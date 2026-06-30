Procurement digitale nella PA, come governare innovazione e IA

Nei progetti digitali della PA, quando il risultato non è quello atteso, il primo imputato è quasi sempre la tecnologia: piattaforme troppo complesse, competenze insufficienti, dati disordinati. È una spiegazione solo in parte vera. Sempre più spesso, infatti, il problema non è ciò che la tecnologia promette, ma il modo in cui la PA la acquista, la governa e la mantiene nel tempo.