cui molte realtà imprenditoriali italiane si muovono di fronte all’innovazione: prevale la paura di sbagliare, e così si preferisce restare nel conosciuto, mantenendo lo status quo. Il risultato? Troppo spesso si rinuncia a comprendere e sfruttare appieno strumenti che ormai non sono più un’opzione, ma una necessità.

Utilizzo superficiale dell’AI nel marketing operativo

Lo stesso discorso vale per il marketing, in cui oggi l’IA si usa poco e male. Poco, perché molte aziende sono ancora nella fase esplorativa; male, perché sono in pochi a sfruttare davvero il potenziale degli strumenti disponibili. Nella maggior parte dei casi, l’uso si riduce a supporti come ChatGPT per scrivere email o preparare presentazioni. Utili, certo, ma lontani da ciò che l’IA può realmente offrire. Se allenati, questi sistemi sono in grado di gestire task molto più complessi, migliorando progressivamente la qualità delle risposte e alleggerendo in modo concreto i carichi di lavoro.

Tre linee guida per un marketing basato sull’intelligenza artificiale

Quindi, come deve muoversi chi desidera comprendere e utilizzare l’IA nel mondo del marketing? Ecco i 3 punti da tenere a mente: