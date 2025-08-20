La persona nel 2025 è sempre più utente, attivo, in una comunicazione uomo-fantasma. L’hardware digitale è davvero medium, nell’unico senso esoterico della parola. “Batti un colpo” e quel colpo è un bit; in molti casi, ormai, il bit deve tenere conto del tempo e di un pitch d’ascolto.
tech e creatività
Band create dall’IA su Spotify: cosa resta di vero nella musica?
Le band fantasma generate dall’AI stanno conquistando Spotify con milioni di ascolti. Un fenomeno che solleva interrogativi sul futuro della musica e sul rapporto tra tecnologia e creatività artistica
Filosofa specializzata in Epistemologia e Cognitivismo, PhD Student in Robotics and Intelligent Machines for Healthcare and Wellness of Persons
Argomenti
Canali