Blockchain in Sanità: oltre la tecnologia promettente

La blockchain continua a essere vista come una tecnologia promettente per migliorare la sicurezza e la privacy dei dati sanitari, facilitando la condivisione sicura delle informazioni tra diversi attori del settore sanitario.

A cosa serve la blockchain per la Sanità

Il settore sanitario contemporaneo si trova ad affrontare una convergenza di sfide critiche che minacciano profondamente l’efficacia e la sicurezza dell’intero sistema. La fragilità dei sistemi centralizzati è emersa con drammatica evidenza negli ultimi anni, con milioni di cartelle cliniche compromesse a livello globale e un trend di violazioni informatiche in inarrestabile crescita. Questa vulnerabilità ha messo in luce l’urgente necessità di ripensare radicalmente l’approccio alla cybersecurity in ambito sanitario.

Parallelamente, la frammentazione dei dati sanitari continua a rappresentare un ostacolo significativo alla continuità assistenziale, impedendo ai professionisti sanitari di accedere a una visione completa e integrata della storia clinica dei pazienti. Tale dispersione informativa non solo compromette la qualità delle cure, ma genera anche inefficienze che si ripercuotono sull’intero sistema.

A complicare ulteriormente il quadro contribuisce l’erosione progressiva della fiducia dei pazienti, sempre più scettici riguardo alla sicurezza delle cartelle cliniche elettroniche e riluttanti ad accettare l’innovazione digitale in ambito sanitario. Tale diffidenza, alimentata dalle continue notizie di violazioni dei dati, sta creando una resistenza culturale che ostacola l’adozione di tecnologie potenzialmente “benefiche”.

È doveroso evidenziare che il sistema sanitario risulta altresì appesantito da inefficienze amministrative strutturali, caratterizzate da processi manuali nella gestione del consenso informato e dalla complessità normativa introdotta da regolamenti come il GDPR. Tali fattori non solo incrementano significativamente i costi operativi, ma rallentano anche l’innovazione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate, creando un circolo vizioso che perpetua le criticità esistenti.

Blockchain in sanità per una gestione sanitaria migliore

La tecnologia blockchain emerge come una risposta innovativa alle problematiche strutturali del settore sanitario, proponendo un modello radicalmente diverso dalla tradizionale centralizzazione dei dati. Di fatto questa tecnologia – basata su un registro digitale distribuito – opera attraverso una rete decentralizzata dove ogni nodo mantiene una copia completa e costantemente aggiornata dell’intero registro.

Inoltre, il sistema garantisce integrità e autenticità delle informazioni attraverso un meccanismo di consenso distribuito che richiede l’approvazione della rete per validare nuovi dati, eliminando così la necessità di un’autorità centrale.

Nell’ambito sanitario specifico, la blockchain può ospitare e proteggere diverse tipologie di informazioni critiche: dalle cartelle cliniche elettroniche e lo storico medico completo dei pazienti, ai dati dettagliati relativi a prescrizioni farmacologiche e protocolli terapeutici, fino alle richieste e liquidazioni di rimborsi assicurativi e alle certificazioni professionali del personale sanitario.

I valori della blockchain in sanità

È doveroso evidenziare che il valore distintivo della blockchain risiede in quattro attributi interconnessi, quali:

Decentralizzazione

Elimina i punti di vulnerabilità centralizzati distribuendo le informazioni attraverso l’intera rete, rendendo estremamente complesso per un attaccante compromettere simultaneamente la maggioranza dei nodi.

Immutabilità

Le informazioni, una volta registrate, diventano parte permanente del registro, creando uno storico inalterabile che rende immediatamente evidenti tentativi di alterazione non autorizzata.

Trasparenza

Tutti gli stakeholder autorizzati possono verificare l’integrità delle informazioni, generando automaticamente un audit trail completo con timestamp preciso di ogni operazione.

Sicurezza crittografica

L’utilizzo di crittografia asimmetrica con coppie di chiavi pubbliche e private permette la cifratura dei dati sanitari, mantenendo il controllo dell’accesso nelle mani del paziente e dei fornitori autorizzati.

Applicazioni pratiche della blockchain in sanità

Di seguito alcune delle applicazioni pratiche e dei vantaggi scaturiti dall’impiego della blockchain nel settore sanitario.

Gestione delle cartelle cliniche elettroniche

Esistono piattaforme di blockchain in grado di facilitare l’interoperabilità delle cartelle cliniche, senza compromettere l’integrità delle informazioni, consentendo la creazione di un registro sicuro e unificato dove i fornitori autorizzati possono accedere alle storie complete dei pazienti, mantenendo rigorosi controlli sulla privacy.

