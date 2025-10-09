L’arrivo degli AI Agents ha rivoluzionato il mercato digitale e il modo in cui i consumatori si rapportano alla ricerca online[1], sostituendo sempre più spesso i motori di ricerca tradizionali con conversazioni basate su LLM. Ma Google non è rimasto a guardare.
Google AI Mode in Italia, così cambia il marketing: la nostra guida
Con l’AI Mode che entra nella ricerca di Google, anche in Italia, è tutto un nuovo mondo. Si applicano nuove regole e strategie per la visibilità, basata su reputazione, autorevolezza, citabilità nell’AI. Ecco cosa sapere e come adattarsi
