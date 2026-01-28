Trasporti digitali: la sfida italiana tra PNRR e sostenibilità

Con oltre 250 milioni di euro stanziati dal PNRR per l’intermodalità e la logistica integrata, il settore dei trasporti sta vivendo una trasformazione senza precedenti, destinata a ridefinire processi, infrastrutture e modalità operative dell’intero sistema Paese.

Il PNRR ridisegna la logistica: 250 milioni per la competitività

La logistica è ormai uno dei terreni decisivi della trasformazione digitale e sostenibile in corso in Italia. Il PNRR, attraverso gli investimenti dedicati alla digitalizzazione delle infrastrutture, all’interoperabilità dei dati, alla smart mobility e all’efficientamento energetico, non si limita a sostenere un piano di modernizzazione: sta creando le condizioni per un salto di competitività che coinvolge l’intero sistema Paese. In questo quadro, l’innovazione applicata ai trasporti e alla supply chain agisce come un vero abilitatore, capace di ridisegnare i processi e rafforzare la resilienza delle filiere.

La portata di questa trasformazione emerge anche dai numeri: l’investimento M3C2 del PNRR per “Intermodalità e logistica integrata” ha destinato oltre 250 milioni di euro alla digitalizzazione degli ecosistemi logistici, all’interno dei quali si sbloccano ora i 157 milioni del programma LogIN Business, rivolto specificamente alle imprese di trasporto per favorire l’adozione di soluzioni interoperabili e di sistemi digitali avanzati. Si tratta di risorse che, se pienamente utilizzate entro le scadenze del 2026, possono trasformare in profondità un settore che oggi incide su circa il 9% del PIL nazionale.

L’infrastruttura immateriale: il dato digitale come asset strategico

Uno dei cardini del Piano è l’idea che la logistica debba poggiare su una nuova infrastruttura immateriale, fondata sul dato digitale come asset condiviso e interoperabile. La riforma del settore, spinta anche dal Regolamento (UE) 2020/1056 relativo all’eFTI, che dal 2027 renderà obbligatorio l’utilizzo dei dati digitali nel trasporto merci, punta esattamente in questa direzione.

In Italia questo processo è già in corso e molto avanzato. I pilot realizzati insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a RAM hanno permesso di sperimentare su scala reale la sostituzione dei documenti cartacei con flussi informativi digitali. Come illustrato nell’evento nazionale del 4 dicembre dedicato all’attuazione progressiva del regolamento eFTI, tali sperimentazioni hanno evidenziato benefici immediati in termini di riduzione dei tempi di verifica, miglioramento della tracciabilità, maggiore trasparenza nelle operazioni e semplificazione dei controlli per le autorità competenti. Sono risultati che confermano come la digitalizzazione dei trasporti non sia soltanto un percorso normativo, ma una leva strategica per ottimizzare la filiera logistica, aumentarne l’affidabilità e ridurne l’impatto ambientale.

Queste evoluzioni, inoltre, si inseriscono in un più ampio contesto europeo: secondo stime della Commissione, la digitalizzazione completa del trasporto merci potrebbe ridurre il carico amministrativo per le imprese fino al 75%, con risparmi valutati in oltre 20 miliardi di euro all’anno per l’intero mercato unico.

Ecosistemi interoperabili: la vera sfida della trasformazione

L’evoluzione tecnologica, di per sé, non è più un ostacolo. Ciò che oggi rappresenta la sfida principale è la costruzione di ecosistemi interoperabili, capaci di far dialogare piattaforme pubbliche e private, modalità di trasporto differenti, sistemi doganali, porti, terminal e operatori logistici. È su questo fronte che l’Europa sta investendo maggiormente, sviluppando piattaforme digitali federate basate su dataset e standard condivisi fra gli Stati membri.

Progetti come eFTI4EU, eFTI4ALL ed eFTI4LIVE – ai quali l’Italia partecipa attivamente – rappresentano un tassello essenziale di questa infrastruttura digitale sovranazionale. La loro realizzazione contribuirà a rafforzare la competitività dei corridoi logistici europei, con un impatto diretto anche sui flussi commerciali che attraversano il Mediterraneo.

Nel frattempo, anche sul piano nazionale è in atto una convergenza tecnologica: quasi tutti i porti italiani sono oggi dotati di Port Community System e il MIT ha avviato il percorso per una “federazione dei PCS” per garantire una governance unitaria dei dati e una maggiore coerenza tra i diversi scali. È un passaggio chiave per evitare frammentazioni e assicurare una reale integrazione con gli standard europei.