Automatizzazione dei processi amministrativi

Gli smart contract automatizzano l’elaborazione delle richieste assicurative e la verifica dei pagamenti, riducendo significativamente il sovraccarico amministrativo. Alcuni programmi pilota statunitensi – secondo quanto riportato da diverse riviste di settore – hanno dimostrato la capacità di ridurre i tempi di liquidazione da settimane a pochi giorni, oltre a favorire una potenziale riduzione dei costi amministrativi.

Gestione della supply chain

La tracciabilità immutabile della blockchain garantisce il monitoraggio dei farmaci dal produttore al paziente, contrastando efficacemente la contraffazione e assicurando l’autenticità dei prodotti farmaceutici.

Empowerment del paziente

Il sistema di blockchain permette ai pazienti di diventare proprietari effettivi dei propri dati, offrendo o revocando l’accesso alle cartelle cliniche autonomamente. Inoltre, grazie alla blockchain, la gestione del consenso diventa dinamica e verificabile, in conformità a quanto stabilito dal regolamento European Health Data Space (EHDS).

Conformità normativa e sicurezza

La natura decentralizzata e immutabile della blockchain la rende particolarmente adatta per garantire la conformità a rigide normative sulla privacy come il GDPR e l’HIPAA americano. Di fatto, la tecnologia gestisce il paradosso tra condivisione sicura e protezione della privacy, permettendo una distribuzione capillare delle informazioni, oltre a mantenere l’inaccessibilità dei contenuti per utenti non autorizzati.

Perché la blockchain in sanità rimane poco adottata?

È doveroso evidenziare che, nonostante le evidenti potenzialità della blockchain, il ritardo nell’ampia diffusione nel settore sanitario deriva da diverse sfide interconnesse, qui di seguito riportate.

Sistemi legacy

L’ostacolo più significativo è la natura profondamente radicata dell’infrastruttura IT sanitaria esistente. Le organizzazioni sanitarie – a differenza di molte istituzioni finanziarie, in grado di costruire sistemi blockchain da zero – hanno effettuato cospicui investimenti in sistemi di cartelle cliniche elettroniche negli ultimi due decenni. Tali sistemi, sebbene spesso criticati per i loro limiti, rappresentano ingenti investimenti istituzionali e sono profondamente integrati nei flussi di lavoro clinici. Ne consegue che, sostituirli o modificarli in modo significativo creerebbe rischi sia finanziari sia operativi che molte organizzazioni sanitarie sono riluttanti ad affrontare.

Conformità normative

La complessità del quadro regolamentare sanitario costituisce una sfida significativa per l’adozione della tecnologia blockchain. Di fatto, benché questa tecnologia offra potenziali vantaggi per il rispetto delle normative settoriali – grazie a una maggiore sicurezza dei dati e alla creazione di tracce di audit immutabili – la sua implementazione richiede un’accurata valutazione rispetto alle leggi sulla privacy esistenti.

Inoltre, è doveroso evidenziare che le attuali normative sulla protezione dei dati non sono state concepite tenendo conto delle caratteristiche peculiari dei registri distribuiti. Ne consegue che le organizzazioni sanitarie si trovano di fronte a un duplice imperativo: da un lato sfruttare i benefici della blockchain per ottimizzare la condivisione delle informazioni e, dall’altro lato, garantire il pieno rispetto di un panorama normativo in continua evoluzione. Pertanto, è necessario un approccio strategico che bilanci innovazione tecnologica e conformità regolatoria, assicurando che l’implementazione della blockchain non solo migliori l’efficienza operativa, ma mantenga anche i più elevati standard di protezione della privacy dei pazienti.

Frammentazione del sistema sanitario

La natura frammentata del sistema sanitario pone sfide uniche a fronte di diversi fornitori di servizi sanitari, assicuratori e fornitori di tecnologia, considerando che ognuno ha priorità, sistemi e standard di dati propri. Inoltre, la creazione di una rete blockchain – che serva tutte le parti interessate – richiede una cooperazione e una standardizzazione articolata, che è stata storicamente difficile da raggiungere nella sanità.

Costi di implementazione e ROI

È doveroso evidenziare che, sebbene la blockchain possa ridurre le spese a lungo termine, l’investimento iniziale richiesto per l’implementazione è sostanziale. Inoltre, le organizzazioni sanitarie – in particolare i fornitori più piccoli che operano con margini ridotti – spesso faticano a giustificare tali investimenti, soprattutto quando il ritorno sull’investimento non è immediato o certo.

