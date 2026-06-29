Prenotare un volo, scegliere un hotel, valutare una destinazione: ogni passaggio del viaggio moderno lascia una traccia digitale. È in questo flusso continuo di informazioni che si gioca oggi la partita più importante per il settore turistico italiano.
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Trasformazione digitale del turismo: i dati come nuova leva strategica
La trasformazione digitale del turismo ridefinisce il rapporto tra strutture ricettive, dati e viaggiatori. Tra prenotazioni online, intelligenza artificiale e sostenibilità, le imprese italiane devono superare la semplice adozione tecnologica per costruire strategie data-driven capaci di rafforzare competitività e qualità dei servizi
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