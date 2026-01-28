La regolamentazione non è neutrale. È una scelta economica. E secondo l’ultimo OECD Economic Outlook 2025, l’Unione Europea sta pagando questa scelta più cara di Stati Uniti e Cina, in termini di produttività, investimenti e dinamismo industriale.
Ue, troppe regole frenano produttività e investimenti: l’allarme Ocse
Secondo l’OECD Economic Outlook 2025, i costi della compliance in Europa incidono sull’economia reale: assorbono risorse, spostano lavoro e capitale e pesano su startup e PMI. L’espansione normativa crea oneri cumulativi che frenano investimenti, riducono il dinamismo e indeboliscono la produttività