Le prospettive future della blockchain in sanità

Nei prossimi anni assisteremo, probabilmente, a un’espansione maggiore dell’utilizzo della blockchain nel settore sanitario. Di seguito alcune delle future applicazioni che ci attendono.

Analisi dei dati e integrazione dell’intelligenza artificiale

L’applicazione crescente dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei dati in ambito sanitario – dalla diagnostica delle malattie alla medicina preventiva – richiede necessariamente l’accesso a dataset completi e affidabili.

La blockchain offre una soluzione innovativa in questo contesto dato che le istituzioni sanitarie, addestrando i modelli di IA su dati o registri di ricerca archiviati su questa tecnologia, possono estrarre valore significativo dalle informazioni disponibili, senza mai compromettere la privacy dei pazienti, oltre a garantire l’integrità e la tracciabilità dei dati utilizzati.

Studi clinici più inclusivi e democratici

La blockchain sta rivoluzionando il panorama della ricerca clinica attraverso lo sviluppo di studi decentralizzati che superano le tradizionali barriere geografiche. Di fatto, la tecnologia abilita una partecipazione globale, creando opportunità di ricerca inedite grazie a una base di partecipanti significativamente più ampia e diversificata dal punto di vista demografico, etnico e geografico.

Inoltre, la blockchain garantisce che il consenso dei pazienti, i dati di ricerca raccolti e i risultati degli studi mantengano caratteristiche di sicurezza e immutabilità, assicurando la massima affidabilità del processo scientifico.

Tracciamento sicuro degli organi per trapianto

La blockchain – a fronte del successo riscontrato nel tracciamento delle forniture mediche e dei farmaci lungo l’intera catena di distribuzione – trova una naturale applicazione anche nel delicato settore dei trapianti di organi. Di fatto, le soluzioni basate su questa tecnologia permettono di aggregare e rendere trasparenti tutte le informazioni critiche relative all’approvvigionamento, al trasporto e al trapianto degli organi, promuovendo la fiducia tra tutti gli attori coinvolti e garantendo la conformità alle più rigorose normative etiche del settore.

Tokenizzazione innovativa degli asset sanitari

La tendenza verso la tokenizzazione dell’assistenza sanitaria è destinata a intensificarsi significativamente nei prossimi anni. Inoltre, attraverso la trasformazione degli asset sanitari strategici (i.e. i dati dei pazienti, i risultati degli studi clinici e i servizi medici specialistici) in token digitali quali: permetterà di scambiarli in modo sicuro e verificabile sulla blockchain. Tale approccio innovativo genererà transazioni completamente tracciabili in tutti i settori dell’assistenza sanitaria, i.e.: dalle sperimentazioni cliniche ai trattamenti personalizzati, fino alla gestione delle coperture assicurative.

Condivisione globale e sicura dei dati sanitari

La blockchain, a fronte dell’accelerazione della globalizzazione dell’assistenza sanitaria, è destinata a svolgere un ruolo centrale nella condivisione fluida e sicura dei dati clinici tra diverse nazioni. Di fatto, le reti internazionali di blockchain permetteranno la condivisione consensuale e protetta dei dati dei pazienti attraverso i confini nazionali, garantendo servizi sanitari più informati e consapevoli. Ci attende un ecosistema digitale globale che non solo migliorerà la qualità della ricerca clinica e lo sviluppo di trattamenti innovativi, ma contribuirà anche a elevare gli standard dell’assistenza medica su scala mondiale, creando un sistema sanitario interconnesso e collaborativo.

Lo scenario futuro

La tecnologia blockchain rappresenta una soluzione convincente per le sfide più urgenti dell’assistenza sanitaria, offrendo miglioramenti sostanziali in termini di sicurezza dei dati, interoperabilità ed efficienza amministrativa. Tuttavia, la sua adozione nel settore sanitario richiederà: collaborazione settoriale per definire standard comuni; investimenti significativi nelle infrastrutture tecnologiche; navigazione attenta del panorama normativo in evoluzione; strategie di transizione graduale dai sistemi legacy. Ovvero, un approccio coordinato che bilanci innovazione tecnologica, sostenibilità economica e conformità regolatoria. Solo attraverso questa convergenza di elementi sarà possibile realizzare il potenziale trasformativo della tecnologia e costruire un sistema sanitario digitale più sicuro, efficiente e centrato sul paziente.