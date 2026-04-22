Casaleggio: “Il cliente più importante non leggerà la vostra mail”

Il cliente più importante che un brand italiano acquisirà nel 2026 non leggerà mai una newsletter, non cliccherà su un banner, non sarà sedotto da un programma fedeltà. Sarà un agente AI che interroga cataloghi, confronta specifiche e acquista per conto di un umano che ha già delegato la decisione.

Ecommerce Italia 2026 secondo Casaleggio

È la tesi centrale del nuovo Rapporto Ecommerce in Italia 2026 di Casaleggio Associati, giunto alla ventesima edizione. È già il presente: il traffico referral generato dall’IA generativa verso i siti di shopping è cresciuto di sette volte in dodici mesi, passando da 6 milioni di visite mensili nell’ottobre 2024 a 41 milioni nel dicembre 2025. Walmart, Home Depot, Etsy e Target hanno registrato incrementi di traffico da referral AI superiori al 1.600%.

Intanto l’Ecommerce italiano ha chiuso il 2025 a 90,6 miliardi di euro, in crescita del 6%. Un dato in apparenza solido, che nasconde però una redistribuzione profonda: accelerano Marketplace (+15,7%), Salute e Bellezza (+24,2%), Scommesse e Casinò (+19,7%), Sport (+10,4%) e Moda (+8,8%); rallentano Animali (-3,3%), Auto e Moto (-4,1%), Casa e Arredamento (-1,1%) e Gioielli (-2,6%). La fase di normalizzazione post-pandemica premia servizi digitali, cura della persona e grandi ecosistemi di piattaforma. Penalizza chi non ha ripensato il proprio modello.

Il ruolo dell’AI

Ma il vero spartiacque è altrove. OpenAI ha integrato il checkout diretto in ChatGPT tramite l’Agentic Commerce Protocol, con Shopify, Etsy e Stripe come partner. Google ha lanciato lo Universal Commerce Protocol al NRF di gennaio 2026. Microsoft ha introdotto Brand Agents e Copilot Checkout. Amazon ha risposto con “Buy for Me”, un agente che acquista da siti terzi senza uscire dall’app, con oltre 500.000 articoli indicizzati a fine 2025. In Cina, Alibaba ha connesso il chatbot Qwen a Taobao, Fliggy e Alipay per consentire acquisti conversazionali.

Stiamo passando dal B2C al B2A2C: Business to Agent to Consumer. Le stime di Morgan Stanley e McKinsey indicano che gli agentic shopper potrebbero intermediare tra 3.000 e 5.000 miliardi di dollari di spesa globale entro il 2030, catturando il 10-20% del mercato Ecommerce statunitense. Circa 50 milioni di query giornaliere su ChatGPT riguardano già lo shopping. I clienti che usano l’assistente Sparky di Walmart generano un valore ordine superiore del 35%. Amazon Rufus ha prodotto circa 12 miliardi di dollari di vendite incrementali nel 2025.

Le conseguenze dell’AI nell’ecommerce 2026

Per chi vende online, questo significa quattro trasformazioni simultanee. La prima: la scoperta prodotto si sposta dai motori di ricerca agli assistenti AI, e chi non ha dati strutturati, machine-readable, diventa invisibile. Emerge la GEO, Generative Engine Optimization, che affianca la SEO. La seconda: l’efficacia della pubblicità tradizionale si erode, perché gli agenti non leggono banner, non reagiscono ai creativi social, non si lasciano influenzare dall’emotività. Il modello CPC su cui poggia un decennio di crescita dell’Ecommerce perde progressivamente senso. La terza: la relazione diretta con il cliente si spezza, perché tra brand e consumatore si interpone un agente che ottimizza su criteri delegati. La quarta: il potere dei marketplace si amplifica. Amazon ha già aggiornato il robots.txt per bloccare i crawler di OpenAI, rimuovendo 600 milioni di prodotti dai risultati di ChatGPT, e ha citato Perplexity per acquisti non autorizzati.

Come difendersi dall’AI nell’ecommerce 2026 in Italia

Di fronte a questo scenario, nel Rapporto identifichiamo tre linee di difesa complementari. Sono le uniche che un brand può davvero attivare prima di ritrovarsi dentro un comparatore automatico, continuo e intelligente, capace di confrontare la sua offerta con quella di decine di migliaia di competitor nel tempo di un’istanza.

La prima difesa è il brand. Se la preferenza esiste nella mente del cliente prima ancora che inizi la ricerca, l’agente non sostituisce quella scelta: al massimo la esegue. Un brand forte non è solo riconosciuto, è richiesto. E nel nuovo contesto deve esserlo due volte: nella mente del consumatore e nei sistemi che alimentano la selezione algoritmica. Il caso Nike è istruttivo: uscita da Amazon nel 2019 per presidiare il rapporto diretto, ha dovuto rientrare dopo aver scoperto che 780 milioni di dollari dei suoi prodotti transitavano sulla piattaforma tramite rivenditori non autorizzati.

La seconda è l’esperienza. Più l’acquisto diventa un momento a cui il cliente vuole partecipare – coinvolgente, sociale, emozionale, ludico – meno è delegabile. Un algoritmo può ottimizzare una scelta, ma non replica ancora il desiderio che nasce da un live shopping, da un contenuto shoppable, da una dinamica di community. TikTok Shop lo dimostra: 66 miliardi di dollari di GMV globale nel 2025, con 500 milioni generati nei soli quattro giorni del Black Friday e 1,6 miliardi di visualizzazioni di livestream.

La terza è la relazione. L’agente del consumatore lavora su dati pubblici: prezzi, disponibilità, recensioni. Ciò che non può replicare è la conoscenza privata che un brand costruisce nel tempo sul proprio cliente. CRM integrato, WhatsApp Business (98% di open rate, conversion rate del 45-60% contro il 2-3% dell’email), app proprietarie e first-party data diventano la barriera competitiva più difendibile. Non strumenti di retention, ma asset strategici.

Per l’Italia si aggiunge infine uno strato normativo che nessun merchant può ignorare: l’EU AI Act entra in piena applicabilità il 2 agosto 2026; il Digital Fairness Act è atteso in bozza entro fine anno; dal 1° luglio 2026 è in vigore il dazio UE di 3 euro per articolo sui pacchi low-cost sotto i 150 euro; dal 19 giugno scatta l’obbligo del pulsante di recesso; dal 31 luglio la Right to Repair Directive. La regolamentazione, spesso vissuta come vincolo, può diventare vantaggio competitivo: i brand che dimostrano trasparenza algoritmica e protezione dei dati diventeranno partner preferenziali per gli ecosistemi AI europei.

Vent’anni fa questo settore valeva meno di 2 miliardi di euro in Italia. Oggi singoli operatori della Top 10 superano quella cifra da soli.

La prossima soglia, però, non si varcherà con più traffico o più budget pubblicitario. Si varcherà decidendo che tipo di merchant si vuole essere quando il cliente più frequente del proprio sito sarà una macchina. Brand, esperienza e relazione: tre leve con cui smettere di essere solo uno dei risultati possibili di un comparatore, e tornare a essere una scelta preferita, cercata e difendibile.

Il report completo è disponibile su:

https://www.ecommerceitalia.info/report/ecommerce-italia-2026/