La sanità digitale non si costruisce adottando strumenti innovativi: si costruisce ridisegnando i rapporti tra istituzioni, industria e pratica clinica.
la lezione di Eindhoven
AI e ospedali: cosa separa l’Italia dal modello olandese
Il distretto Brainport di Eindhoven ha trasformato la sanità digitale in un sistema integrato tra industria, ricerca e clinica. Il Catharina Hospital è il nodo centrale. L’Italia, pur investendo nel PNRR, sconta frammentazione organizzativa e scarsa interoperabilità dei dati sanitari
