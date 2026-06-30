Sovranità digitale Cittadinanza digitale Intelligenza Artificiale Sicurezza Informatica Sanità digitale Documenti digitali Industria 5.0/Innovazione in azienda Libri Procurement dell'innovazione Guide alla scelta tech Infrastrutture digitali Fatturazione elettronica Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

approfondimento

Procurement digitale nella PA, come governare innovazione e IA

Home Procurement dell'innovazione
Indirizzo copiato

Nei progetti digitali della Pubblica Amministrazione il problema non è solo tecnologico. Capitoli di gara rigidi, attenzione eccessiva al prezzo, governance debole e metriche insufficienti rischiano di trasformare l’innovazione in dipendenza dai fornitori, soprattutto quando entrano in gioco sistemi di AI

Pubblicato il 30 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Gianluca Ferrara

Direttore Dipartimento VI Transizione Digitale Città metropolitana di Roma Capitale

vpn-siti-bloccati-offerta-nordvpn-75-per-cento-di-sconto-3-mesi-extra

Nei progetti digitali della PA, quando il risultato non è quello atteso, il primo imputato è quasi sempre la tecnologia: piattaforme troppo complesse, competenze insufficienti, dati disordinati. È una spiegazione solo in parte vera. Sempre più spesso, infatti, il problema non è ciò che la tecnologia promette, ma il modo in cui la PA la acquista, la governa e la mantiene nel tempo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

F
Gianluca Ferrara
Direttore Dipartimento VI Transizione Digitale Città metropolitana di Roma Capitale
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Transizione 5.0 cloud

  • scenario

    PNRR, il bilancio della transizione digitale: cosa ci aspetta

    21 Gen 2026

    di Niccolò Cusumano

    Condividi
  • edpb edps AI

  • scenario

    Come l'AI supporta la gestione documentale della PA: le applicazioni

    30 Giu 2025

    di Mario Noioso

    Condividi
  • AI ricerca scientifica; decreto PNRR

  • scenario

    Open government data, quante differenze in Italia: lo studio Bicocca

    25 Ago 2025

    di Davide Serioli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x