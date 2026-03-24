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Il clima cambia, la corruzione si adatta: cosa chiede la UNI ISO 37001

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Il cambiamento climatico altera contesti economici, istituzionali e operativi, aumentando l’esposizione alla corruzione. Scarsità di risorse, fondi verdi, supply chain fragili ed emergenze impongono una lettura più ampia della UNI ISO 37001:2025 e una valutazione del rischio aggiornata

Pubblicato il 24 mar 2026
Monica Perego

Ingegnere, consulente e formatore, Consultia Srl

Carbon Market Outlook 2025; Le tecnologie promettenti nelle rinnovabili dal 2026 contro i cambiamenti climatici; Carbon-Aware Computing: ottimizzazione dei workload AI in base alla disponibilità di rinnovabili

Il cambiamento climatico non è soltanto una questione ambientale. È un moltiplicatore di rischio istituzionale, economico e sociale. E, tra i rischi che amplifica in modo strutturale, vi è la corruzione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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