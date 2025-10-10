Oltre il Codice: come evolve l’equilibrio tra AI e copyright

L’avvento della Generative Artificial Intelligence (GenAI)[1] sta trasformando il modo con cui comunichiamo e, quindi, il processo creativo sia nella vita quotidiana che nel campo artistico-letterario. Il confine tra il contributo umano e l’apporto della macchina (o meglio, del software) si sposta sempre più avanti, senza una precisa linea di confine ad oggi unanimemente condivisa.