Il cambiamento climatico non è soltanto una questione ambientale. È un moltiplicatore di rischio istituzionale, economico e sociale. E, tra i rischi che amplifica in modo strutturale, vi è la corruzione.
l’analisi
Il clima cambia, la corruzione si adatta: cosa chiede la UNI ISO 37001
Il cambiamento climatico altera contesti economici, istituzionali e operativi, aumentando l’esposizione alla corruzione. Scarsità di risorse, fondi verdi, supply chain fragili ed emergenze impongono una lettura più ampia della UNI ISO 37001:2025 e una valutazione del rischio aggiornata
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