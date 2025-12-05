Ispezione dei contenitori vuoti: l’AI accelera la qualità nel beverage

Nel settore beverage, la qualità non è un punto di arrivo: è un processo che inizia ancor prima della fase di imbottigliamento. L’ispezione del contenitore vuoto è infatti uno snodo cruciale per garantire sicurezza alimentare, integrità del prodotto e continuità operativa. Un graffio impercettibile, un residuo o una deformazione del vetro possono avere conseguenze significative lungo la linea, generando fermate impreviste, aumento degli scarti, scarsa resa produttiva e rischi per la reputazione del marchio.