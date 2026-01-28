Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

normativA

Data Act e segreti commerciali: cosa cambia per imprese e utenti

Home Mercati digitali
Indirizzo copiato

Dal 12 settembre 2025 il Data Act punta a sbloccare la valorizzazione economica dei dati generati da prodotti connessi, riducendo silos e asimmetrie contrattuali. La circolazione, però, incontra un limite industriale: la tutela dei segreti commerciali, governata da un bilanciamento procedurale

Pubblicato il 28 gen 2026
Carlo Impalà

avvocato, Partner e Responsabile dip. TMT and Data Protection di Morri Rossetti & Franzosi

Michele Loconsole

Avvocato, senior associate dip. IP di Morri Rossetti & Franzosi

ai optimization dati open government data Politiche pubbliche data driven articolo 48 GDPR qualità dei dati IA crisi della globalizzazione pa data-driven data act e segreti commerciali

Il Regolamento (UE) 2023/2854 (“Data Act”) si colloca nel punto di intersezione – oggi decisivo – tra politica industriale europea, governance dei dati e disciplina della concorrenza nel mercato digitale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

I
Carlo Impalà
avvocato, Partner e Responsabile dip. TMT and Data Protection di Morri Rossetti & Franzosi
Seguimi su
L
Michele Loconsole
Avvocato, senior associate dip. IP di Morri Rossetti & Franzosi

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • applovin

  • ad tech gaming

    AppLovin, la pubblicità mobile che fa strage della privacy

    21 Ott 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
  • dsa agcom piattaforme

  • La guida

    Digital Markets Act: cos’è e cosa prevede

    18 Apr 2025

    di Barbara Calderini

    Condividi
  • visual search

  • ecommerce visuale

    Visual search: guardare è già comprare. Ecco come funziona

    30 Set 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x