Visual search: guardare è già comprare. Ecco come funziona

Per oltre vent’anni, l’e-commerce si è fondato su un gesto tanto semplice quanto potente: digitare una parola nella barra di ricerca. “Scarpe da corsa nere”, “cuffie bluetooth”, “giacca di pelle donna”: dietro quelle stringhe testuali si è costruita un’economia multimiliardaria, fatta di algoritmi di ranking, SEO, SEM e pubblicità mirata. Ma se quel gesto fosse destinato a diventare obsoleto?