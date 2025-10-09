IRIS²: l’Europa sfida Starlink e la Cina nello spazio

Bruxelles ha trasformato la partita dell’internet satellitare in una questione di autonomia strategica.

Il perno è IRIS², la costellazione europea multi–orbita che dovrà garantire connettività resiliente e servizi sicuri per governi, imprese e cittadini. Sullo sfondo, il confronto con Starlink – che ha superato la soglia delle ottomila unità in orbita – e un nuovo protagonista sistemico: la Cina, che con Guowang e con una costellazione di progetti commerciali–pubblici (Qianfan, Geespace, GalaxySpace) punta alla propria autosufficienza digitale e a un ruolo di peso nella governance dello spazio vicino.

Il messaggio politico europeo è limpido: la connettività è infrastruttura critica, dunque non può dipendere esclusivamente da operatori extra–UE.

IRIS²: governance e architettura dell’infrastruttura

Con la firma del contratto di concessione al consorzio SpaceRISE, IRIS² è passata dalla progettazione alla messa a terra industriale. La formula è una partnership pubblico–privata di dodici anni con un network multi–orbita composto da oltre 290 satelliti e un segmento di terra “cloud–native”.

L’avvio dei servizi governativi è previsto all’inizio del 2030; in regia tre operatori europei – Eutelsat, SES, Hispasat – affiancati da un nucleo di prime contractor e integratori (Airbus, Thales Alenia Space, OHB, Telespazio, oltre a grandi telco europee). Una catena del valore che tiene insieme capacità spaziale e competenze di rete, con l’obiettivo di portare in Europa interoperabilità, standard aperti e sicurezza by design.

La catena degli appalti e il segmento di terra

La macchina degli appalti ha già preso velocità. Il consorzio ha avviato la procedura per il segmento di terra articolata in lotti: gateway europei; centro di controllo missione cloud; un “service lot” per la gestione dell’erogazione; un “control lot” che comprende il centro di controllo della costellazione (S3C), antenne TT&C extra–UE e dorsale dati. È un disegno che richiama larga parte dell’ecosistema continentale e che mira a ridurre frammentazione, ritardi autorizzativi e dipendenze non europee su componenti chiave.

Eutelsat–OneWeb come cerniera tra LEO e GEO

Se IRIS² è l’infrastruttura della sovranità, Eutelsat è l’operatore–cerniera chiamato a raccordare GEO e LEO. L’integrazione con OneWeb ha dotato il gruppo di una presenza duale e di una base clienti B2B/B2G su cui costruire servizi a bassa latenza, backhaul mobile, mobilità aeronautica e marittima.

Per sostenere la continuità di servizio e l’interoperabilità con IRIS², Eutelsat ha commissionato ad Airbus un primo blocco di 100 satelliti LEO di nuova generazione, con consegne a partire dalla fine del 2026; la filiera si allarga a fornitori europei di payload e sottosistemi per aumentare throughput, efficienza energetica e collegamenti inter–satellitari ottici.

Capitale, governance e prevedibilità dei ricavi

Il fronte finanziario è la variabile decisiva. Il rafforzamento patrimoniale da 1,5 miliardi di euro – guidato dalla Francia, che salirà a quasi un terzo del capitale, e dal Regno Unito, deciso a mantenere una quota a due cifre – serve a finanziare capex LEO e ad accelerare il dispiegamento di ulteriori centinaia di satelliti. Ma, ammoniscono gli analisti, la vera tenuta sta nella prevedibilità dei flussi a lungo termine: contratti istituzionali pluriennali e commit europei coordinati (Germania inclusa) sono la condizione per reggere la concorrenza di chi ha scala industriale e integrazione verticale.

Pressione competitiva di Starlink e scelte architetturali Ue

Starlink continua ad allungare: più di 8.400 satelliti in orbita a fine settembre e un ritmo di lanci che ha superato i duemila pezzi nel solo 2025. La proposta commerciale si è estesa ai verticali a maggiore valore – aviazione, marittimo, imprese multi–sito, backhaul mobile – con terminali sempre più performanti e una politica di prezzo aggressiva.

È il benchmark tecnico–operativo con cui tutti, in Europa e non solo, devono misurarsi. Per questo IRIS² ha scelto la via dell’architettura: multi–orbita per resilienza e latenza, integrazione nativa con il 5G/6G per portare il “non–terrestre” dentro l’orchestrazione di rete, sicurezza di livello governativo come requisito e non come optional.

