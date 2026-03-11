Software open source: i 10 progetti da tenere d’occhio

Una nuova generazione di progetti sta emergendo dall’ombra dei giganti della tecnologia, da velocissimi runtime JavaScript a strumenti di sviluppo basati sull’IA.

Abbiamo scelto dieci progetti che rappresentano l’avanguardia di quello che è possibile realizzare quando la filosofia del software open source trova delle menti brillanti che collaborano senza confini.

Bun.js: la rinascita di JavaScript

Immaginate un mondo in cui le applicazioni JavaScript funzionano tre volte più velocemente, i processi di compilazione si completano in pochi secondi anziché in minuti e l’ambiente di sviluppo è precaricato con tutto quello di cui avete bisogno. Questa è la realtà che Bun.js sta creando nel 2026.

“Bun non è solo un’alternativa a Node.js“, spiega Jarred Sumner, creatore del progetto, “ma una completa rivisitazione degli strumenti JavaScript”. Sviluppato in Zig e alimentato dal motore JavaScriptCore di Safari, Bun ha catturato l’attenzione degli sviluppatori di tutto il mondo con la promessa di eliminare il temuto “inferno delle dipendenze“, problema che affligge da anni lo sviluppo JavaScript.

Zig: il linguaggio di sviluppo

Zig sta emergendo come outsider che sfida tutto quello che si conosce sulla programmazione a basso livello. Creato da Andrew Kelley, Zig unisce la potenza del linguaggio C alla sicurezza dei linguaggi moderni, senza le stesse complessità, e ha già un ruolo fondamentale in altri progetti come Bun.js. Questo crea un circolo virtuoso, man mano che sempre più sviluppatori scoprono Zig attraverso progetti come Bun, e iniziano a esplorare il suo potenziale.

“Zig non cerca di essere tutto per tutti”, spiega Kelley, “ma si concentra su una cosa: dare agli sviluppatori un controllo esplicito sulla memoria e sulle prestazioni, senza sacrificare la sicurezza”. Questa filosofia ha trovato riscontro tra gli sviluppatori stanchi dei compromessi imposti da altri linguaggi di sistema.

LangChain: lo sviluppo di applicazioni AI

LangChain è quasi uno standard de facto per lo sviluppo di applicazioni basate sull’AI. Creato da Harrison Chase, questo framework è diventato indispensabile per gli sviluppatori che desiderano sfruttare la potenza dei large language models senza perdersi nella loro complessità. LangChain ha più di 500 integrazioni e oltre 100.000 sviluppatori, e questo gli permette di agire da collante per i servizi di AI.

“Tutte le aziende stanno investendo nelle applicazioni di AI”, osserva Chase. “LangChain semplifica l’accesso alle funzionalità, e consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla soluzione dei problemi aziendali piuttosto che combattere con la tecnologia sottostante”.

Ollama, la rivoluzione dell’IA locale

L’attenzione dei media è tutta per i servizi di AI basati sul cloud, ma Ollama sta cambiando il modo di concepire l’intelligenza artificiale, rendendola accessibile su dispositivi di uso quotidiano. In questo modo, gli sviluppatori possono eseguire tutti i modelli linguistici – compresi quelli più sofisticati – a livello locale, rispondendo alle crescenti preoccupazioni relative alla privacy, alla latenza e ai costi.

“Ollama non si limita a eseguire l’AI a livello locale”, spiega Michael Chiang, responsabile del progetto, “ma restituisce il controllo a sviluppatori e utenti, che in questo modo non dipendono più dai fornitori di servizi cloud e non hanno il timore che i propri dati vengano utilizzati per addestrare il modello di qualcun altro”.

Deno: il runtime JavaScript sicuro

Deno – sviluppato da Ryan Dahl – è nato come tentativo di correggere i difetti di progettazione di Node.js, e si è evoluto in una piattaforma completa che mette la sicurezza e l’esperienza degli sviluppatori al primo posto.

