la lezione di Eindhoven

AI e ospedali: cosa separa l’Italia dal modello olandese

Il distretto Brainport di Eindhoven ha trasformato la sanità digitale in un sistema integrato tra industria, ricerca e clinica. Il Catharina Hospital è il nodo centrale. L’Italia, pur investendo nel PNRR, sconta frammentazione organizzativa e scarsa interoperabilità dei dati sanitari

Pubblicato il 5 mar 2026
Federica Giaquinta

Consigliere direttivo di Internet Society Italia

La sanità digitale non si costruisce adottando strumenti innovativi: si costruisce ridisegnando i rapporti tra istituzioni, industria e pratica clinica.

Federica Giaquinta
Consigliere direttivo di Internet Society Italia