Cosa fa la Cina: Guowang, Qianfan, mobilità e D2D

Qui il quadro si fa interessante. Anche Pechino ha imboccato la strada della “sovranità connessa”, ma con un modello diverso da quello europeo.

Guowang (SatNet): lo Stato come regista

La China Satellite Network Group (SatNet), istituita nel 2021, è incaricata di realizzare una megacostellazione da circa 13.000 satelliti distribuiti in due “gusci” orbitali (uno attorno ai 500–600 km, l’altro oltre i 1.100 km). Dopo i primi lanci nel 2024, nel 2025 il ritmo è salito: diverse “batch” hanno portato in orbita decine di unità operative, con l’obiettivo di copertura nazionale e servizi dual–use. Il tratto distintivo è la regia pubblica: finanziamento, standard, accesso allo spettro e priorità d’impiego sono allineati a obiettivi di sicurezza nazionale e politica industriale.

Qianfan (ex “G60 Starlink”)

Il modello provinciale–industriale. Nato nell’area di Shanghai con un forte sostegno locale, punta a una costellazione da oltre 15.000 satelliti entro il 2030. Tra fine 2024 e l’inizio del 2025 sono arrivati più lanci con gruppi da 18 satelliti ciascuno; la traiettoria prevede centinaia di unità entro il 2025 e una prima copertura polare. È un progetto “ibrido”: governance pubblica–locale, capitali industriali, forte integrazione con la supply chain nazionale di lanciatori e componenti.

Geespace (Geely) e l’orbita della mobilità

Il gruppo automobilistico ha già portato in orbita 30 satelliti a metà 2024 e mira a migliaia di unità per servizi V2X, positioning e connettività a supporto dell’auto connessa. Un tassello che rivela l’intenzione di integrare lo spazio nelle filiere manifatturiere core del Paese.

D2D e sperimentazioni private

Startup come GalaxySpace lavorano su architetture orientate al “direct–to–device”, con test di chiamata da smartphone a satellite e piccoli cluster dimostrativi in banda Ka/Q/V. Obiettivo: accorciare la distanza tra rete cellulare e rete spaziale, con terminali sempre più “commodity”.

Somiglianze e differenze nei modelli di sovranità

Scala e cadenza: come Starlink, la Cina punta sulla massa critica. La differenza è nella distribuzione dei ruoli: a fianco del progetto nazionale (Guowang) convivono costellazioni promosse da governi locali o conglomerati industriali. L’Europa, per scelta politica, ha puntato su una singola infrastruttura pubblica–privata (IRIS²) e su un “campione” commerciale, Eutelsat–OneWeb, da rafforzare.

come Starlink, la Cina punta sulla massa critica. La differenza è nella distribuzione dei ruoli: a fianco del progetto nazionale (Guowang) convivono costellazioni promosse da governi locali o conglomerati industriali. L’Europa, per scelta politica, ha puntato su una singola infrastruttura pubblica–privata (IRIS²) e su un “campione” commerciale, Eutelsat–OneWeb, da rafforzare. Governance e mercati: Pechino privilegia l’autosufficienza e controlla strettamente l’accesso di operatori stranieri. L’UE, pur con nuove cautele su sicurezza e resilienza, rimane un mercato aperto, dove la concorrenza – anche extra–UE – è presente e spinge su prezzo e tempi. La leva della regolazione europea, dunque, non può replicare il dirigismo cinese e deve trovare il punto di equilibrio tra apertura e tutela degli interessi strategici.

Pechino privilegia l’autosufficienza e controlla strettamente l’accesso di operatori stranieri. L’UE, pur con nuove cautele su sicurezza e resilienza, rimane un mercato aperto, dove la concorrenza – anche extra–UE – è presente e spinge su prezzo e tempi. La leva della regolazione europea, dunque, non può replicare il dirigismo cinese e deve trovare il punto di equilibrio tra apertura e tutela degli interessi strategici. Tecnologia e integrazione di rete: su entrambe le sponde si lavora all’integrazione NTN nel 5G/6G. L’Europa ha dalla sua la tradizione di standard aperti, l’allineamento con 3GPP e l’esperienza di Galileo/Copernicus. La Cina gioca sull’integrazione verticale della filiera (lanci, satelliti, elettronica di bordo) e sulla possibilità di scalare rapidamente il manufacturing, anche sacrificando – in una prima fase – l’interoperabilità con sistemi esterni.