Deno integra il supporto di TypeScript, gestisce in modo automatico le dipendenze, e ha un sistema di autorizzazioni che impedisce gli attacchi alla catena di fornitura. In questo modo, è diventato la scelta preferita dagli sviluppatori che pongono la sicurezza al primo posto.

“Abbiamo sviluppato Deno per un mondo in cui la sicurezza non è un optional”, spiega Dahl. “Nel 2026, con i continui attacchi dei malintenzionati, gli sviluppatori hanno finalmente capito che la facilità d’uso senza sicurezza è una buona ricetta per il disastro”.

Tauri per portare le tecnologie web sul desktop

Tauri ha finalmente risolto il problema dello sviluppo di applicazioni desktop con tecnologie web, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni desktop molto più piccole, veloci e sicure rispetto alle controparti Electron a cui siamo abituati da anni.

Le applicazioni Tauri, sviluppate in Rust, sono in genere tra 10 e 20 volte più piccole delle corrispondenti app Electron e consumano molte meno risorse di sistema. Nel 2026, con gli utenti sempre più sensibili al sovraccarico delle applicazioni e alle prestazioni, Tauri è un passo in avanti fondamentale.

Supabase, il Backend-as-a-Service

Supabase era nato come alternativa open source a Firebase, ma si è evoluto in qualcosa di molto più ambizioso, diventando il backend preferito dagli sviluppatori che desiderano la semplicità di un backend utilizzato come servizio (Backend-as-a-Service) con la potenza e la flessibilità di un’infrastruttura di livello enterprise, e la recente aggiunta di funzionalità database vettoriale lo ha reso un’infrastruttura essenziale per le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale generativa.

“Supabase non ha mai cercato di essere Firebase”, spiega il CEO Paul Copplestone. “Stiamo costruendo l’infrastruttura di cui gli sviluppatori avranno bisogno per sviluppare le applicazioni nei prossimi dieci anni, con le funzionalità di integrazione dell’intelligenza artificiale e di edge computing, e le prestazioni che gli utenti si aspettano”.

Qdrant, il database vettoriale

Qdrant è il principale database vettoriale open source, e permette agli sviluppatori di creare sistemi di ricerca e risposta sofisticati che alimentano una vasta gamma di applicazioni, dall’e-commerce alla ricerca scientifica. Qdrant consente la creazione di funzionalità basate sull’AI senza avere una conoscenza approfondita del machine learning, e fornisce un metodo efficiente e scalabile per archiviare e interrogare gli embedding vettoriali.

Andre Zayarni, fondatore di Qdrant, afferma: “I database vettoriali sono alla base delle moderne applicazioni di AI. Che si tratti di sviluppare un chatbot, un motore di raccomandazione o uno strumento di analisi scientifica, è necessario disporre di un metodo efficiente per lavorare con i dati vettoriali, ed è proprio questo che Qdrant permette di fare”.

Rust, continua la crescita

Rust merita una citazione speciale in quanto è alla base di molti dei progetti più importanti. Da Tauri a Qdrant, fino a innumerevoli altri progetti, Rust è diventato il linguaggio preferito dagli sviluppatori per la sua combinazione unica di prestazioni, sicurezza e facilità d’uso. Quello che rende Rust particolarmente interessante è la sua versatilità, visto che viene utilizzato per tutto, dai sistemi embedded allo sviluppo web, fino alle applicazioni blockchain.

“Rust non è solo un linguaggio di programmazione”, afferma Rebecca Rumbul, direttore esecutivo della Rust Foundation. “È un movimento verso la creazione di software che non costringe gli sviluppatori a scegliere tra prestazioni e sicurezza”.

Guardando al futuro

Questi dieci progetti incarnano un cambiamento fondamentale nel modo in cui viene sviluppato il software, e sono accomunati sia da una eccellenza tecnica che da un impegno verso i principi del software open source. In un’era di crescente consolidamento tecnologico, questi progetti dimostrano che l’innovazione prospera quando la conoscenza viene condivisa liberamente, perché questo permette di costruire strumenti migliori e un futuro migliore per la tecnologia.