Come previsto dalla tabella di marcia definita in occasione dell’approvazione della Direttiva 2019/790 in questi giorni la Commissione EU ha veicolato un questionario agli Stati membri per raccogliere le opinioni su una potenziale riapertura della Direttiva Copyright.
direttiva dsm
Direttiva copyright UE, perché riaprirla oggi sarebbe un errore
La possibile riapertura della Direttiva DSM riaccende il confronto su text and data mining, AI generativa e licenze collettive. Ma il punto, più che cambiare le norme, sembra essere farle applicare bene e rafforzare trasparenza, tracciabilità ed enforcement
Argomenti
Canali
InnovAttori
-
AI agentica nel turismo: come cambia il mercato dei viaggi09 Apr 2026
-
OpenBIM e interoperabilità: perché gli standard aperti sono decisivi in edilizia03 Apr 2026
-
Competitività europea e sovranità, cosa manca davvero alle startup Ue01 Apr 2026
-
Come l’AI porta il caffè sulle nostre tavole al tempo della guerra13 Mar 2026
-
Smart home, l’AI accelera la transizione green: ma occhio alla sicurezza02 Mar 2026