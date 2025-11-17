Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

IA in sanità: il progetto AIACT contro i bias algoritmici

Il progetto AIACT affronta le sfide etiche dell’intelligenza artificiale in sanità, concentrandosi sui bias algoritmici nei trial clinici. L’utilizzo di dati sintetici e strumenti trasparenti mira a garantire equità, affidabilità e conformità normativa nelle applicazioni sanitarie avanzate

Pubblicato il 17 nov 2025
Emilio Mirante

Università degli Studi di Napoli Parthenope

AI: dal caos all'ordine, nelle imprese come nella sanità; e-commerce ai in sanità; AI cittadini social e sanità ai in sanità

La sanità del futuro passa attraverso l’Intelligenza Artificiale, ma la transizione richiede regole chiare, trasparenza e consapevolezza etica. Il progetto AIACT nasce per rispondere a questa esigenza.

IA in Sanità: per un SSN sostenibile e centrato sul paziente

Innovazione tecnologica e cambiamento nel settore sanitario

Il progetto di ricerca “AIACT” (Artificial Intelligence Assessment: Classifying Transparent System), si colloca infatti in un momento temporale di forte cambiamento per la sanità e per tutti i settori.

Il cambiamento è una condizione che è rappresentativa della quotidianità per l’essere vivente, il quale può mutare fisicamente e psicologicamente inconsapevolmente. Lo stesso può accadere per le aziende.

La situazione moderna delle aziende vede un susseguirsi di eventi rilevanti che sono riconducibili al cambiamento organizzativo che denota un’attenta applicazione del management. Infatti, gestire con successo un cambiamento organizzativo è un punto cruciale per ogni azienda, anche moderna.

Le aziende sanitarie devono anch’esse gestire al meglio la rivoluzione tecnologica in atto. L’introduzione dell’IA, in sanità, segna una svolta epocale promettendo di trasformare radicalmente la diagnosi, la terapia e la cura dei malati. L’evoluzione tecnologica dell’IA è applicata per migliorare i servizi sanitari offerti affinché le tecnologie all’avanguardia supportino una medicina personalizzata ed anche predittiva (Beeksma, eat al. 2019).

Applicazioni cliniche e vantaggi operativi dell’intelligenza artificiale

Questa peculiarità dell’Intelligenza Artificiale permette di utilizzare per terapie personalizzate e garantire un monitoraggio costante e che permette anche un controllo da remoto (Karen, et al. 2018) all’evoluzione delle condizioni cliniche. In quest’ottica, l’IA non si limita a essere un raccoglitore di dati, ma interviene con presenza attiva nel processo di sviluppo decisionale clinico supportando la diagnosi automatizzata.

Tale visione proattiva non solo eleva il livello dell’assistenza sanitaria, ma abbatte le spese complessive evitando i ricoveri e interventi d’emergenza. Il miglioramento delle risorse può essere straordinario grazie all’IA supportata da tecnologie all’avanguardia. In quest’ottica, l’IA non si limita ad essere un raccoglitore di dati, ma interviene con presenza attiva nel processo di sviluppo decisionale clinico supportando la diagnosi automatizzata. Per esempio, le attività di allocazione dei dati o l’interpretazione di immagini possono essere automatizzate, risparmiando tempo al personale medico e paramedico per le attività di assistenza.

Etica, privacy e bias nei sistemi di intelligenza artificiale

Tuttavia, le organizzazioni sanitarie affrontano l’insorgere di considerevoli sfide etiche e regolatorie, rendendo necessaria una riflessione critica sulla sicurezza e sulla privacy dei dati dei pazienti.

La preponderanza di dati personali elaborati da enti sanitari e sviluppatori in ambienti digitali per esempio l’intelligenza artificiale, ed anche (per quanto riguarda i bias, ad esempio, nei clinical trials) è una delle più grandi sfide da affrontare. Pone una sfida per il rispetto delle normative e la protezione dei dati.

In particolare, in conseguenza di regolamenti, è possibile che siano limitati l’utilizzo di alcune tecnologie. Si riscontrano inoltre, nella disamina del tema dei clinical trials, problemi di rappresentatività del campione, che sollevano dubbi circa la generalizzabilità dei risultati, nonché patenti di eterogeneità nei campioni cui possono essere attribuite possibili invalidazioni degli stessi. Nello sviluppo di tali strumenti, la sfida è quella di valutare e gestire il rischio associato alle tecnologie presenti e future, assicurando che le soluzioni adottate siano eque e affidabili.

