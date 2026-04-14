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Direttiva copyright UE, perché riaprirla oggi sarebbe un errore

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La possibile riapertura della Direttiva DSM riaccende il confronto su text and data mining, AI generativa e licenze collettive. Ma il punto, più che cambiare le norme, sembra essere farle applicare bene e rafforzare trasparenza, tracciabilità ed enforcement

Pubblicato il 14 apr 2026
Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)

copyright IA e copyright

Come previsto dalla tabella di marcia definita in occasione dell’approvazione della Direttiva 2019/790 in questi giorni la Commissione EU ha veicolato un questionario agli Stati membri per raccogliere le opinioni su una potenziale riapertura della Direttiva Copyright.

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