Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

sicurezza alimentare

Ispezione dei contenitori vuoti: l’AI accelera la qualità nel beverage

Home Mercati digitali
Indirizzo copiato

Nel beverage l’ispezione dei contenitori vuoti diventa un processo intelligente, guidato da AI e AV-multiview. Difetti minimi vengono riconosciuti, classificati e tracciati, riducendo scarti, fermi linea e rischi, con impatti diretti su efficienza, sostenibilità e strategie ESG aziendali

Pubblicato il 5 dic 2025
Emanuele Melloni

Sales Director Beverage & Chemical – Antares Vision Group

ispezione dei contenitori vuoti (1) (1)

Nel settore beverage, la qualità non è un punto di arrivo: è un processo che inizia ancor prima della fase di imbottigliamento. L’ispezione del contenitore vuoto è infatti uno snodo cruciale per garantire sicurezza alimentare, integrità del prodotto e continuità operativa. Un graffio impercettibile, un residuo o una deformazione del vetro possono avere conseguenze significative lungo la linea, generando fermate impreviste, aumento degli scarti, scarsa resa produttiva e rischi per la reputazione del marchio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

M
Emanuele Melloni
Sales Director Beverage & Chemical – Antares Vision Group
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
Mobile security
AI per il lavoro
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Immagine che contiene testo, schermata, software, Software multimediale Descrizione generata automaticamente

  • AGENTE di OPENAI

    Operator, l'AI che ci fa anche la spesa: la nostra prova

    29 Gen 2025

    di Antonio Cisternino

    Condividi
  • ecommerce cina (1)

  • geopolitica

    La frattura Usa-Cina rivoluziona le supply chain globali

    21 Feb 2025

    di Gabriele Iuvinale e Nicola Iuvinale

    Condividi
  • green data center AI e sostenibilità; impatto ambientale data center; fornitori data center; on premise cloud data center data center sostenibili; data center nucleare

  • innovazione green

    Data center sostenibili: la sfida energetica dell'IA in Italia

    18 Nov 2025

    di Cristina Orlando

    Condividi