Il progetto AIACT e la lotta ai bias algoritmici

È in questo solco che si colloca il progetto AIACT, finalizzato a riconoscere, tracciare, e limitare i bias nei modelli di IA applicati ai trial clinici, favorendo l’utilizzo di dataset rappresentativi e tool trasparenti, e contestualmente minimizzando i rischi di bias.

Come descritto dalla revisione della letteratura, i bias possono essere presenti nelle seguenti forme:

  • confirmation bias, quando il clinico conferma maggior rilevanza ai risultati dell’IA che convalidano le sue ipotesi,
  • l’automation bias (Challen et al.,2019), ovvero una mancata considerazione eccessiva delle raccomandazioni automatiche;
  • i bias razziali e di genere sono particolarmente problematici a causa delle differenze nelle cure che si ricevono e perché i dati si basano su campioni non equamente distribuiti.

Gli algoritmi, come suggerisce Cathy O’Neil, sono strumenti pericolosi quando operano con opacità ed ad ampia scala. Taluni algoritmi di IA possono costituire un “secondo parere” in tempo reale, contenere un surplus di servizi e ridurre errori umani, offrendo servizi di qualità.

Rischi, regolamentazione e quadro europeo dell’aiact

Da qui la necessità che siano controllabili e adattabili. Un’altra cosa importante rilevata dall’analisi è il bias algoritmico, ossia distorsioni sistematiche nei processi decisionali causate da dati incompleti o sbilanciati che generano potenziali rischi diagnostici e terapeutici.

Ciò pone questioni morali poiché il diritto alla sanità e all’imparzialità dell’accesso ai servizi è coinvolto. I pregiudizi sono un ostacolo a sistemi trasparenti e inclusivi, specialmente in ambito sanitario (Ghassemi & Nsoesis,2022). Inoltre, emergono anche altri rischi all’applicazione dell’I.A.: interoperabilità tra i sistemi, trasparenza decisionale e protezione dei dati. Gestire il rischio in qualsiasi settore dell’assistenza sanitaria richiede un approccio multidisciplinare centrato sulla sicurezza e sul benessere clinico del paziente.

La gestione del rischio richiede un framework integrato che unisca aspetti regolatori ed etici con quelli formativi. Nell’estate 2024 è entrato in vigore l’AI ACT, il primo regolamento globale sull’intelligenza artificiale adottato dall’Unione Europea. Questo regolamento protegge l’utilizzo sicuro, etico e responsabile delle tecnologie avanzate e la promozione dei diritti fondamentali dei cittadini bilanciando innovazione e protezione.

Una delle caratteristiche principali del framework è l’approccio al rischio, declinato sotto tutti gli aspetti. Il framework si basa su tre pilastri: raccogliere dati, assicurare l’equità e garantire la sostenibilità dei dati. Le attività includono l’input, con dati completi e rappresentativi; l’analisi di processo, che prevede trasparenza e audit per rivelare bias; e l’output, da analizzare criticamente per garantire equità tra i diversi gruppi di pazienti.

Dati sintetici e sanità equa: il contributo del progetto AIACT

Nel progetto AIACT, per ridurre il rischio associato ai bias legati alle limitazioni di disponibilità, rappresentatività e qualità dei dati reali, è stata sviluppata una soluzione progettuale basata sull’utilizzo di dati sintetici: dati elaborati attraverso modelli matematici e tecniche avanzate, come le Generative Adversarial Networks (GAN) o modelli probabilistici bayesiani che simulano in modo realistico le caratteristiche statistiche dei dati clinici reali, senza tuttavia contenere informazioni identificabili, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei bias. L’uso dei dati sintetici è il risultato progettuale per mitigare i bias.

Un ulteriore vantaggio è la tutela della privacy: ormai completamente scollegati da pazienti reali, i dati sintetici forniscono un’alternativa eticamente migliore alla condivisione e all’analisi di informazioni sensibili. In quest’ottica, nasce la necessità di garantire la conformità con il GDPR contribuendo alla sicurezza e tracciabilità del trattamento dei dati. Tuttavia, è fondamentale che quest’informazione venga generata e validata secondo criteri rigorosi. In tal senso, affinché i dati sintetici siano davvero una difesa efficace contro il bias, deve esserci un processo accurato di validazione e controllo di qualità. L’utilizzo corretto dei dati sintetici rappresenta una strategia importante per lo sviluppo delle tecnologie sanitarie e uno strumento per garantire una sanità equa e affidabile.

