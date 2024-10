Il futuro della logistica passa dall’AI: le opportunità del PNRR

La digitalizzazione della logistica in Italia sta per ricevere un impulso significativo grazie al bando da 175 milioni di euro previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura M3C2 – Investimento 2.1 – Intervento 3) LogIN Business – Digitalizzazione della Logistica.

Questo investimento rappresenta un’opportunità senza precedenti per il settore, destinato a finanziare l’adozione di tecnologie avanzate che contribuiranno a rendere più competitivi gli operatori del settore logistico a vantaggio dei traffici commerciali e dell’export del nostro Made in Italy.

Le proposte di Fedespedi

Il PNRR ha accolto, infatti, diverse proposte di Fedespedi che, fin dal 2020, ha dato un contributo concreto alla costruzione del Piano dialogando con le Istituzioni – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in primis – e mettendo a fuoco in particolare le esigenze delle imprese per colmare il gap digitale.

Il bando mira a sostenere l’implementazione di soluzioni digitali innovative, come l’integrazione con il sistema europeo Electronic Freight Transport Information (eFTI) e l’adozione della lettera di vettura elettronica (eCMR), che è entrata definitivamente in vigore il 26 settembre, contribuendo a semplificare e accelerare le procedure logistiche.

Le sfide tecnologiche che questo bando potrebbe affrontare sono numerose. In primo luogo, c’è la necessità di garantire l’interoperabilità tra i vari sistemi e piattaforme, un elemento essenziale per migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi.

In seconda battuta – non per importanza – è imprescindibile concentrarsi sul tema della cybersicurezza e della riservatezza dei dati, aspetti cruciali per proteggere le informazioni sensibili durante il trasporto delle merci. Infine, serve arrivare all’adozione di standard digitali uniformi e alla dematerializzazione dei documenti per raggiungere una completa trasformazione digitale nel settore.

AI e logistica: tecnologie e opportunità

Tra le tecnologie che potrebbero beneficiare del finanziamento del bando, l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità particolarmente promettente per il settore della logistica. Sebbene l’applicazione dell’IA sia ancora in fase iniziale, le potenzialità sono immense, e il bando potrebbe incentivare l’adozione di soluzioni innovative in diversi ambiti.

Machine learning per il forecasting e pricing

L’utilizzo di algoritmi di Machine Learning (ML) può rivoluzionare il modo in cui le aziende di logistica prevedono l’andamento del mercato e dei volumi di traffico.

Grazie all’analisi dei dati storici e alle tendenze del mercato, i modelli di ML possono fornire previsioni accurate sui flussi di merci, permettendo alle aziende di ottimizzare le loro strategie operative. Inoltre, il ML può essere utilizzato per stabilire prezzi dinamici e personalizzati per ciascun servizio, tenendo conto di variabili come la domanda, la disponibilità di risorse e le condizioni del mercato. Questa capacità di adattamento rapido consente alle aziende di essere più competitive e di migliorare la redditività.

Automatizzazione delle operations

L’IA offre anche soluzioni per automatizzare diverse operazioni logistiche, migliorando l’efficienza e riducendo gli errori umani. Sistemi di IA possono essere impiegati per la gestione automatica dei magazzini, ottimizzando il posizionamento delle merci e riducendo i tempi di movimentazione. Inoltre, i veicoli autonomi e i droni, guidati da algoritmi di IA, possono rivoluzionare le operazioni di consegna, migliorando la precisione e la velocità del servizio. Queste innovazioni non solo aumentano l’efficienza operativa, ma contribuiscono anche a ridurre l’impatto ambientale attraverso una migliore gestione delle risorse.

Chatbot AI con Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Nel campo del customer service e del supporto agli operatori, l’IA può svolgere un ruolo cruciale. I chatbot avanzati, dotati di tecnologie di Retrieval-Augmented Generation (RAG), possono fornire risposte immediate e pertinenti ai clienti, migliorando la qualità del servizio e riducendo i tempi di attesa. Questi chatbot possono essere programmati per gestire una vasta gamma di richieste, dalla tracciabilità delle spedizioni alla risoluzione di problemi comuni, liberando il personale per compiti più complessi. Inoltre, come supporto agli operatori, i chatbot possono fornire assistenza in tempo reale, migliorando la produttività e riducendo gli errori nelle operazioni quotidiane.

Conclusioni

L’introduzione di queste tecnologie avanzate rappresenta un passo fondamentale per la trasformazione digitale della logistica in Italia. Con un approccio strategico e il supporto del bando, le aziende possono capitalizzare le opportunità offerte dall’IA, migliorando la loro competitività e contribuendo a un ecosistema logistico più efficiente e sostenibile. La digitalizzazione non è solo un obiettivo a breve termine ma una visione a lungo termine per un futuro in cui la logistica gioca un ruolo chiave nella trasformazione economica del Paese.