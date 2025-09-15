Il nuovo protocollo Really Simple Licensing (RSL) introduce la possibilità di associare ai contenuti digitali termini di licenza e royalty, direttamente nel file robots.txt. Una novità che va oltre il semplice “permesso o divieto” e apre la strada a un sistema di regole più trasparente per l’uso dei contenuti da parte delle AI. Per editori, PMI e professionisti italiani, si tratta di un’occasione per rivendicare il valore delle proprie pubblicazioni.
intelligenza artificiale
Really Simple Licensing: lo standard contro il furto AI di contenuti
Lo standard RSL promette di trasformare la difesa dei contenuti online in una leva di monetizzazione. Dall’Italia all’Europa, potrebbe diventare un tassello decisivo nella partita tra editori, PMI e big tech
Argomenti
Canali