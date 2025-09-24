Uno dei fronti più promettenti dell’innovazione, di fronte alla quale anche il sistema sanitario è chiamato a ripensarsi, riguarda la distribuzione diretta dei farmaci, oggi resa più efficiente grazie all’introduzione di locker intelligenti e piattaforme digitali integrate.
Farmaci h24 con i locker intelligenti: addio code in ospedale
Le esperienze regionali mostrano come i locker farmaceutici possano diventare strumenti di innovazione replicabili, capaci di supportare la gestione della cronicità, rafforzare l’aderenza terapeutica e rendere la sanità pubblica più accessibile e organizzata
Product Manager Digital Healthcare Department Antares Vision Group;
Direttore Digital Healthcare Department Antares Vision Group
Product Manager Digital Healthcare Department Antares Vision Group
Responsabile S.S. Distribuzione Diretta S.C. Farmacia Ospedaliera ASL Asti
