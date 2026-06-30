Nei progetti digitali della PA, quando il risultato non è quello atteso, il primo imputato è quasi sempre la tecnologia: piattaforme troppo complesse, competenze insufficienti, dati disordinati. È una spiegazione solo in parte vera. Sempre più spesso, infatti, il problema non è ciò che la tecnologia promette, ma il modo in cui la PA la acquista, la governa e la mantiene nel tempo.
approfondimento
Procurement digitale nella PA, come governare innovazione e IA
Nei progetti digitali della Pubblica Amministrazione il problema non è solo tecnologico. Capitoli di gara rigidi, attenzione eccessiva al prezzo, governance debole e metriche insufficienti rischiano di trasformare l’innovazione in dipendenza dai fornitori, soprattutto quando entrano in gioco sistemi di AI
Direttore Dipartimento VI Transizione Digitale Città metropolitana di Roma Capitale
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