Infomobilità e ITS: dati intelligenti per trasporti più green

Accanto alla digitalizzazione documentale, la gestione evoluta dei dati di traffico sta diventando un pilastro della transizione green. L’esempio più recente riguarda il progetto per la conduzione funzionale del CCISS – Viaggiare Informati, aggiudicato dal MIT per consolidare e potenziare i servizi nazionali di infomobilità. L’iniziativa rafforza un servizio pubblico essenziale, potenziando il monitoraggio in tempo reale del traffico, l’assistenza alla sala operativa e al call center 1518, e la produzione di reportistica verso la Commissione Europea.

La qualità dell’informazione su traffico e mobilità è sempre più centrale per politiche efficaci di riduzione delle emissioni: la Commissione Europea stima che un uso avanzato dei sistemi ITS possa ridurre la congestione urbana dal 15 al 20% e le emissioni di CO₂ legate ai trasporti fino al 10%. Per questo motivo, molte amministrazioni italiane stanno già integrando dati CCISS, informazioni da telecamere intelligenti, dati GPS e modelli predittivi basati su AI nella pianificazione del traffico urbano.

Porti e cargo: quando il digitale incontra la sostenibilità

La digitalizzazione sta coinvolgendo profondamente anche gli ecosistemi operativi della logistica. L’evoluzione dei Port Community System, dei sistemi TOS/MTO, delle piattaforme per il cargo aereo e delle soluzioni di global supply chain visibility non riguarda solo l’efficienza dei processi, ma tocca direttamente la sostenibilità. Attraverso tecnologie come l‘intelligenza artificiale, la simulazione e i Digital Twin è oggi possibile pianificare in modo predittivo, ridurre i tempi di sosta dei mezzi e dei container, limitare i consumi energetici e ottimizzare l’intera catena del valore.

Questa convergenza tra digitalizzazione e sostenibilità produce effetti misurabili: meno sprechi, meno viaggi a vuoto, meno congestione urbana. In altre parole, una logistica più intelligente diventa anche una logistica più verde.

Territori e fondi europei: competenze per trasformare le opportunità

La transizione digitale e green non riguarda solo gli operatori e le infrastrutture, ma coinvolge sempre più direttamente territori e amministrazioni locali. Rafforzare la capacità dei sistemi regionali di orientarsi fra bandi europei, politiche comunitarie e opportunità di finanziamento è indispensabile per trasformare la strategia in progetti concreti. Lo testimoniano le recenti iniziative seguite da Magellan Circle, che spaziano da studi per l’Agenzia Europea dell’Ambiente a programmi dedicati all’economia circolare, fino alla rappresentanza territoriale a Bruxelles e al supporto alle PMI nell’accesso ai fondi per innovazione e sostenibilità.

Un aspetto spesso sottovalutato è che l’accesso ai fondi europei richiede competenze specialistiche: secondo dati della Corte dei conti Europea, oltre il 40% dei progetti regionali non raggiunge pienamente il potenziale per difficoltà nell’ingaggio dei programmi, debolezze progettuali o scarsa integrazione delle strategie territoriali. L’accompagnamento tecnico diventa quindi fondamentale.

Continuità e visione: costruire il futuro della logistica italiana

Il quadro che emerge è quello di una trasformazione ormai irreversibile, che però richiede continuità e coordinamento. La digitalizzazione dei trasporti e della logistica è un processo sistemico, non un insieme di interventi isolati. Implica collaborazione stabile fra pubblico e privato, standard aperti, investimenti costanti nelle competenze, capacità di trasformare i dati in servizi e decisioni più efficienti.

PNRR ed Europa offrono al Paese un’opportunità difficilmente replicabile: costruire una logistica più connessa, più sostenibile e più competitiva. Il percorso è avviato, i risultati dei primi progetti lo dimostrano, e la sfida ora è trasformare le sperimentazioni in infrastrutture operative diffuse. È da qui che passa una parte importante della competitività dell’Italia nel futuro europeo.

La logistica digitale in numeri*

INVESTIMENTI

250+ mln € → Digitalizzazione logistica (PNRR M3C2)

→ Digitalizzazione logistica (PNRR M3C2) 157+ mln € → Programma LogIN Business per le imprese

EFFICIENZA

–75% → Riduzione del carico amministrativo grazie all’eFTI

→ Riduzione del carico amministrativo grazie all’eFTI 20 mld €/a → Risparmi stimati per il mercato unico UE

IMPATTO ECONOMICO

9% del PIL → Valore della logistica in Italia

MOBILITÀ INTELLIGENTE

–15/20% → riduzione della congestione urbana con sistemi ITS avanzati

→ riduzione della congestione urbana con sistemi ITS avanzati –10% → riduzione delle emissioni CO₂ grazie all’uso evoluto dei dati

ORIZZONTE NORMATIVO

2027 → Piena operatività dell’obbligo digitale eFTI

*Fonte: Regolamento eFTI (Electronic Freight Transport Information)