Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

la guida

Perché acquistare innovazione nella PA resta ancora così difficile

Home Procurement dell'innovazione
Indirizzo copiato

L’acquisto di innovazione nella PA incontra ostacoli organizzativi, vincoli di bilancio e rigidità procedurali. L’affidamento diretto agevola le prime sperimentazioni, ma non basta a scalare soluzioni govtech. Per le startup servono resistenza, certezza della spesa e capacità di costruire business case amministrativi

Pubblicato il 29 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Niccolò Cusumano

Associate Professor of Practice Government Health and Not for Profit, SDA School of Management

vpn-siti-bloccati-offerta-nordvpn-75-per-cento-di-sconto-3-mesi-extra

L’acquisto di innovazione da parte della PA è critico per almeno tre ordini di motivi. In primis l’avversione al rischio e resistenza al cambiamento. Tale avversione nasce, troppo spesso, dalla mancanza da un lato di un’organizzazione adeguata, dall’altro di un chiaro endorsement da parte del vertice, nel supportare il singolo dipendente nel gestire adeguatamente l’innovazione e i suoi rischi. Poi, per i vincoli di budget, non tanto nella disponibilità di per sé di mezzi quanto nella rigidità del bilancio che rende difficile allocare risorse verso nuove o diverse voci di spesa. A questa rigidità si aggiunge in generale la necessità di determinare con ragionevole certezza l’entità dello stanziamento e del successivo impegno. Tuttavia, quando si parla di innovazione, non sempre tutte le voci di costo sono conosciute e conoscibili fin da subito e quindi potere stabilire un quadro economico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Niccolò Cusumano
Associate Professor of Practice Government Health and Not for Profit, SDA School of Management
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • e visibilità digitale; on premise ai; autovalutazione del rischio di studio antiriciclaggio

  • scenario

    Bandi tipo Anac e intelligenza artificiale: cosa cambia nelle gare

    15 Mag 2026

    di Francesco Porzio

    Condividi
  • AI gestione servizi IT; sistemi legacy gen AI agentic AI; AI investigazioni benchmark AI; AI antiriciclaggio;genAI legal tech; ai in azienda; ai codice appalti

  • approfondimento

    L’AI nei contratti pubblici: come cambia il procurement in Italia

    21 Gen 2026

    di Riccardo Gentilucci

    Condividi
  • data governance aziendale ia e dataset aziendali; KYC

  • sponsored story

    Governance dei processi di gara, come gestirla: il caso MM S.p.A.

    14 Apr 2026

    di Emanuele Villa

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x