La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
L'ANALISI
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
CONTRIBUTI
Bonus Tlc 2025, opportunità per cittadini e imprese
Digital gap: l'Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
LA DECISIONE
Digital gap: l’Europa punta a un sostegno mirato per le zone rurali
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
INNOVAZIONE
Fondi Ue, motore della digitalizzazione delle imprese italiane
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
COMPETENZE
Software developer, il caso Apple Academy tra innovazione e rigenerazione urbana
Laboratori ad alta tecnologia, l'Emilia-Romagna spinge l'innovazione delle imprese
I PROGETTI
Laboratori ad alta tecnologia, l’Emilia-Romagna spinge l’innovazione delle imprese
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
INNOVAZIONE
Smart Cities, digitalizzazione e sostenibilità urbana con i fondi Ue
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
L'APPROFONDIMENTO
Open Data, più trasparenza e innovazione con i fondi Ue
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
IL WHITE PAPER
Verso una Sicilia sostenibile: innovazione e rigenerazione urbana
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
Le proposte
Riforma della politica di coesione Ue: nuove priorità per sfide globali
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
IL WHITE PAPER
AMBIENTE: i progetti finanziati dalla politica di coesione
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
INNOVAZIONE
Agricoltura e rinnovabili: agrivoltaico come simbiosi tra energia e food
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
SCENARI
Sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili: Sicilia capofila
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
IL PROGETTO
Economia blu sostenibile: BYTHOS trasforma gli scarti di pesce per la salute umana
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
IL WHITE PAPER
Innovazione e coesione: la trasformazione digitale della Campania con il PO FESR
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
BANDA ULTRALARGA
Piano Italia 5G, i fondi coesione driver di innovazione
5GMed, ecco i quattro casi d'uso per la mobilità europea
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
Tlc, l'Europa adotta la linea Draghi: ecco la "bussola" della nuova competitività
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell'innovazione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
Coesione e capacità dei territori
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell'Emilia-Romagna
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast "CapCoe. La coesione riparte dalle persone"
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell'attuazione della politica di coesione. Il podcast "CapCoe. La coesione riparte dalle persone"
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
L'analisi della S3 in Italia
eBook
L'analisi della S3 in Italia
European Accessibility Act: passi avanti verso un'Europa inclusiva
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
A febbraio l'apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Nuovi Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate di costo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
"Gian Maria Volonté": dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d'Arte Cinematografica
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
"Gian Maria Volonté": dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d'Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast "CapCoe. La coesione riparte dalle persone"
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell'innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell'Emilia-Romagna. L'esempio del Tecnopolo di Modena
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
L'ecosistema della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Al via il progetto COINS
Iniziative
Al via il progetto COINS
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Parte la campagna di comunicazione COINS
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Marco De Giorgi (PCM): "Come comunicare le politiche di coesione"
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
L'impatto dei fondi di coesione sul territorio: un'esperienza di monitoraggio civico
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Digital transformation, l'Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Fondi Coesione 2021-27: la "capacitazione amministrativa" aiuta a spenderli bene
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l'innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
Articoli correlati

  • Sanità digitale nel 2025 telemedicina predittiva IA in radiologia; sanità d'iniziativa; dati sanitari; stampa 4D; farmaci personalizzati; nanotecnologia in medicina Active Directory sanità NIS2 sanità:

  • prospettive

    Sanità digitale: che sarà nel 2025, ecco i punti chiave

    07 Gen 2025

    di Marco Paparella e Simona Solvi

    Condividi
  • fascicolo sanitario elettronico

  • il quadro completo

    Fascicolo Sanitario Elettronico, cos'è, a che serve e come attivarlo

    24 Giu 2025

    di Anna Francesca Pattaro

    Condividi
  • Cup online, regione per regione appIO sanità formazione digitale in sanità GenAI in sanità; diagnosi precoce;cdss LLM in medicina ia in sanità

  • formazione

    Senza competenze la sanità digitale rischia il flop: ecco perché

    14 Lug 2025

    di Davide Minniti

    Condividi