su entrambe le sponde si lavora all’integrazione NTN nel 5G/6G. L’Europa ha dalla sua la tradizione di standard aperti, l’allineamento con 3GPP e l’esperienza di Galileo/Copernicus. La Cina gioca sull’integrazione verticale della filiera (lanci, satelliti, elettronica di bordo) e sulla possibilità di scalare rapidamente il manufacturing, anche sacrificando – in una prima fase – l’interoperabilità con sistemi esterni. Spettro e interferenze: la densità di costellazioni impone scelte sullo spettro (Ka/Q/V), sulla mitigazione dell’impatto astronomico e sulle regole di coordinamento orbitale. Pechino, con l’ombrello statale, può “spingere” ITU filings e priorità d’uso; l’UE deve negoziare armonizzazioni tra Stati membri, proteggendo allo stesso tempo i propri programmi scientifici e le reti terrestri.

Spettro, astronomia e coordinamento orbitale

L’avanzata cinese rende ancora più urgente l’esecuzione di IRIS² e il rafforzamento del campione commerciale europeo. Non si tratta di “inseguire i numeri” – sarebbe perdente – ma di mettere a terra tre vantaggi comparati:

Architettura e sicurezza: multi–orbita, slicing e orchestrazione con le reti terrestri, requisiti di sicurezza governativa come baseline.

multi–orbita, slicing e orchestrazione con le reti terrestri, requisiti di sicurezza governativa come baseline. Filiera e standard: consolidare un mercato unico per terminali e gateway, favorire economie di scala, far pesare l’Europa nei tavoli 3GPP/ETSI, anche su D2D.

consolidare un mercato unico per terminali e gateway, favorire economie di scala, far pesare l’Europa nei tavoli 3GPP/ETSI, anche su D2D. Domanda ancorata: contratti B2G pluriennali (difesa, protezione civile, servizi critici) e partnership B2B per i verticali ad alta disponibilità (aviazione, marittimo, energia), in modo da de–rischiare gli investimenti privati e dare orizzonte alla filiera.

Le tre criticità da risolvere

Tempi: Starlink e i progetti cinesi aumentano la cadenza. Per IRIS² e per Eutelsat la sfida è industriale–organizzativa: rispettare tabella di marcia, ridurre colli di bottiglia nelle forniture, accelerare il segmento di terra.

Starlink e i progetti cinesi aumentano la cadenza. Per IRIS² e per Eutelsat la sfida è industriale–organizzativa: rispettare tabella di marcia, ridurre colli di bottiglia nelle forniture, accelerare il segmento di terra. Capitale paziente: servono impegni coordinati tra Stati membri, con Berlino nel ruolo di co–ancora. Senza un perimetro di funding pluriennale, la scala resta insufficiente.

servono impegni coordinati tra Stati membri, con Berlino nel ruolo di co–ancora. Senza un perimetro di funding pluriennale, la scala resta insufficiente. Mercato unico: autorizzazioni rapide e armonizzate, interoperabilità obbligatoria con le reti mobili, regole chiare su interferenze e mitigazione astronomica. L’Europa deve evitare 27 mercati nazionali che erodono la convenienza industriale.

Le prossime tappe entro 24 mesi

Tre tappe faranno la differenza:

l’assegnazione dei lotti del segmento di terra IRIS²;

del segmento di terra IRIS²; l’avanzamento della nuova flotta LEO di OneWeb (con la prima centuria di satelliti in consegna a fine 2026);

(con la prima centuria di satelliti in consegna a fine 2026); la chiusura di accordi quadro decennali per usi governativi.

In parallelo, Bruxelles dovrà tradurre in norme operative l’integrazione NTN nel 5G/6G e sciogliere i nodi sullo spettro. Nel frattempo, la Cina continuerà a mettere in orbita batch di Guowang e Qianfan, spingendo l’Europa a scegliere: o completare l’infrastruttura “di sistema” in tempo utile, o rassegnarsi a un mercato dominato da player esterni. La finestra è stretta, ma la rotta – finalmente – è tracciata.

