l’analisi

Ue, troppe regole frenano produttività e investimenti: l’allarme Ocse

Secondo l’OECD Economic Outlook 2025, i costi della compliance in Europa incidono sull’economia reale: assorbono risorse, spostano lavoro e capitale e pesano su startup e PMI. L’espansione normativa crea oneri cumulativi che frenano investimenti, riducono il dinamismo e indeboliscono la produttività

Pubblicato il 28 gen 2026
Francesco Vito Tassone

imprenditore nel Cleantech

La regolamentazione non è neutrale. È una scelta economica. E secondo l’ultimo OECD Economic Outlook 2025, l’Unione Europea sta pagando questa scelta più cara di Stati Uniti e Cina, in termini di produttività, investimenti e dinamismo industriale.

