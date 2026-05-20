Rimanere rilevanti sui social media richiede un adattamento costante. Il modo in cui le persone interagiscono con i contenuti è in continua evoluzione e anche piccoli cambiamenti di comportamento possono modificare le prestazioni da un anno all’altro. Non fa eccezione LinkedIn, un tempo il social dei CV aggiornati e del networking professionale, oggi un vero e proprio ecosistema editoriale come conferma il report LinkedIn benchmark di Socialinsider.
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LinkedIn non è più quello di una volta: ora premia chi sa farsi leggere
Il report LinkedIn benchmark di Socialinsider mostra un social network sempre più editoriale: cresce l’engagement medio, rallenta la crescita del pubblico e si rafforza il valore dei contenuti approfonditi. Aziende, brand e professionisti sono chiamati a puntare su qualità, continuità e attenzione qualificata
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